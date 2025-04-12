  • Новость часаЛавров: Трамп понял важность устранения первопричин конфликта на Украине
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    Спецпосланники Трампа предложили разделить Украину
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    Военный эксперт рассказал о версиях гибели украинского летчика на F-16
    Российские подлодки «Палтус» напугали страны НАТО
    Лавров об урегулировании на Украине: Россия – не про территории, а про народ
    ВС России поразили военный аэродром и гидропорт ВСУ
    Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине
    На Украине погиб пилот истребителя F-16 ВСУ
    Дискуссия с Лавровым на форуме в Анталье вызвала ажиотаж
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    8 комментариев
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    12 апреля 2025, 18:24 • Новости дня

    США отменили «зеркальные» пошлины на смартфоны и компьютеры

    Администрация США исключила электронику из-под действия «зеркальных» пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США исключила смартфоны, компьютеры и другие виды электроники из-под действия «зеркальных» пошлин, следует из документа Таможенной и пограничной службы США.

    Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение исключить смартфоны, компьютеры и другие виды электроники из-под действия так называемых «зеркальных» пошлин на импорт. Соответствующее распоряжение содержится в документе Таможенной и пограничной службы США, передает РИА «Новости».

    Исключения распространяются на широкий спектр электроники, включая ноутбуки, планшеты, смартфоны, модемы, внешние жесткие диски, флеш-карты, мониторы, транзисторы, преобразователи и другие полупроводниковые устройства.

    Импортеры, чьи товары подпадают под данные категории, должны указывать вторичную классификацию, чтобы воспользоваться освобождением от «зеркальных» пошлин, как подчеркивается в уведомлении службы. Эти исключения действуют задним числом с пятого апреля, а сам документ был датирован одиннадцатым апреля.

    Ранее президент США заявил о возможности введения исключений из ответных пошлин для некоторых стран, при этом минимальная ставка останется на уровне десяти процентов.

    Евросоюз временно приостановил ответные меры на пошлины США на сталь и алюминий после объявления Трампом 90-дневной паузы в тарифной войне.

    И.о. главы МИД Германии Анналена Бербок предложила Евросоюзу ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США.

    11 апреля 2025, 20:08 • Новости дня
    Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
    Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поприветствовал спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа на английском языке на встрече в Петербурге.

    На встрече Путин, приветствуя гостя, произнес: «Welcome» и пожал ему руку, передает РИА «Новости».

    Это рукопожатие и традиционное английское приветствие задали дружелюбный тон мероприятию. Уиткофф поблагодарил Путинам за время, уделенное этой встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Путина и Уиткоффа в Петербурге будут проходить в закрытом формате.

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    11 апреля 2025, 19:51 • Новости дня
    «Атомфлот» пообещал подарить проспавшему ледокол «Арктика» рыбаку фотоальбом
    «Атомфлот» пообещал подарить проспавшему ледокол «Арктика» рыбаку фотоальбом
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    «Атомфлот» решил подарить фотоальбом рыбаку, который проспал момент прохода атомного ледокола «Арктика» всего в нескольких метрах от своей палатки на Енисее.

    В Telegram-канале госпредприятия указано, что рыбаку, который в своей палатке на Енисее проспал прохождение атомного ледокола «Арктика», решено вручить фотоальбом.

    Сотрудники «Атомфлота» отметили, что это сделано для того, чтобы он мог увидеть, кого именно пропустил во время сна.

    «У рыбаков на Енисее есть примета, что клев лучше там, где канал проложен атомным ледоколом», – сказали в «Атомфлоте».

    Многие в комментариях поддержали инициативу компании, отметив, что такой подарок станет хорошим напоминанием о необычном происшествии.

    Инцидент, который стал известен благодаря видео, распространившемуся в социальной сети «ВКонтакте», вызвал большой интерес у пользователей. На видео, которое стало вирусным, вероятный приятель рыбака делится, что тот не заметил проход ледокола, хотя он двигался всего в нескольких метрах от палатки.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    12 апреля 2025, 09:19 • Новости дня
    Российские подлодки «Палтус» напугали страны НАТО
    Российские подлодки «Палтус» напугали страны НАТО
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские подлодки серии «Палтус», обладая низкой акустической сигнатурой и высокоточными ракетами «Калибр», продолжают вызывать беспокойство у стран НАТО, пишет издание 19fortyfive.

    Российская подлодка серии «Палтус» на протяжении нескольких десятилетий удерживает страны НАТО в состоянии тревоги, передает РИА «Новости».

