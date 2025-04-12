Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.8 комментариев
США отменили «зеркальные» пошлины на смартфоны и компьютеры
Администрация США исключила электронику из-под действия «зеркальных» пошлин
Администрация США исключила смартфоны, компьютеры и другие виды электроники из-под действия «зеркальных» пошлин, следует из документа Таможенной и пограничной службы США.
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение исключить смартфоны, компьютеры и другие виды электроники из-под действия так называемых «зеркальных» пошлин на импорт. Соответствующее распоряжение содержится в документе Таможенной и пограничной службы США, передает РИА «Новости».
Исключения распространяются на широкий спектр электроники, включая ноутбуки, планшеты, смартфоны, модемы, внешние жесткие диски, флеш-карты, мониторы, транзисторы, преобразователи и другие полупроводниковые устройства.
Импортеры, чьи товары подпадают под данные категории, должны указывать вторичную классификацию, чтобы воспользоваться освобождением от «зеркальных» пошлин, как подчеркивается в уведомлении службы. Эти исключения действуют задним числом с пятого апреля, а сам документ был датирован одиннадцатым апреля.
Ранее президент США заявил о возможности введения исключений из ответных пошлин для некоторых стран, при этом минимальная ставка останется на уровне десяти процентов.
Евросоюз временно приостановил ответные меры на пошлины США на сталь и алюминий после объявления Трампом 90-дневной паузы в тарифной войне.
И.о. главы МИД Германии Анналена Бербок предложила Евросоюзу ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США.