    Эти подлодки, благодаря своей малозаметности, известны как «черные дыры» и выполняют не только противокорабельные и противолодочные задачи, но и сбор разведданных.

    В материале подчеркивается, что серия «Палтус» опасна для стран НАТО из-за своих возможностей для модернизации и улучшения.

    На вооружении подлодок стоит высокоточная крылатая ракета «Калибр», что делает их универсальными и надежными в краткосрочных боевых задачах.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов пояснял, что при ведении боевых действий в ходе спецоперации крылатые ракеты «Калибр» применяются с дизель-электрических подводных лодок.

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    12 апреля 2025, 12:08 • Новости дня
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    @ Kira Hofmann/Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио поддержал специального посланника Стивена Уиткоффа, отметив его вклад в переговоры и освобождение заложников после встречи с Владимиром Путиным.

    Рубио в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России) выразил поддержку специальному посланнику президента США.

    Госсекретарь США отметил публикацию американской политической активистки Лоры Лумер, в которой та высоко оценила вклад Уиткоффа в переговоры и освобождение заложников. Она подчеркнула, что Уиткофф сделал больше для продвижения переговоров, чем кто-либо из его критиков.

    Рубио отметил публикацию Лумер в своем профиле фразой «100%», выражая полную поддержку усилиям Уиткоффа.

    Напомним, Путин обсудил с специальным посланником президента США различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.

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    11 апреля 2025, 21:46 • Новости дня
    Сбежавшего из России актера Белого уличили в сборе денег в Израиле для ВСУ
    Сбежавшего из России актера Белого уличили в сборе денег в Израиле для ВСУ
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Актер Анатолий Белый (Вайсман), признанный в России иноагентом, собирает деньги для Вооруженных сил Украины, выступая на концертах в Израиле, сообщили СМИ.

    Уехавший из России актер Анатолий Белый выступает на концертах в Израиле с целью сбора финансовой помощи для Вооруженных сил Украины. Мероприятия организует организация под названием «Общее дело», и Белый участвует в них, исполняя стихи и прозу, передает Ura.Ru.

    Организаторы сообщают, что предстоящие концерты «будут уникальными». Однако общественная реакция на участие Белого в этих концертах оказалась довольно негативной. В социальных сетях пользователи обвиняют актера в предательстве.

    Некоторые комментаторы даже пожелали Белому отправиться на фронт, выражая недовольство его действиями.

    Анатолия Белого включили в список иноагентов в 2023 году. Замоскворецкий суд Москвы отказал актеру в исключении из соответствующего реестра, а Московский городской суд утвердил это решение.

    Второй кассационный суд общей юрисдикции также отказал Анатолию Белому в жалобе на решение о соответствующем статусе.

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    11 апреля 2025, 21:28 • Новости дня
    ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ
    ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские морские пехотинцы штурмуют укрепление ВСУ в Горнальском монастыре Курской области, где заблокированы около 300 украинских военных.

    Российские морпехи начали штурм последнего укрепрайона ВСУ в Курской области – Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, где засели около 300 украинских солдат, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В операции участвуют военнослужащие из 810-й бригады морской пехоты, которым удалось подойти вплотную к монастырю, они предпринимают попытки пробиться на его территорию.

    Сообщается, что внутри монастыря находятся бойцы 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Российские разведчики с помощью дронов установили наблюдение за выходами из секретного лаза, которым, по имеющимся данным, пользуются заблокированные украинские солдаты.

    Ранее подразделения ВС России провели зачистку лесных массивов к востоку от монастыря, что позволило им приблизиться к укреплениям противника.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    До этого Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

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    12 апреля 2025, 05:56 • Новости дня
    Каллас признала провал встречи «коалиции желающих» по Украине

    Каллас признала отсутствие результата встречи «коалиции желающих» по Украине

    Каллас признала провал встречи «коалиции желающих» по Украине
    @ Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что встреча «коалиции желающих» по Украине не привела к конкретным результатам, что подтвердило разногласия между странами коалиции, пишет Telegraph.

    Каллас, возглавляющая европейскую дипломатию, откровенно признала провал недавней встречи «коалиции желающих» по Украине. На вопрос журналистов, удалось ли встрече пролить свет на стратегию мирного урегулирования, она коротко и ясно ответила: «Нет».

    Она уточнила, что страны, входящие в коалицию, имеют разные точки зрения по этому вопросу. «Обсуждения все еще продолжаются», – добавила она, передает РИА «Новости».

    Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих», которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей. Она также охарактеризовала планы по созданию так называемой коалиции желающих как «мем».

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    12 апреля 2025, 02:53 • Новости дня
    Reuters: США захотели получить контроль над трубопроводом Газпрома на Украине

    Reuters: США потребовали у Украины передать контроль над трубопроводом Газпрома

    Reuters: США захотели получить контроль над трубопроводом Газпрома на Украине
    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.

    Соединенные Штаты разработали проект соглашения с требованием передачи контроля над трубопроводом Газпрома, проложенным через Украину в Европу, сообщает Reuters.

    Переговоры по этому проекту прошли в пятницу в Вашингтоне. Источники агентства указали на напряженный характер обсуждений, отметив, что перспективы достижения успеха остаются невысокими. «Переговоры проходят в весьма антагонистичной обстановке», – заявил собеседник агентства.

    Американская администрация представила проект в марте, и он был охарактеризован как «максималистский». В Министерстве финансов США сообщили, что консультации носят «технический характер». Украинское правительство привлекло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве консультанта по данному соглашению о полезных ископаемых.

    По информации Reuters, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко намерены приехать в Вашингтон через две недели. Они примут участие в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, включая министерскую встречу по ситуации на Украине, которая состоится 25 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в украинских ПХГ достигли исторического минимума в 5,4 млрд кубометров, что вызывает беспокойство из-за увеличенного потребления газа, сообщил «Газпром».

    Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах были назначены на 11 апреля в Вашингтоне, как сообщила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина на бизнес-форуме в Брюсселе.

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    12 апреля 2025, 08:29 • Новости дня
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между делегациями Украины и США по сделке о минеральных ресурсах проходили в напряженной антагонистической атмосфере, что значительно снизило шансы на достижение прорыва, пишет Reuters.

    По данным издания, переговоры между делегациями Украины и США по минеральным ресурсам состоялись в атмосфере антагонизма, что существенно уменьшило перспективы прорыва, передает РИА «Новости».

    Источник агентства указал, что основное напряжение возникало из-за нового варианта сделки, предложенного США, который был «шире, чем оригинальная версия».

    Этот документ предполагал, что международная финансовая корпорация развития правительства США возьмет под свой контроль газопровод, который проходит через Украину в Европу, в настоящее время контролируемый «Газпромом».

    В переговорах приняли участие украинские премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко, которые планируют посетить Вашингтон через две недели для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также в посвященной Украине встрече министров, запланированной на 25 апреля.

    Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах прошли 11 апреля в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.

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    11 апреля 2025, 21:19 • Новости дня
    Названа стоимость похорон Паши Техника

    Эксперт: Похороны рэпера Паши Техника в Москве стоили семье минимум 1,5 млн рублей

    Названа стоимость похорон Паши Техника
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперт назвала элитными похороны рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев), которые состоялись в пятницу в Москве.

    Руководитель центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко рассказала, что для церемонии использовали канадский гроб стоимостью до 400 тыс. рублей, передает Life.ru. Если гроб изготовлен из ясеня, его стоимость составляет около 110 тыс. рублей.

    Шевченко отметила, что такие похороны в Москве обычно обходятся примерно в полтора миллиона рублей без учета одежды и поминок. По ее словам, на церемонии работала специальная бригада, услуги которой могут стоить 30-40 тыс. рублей за час.

    Отпевание прошло в храме Петра и Павла в Лефортове и стоило от 5 до 10 тыс. рублей, а крест на могиле обошелся минимум в 30 тыс. рублей, добавила эксперт. Элементы декора, такие как еловые лапы и лифт, придают церемонии элитный характер, как и на похоронах киноактеров и героев.

    На прощании с Пашей Техником в Москве задержали оператора дрона. Кроме того, суд арестовал девушку за стычку с полицейским на прощании с Пашей Техником.

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    11 апреля 2025, 22:31 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США Уиткоффом

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом различные аспекты урегулирования конфликта на Украине, сообщил Кремль.

    Основная тема переговоров касалась аспектов урегулирования ситуации на Украине, сообщает сайт Кремля. «Тема встречи – аспекты украинского урегулирования», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге завершилась встреча между президентом Путиным и Уиткоффом, проходившая 4,5 часа в здании Президентской библиотеки.

    Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

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    12 апреля 2025, 15:15 • Новости дня
    Дискуссия с Лавровым на форуме в Анталье вызвала ажиотаж

    Дискуссия с Лавровым вызвала ажиотаж, гостям форума не хватило мест в зале

    Дискуссия с Лавровым на форуме в Анталье вызвала ажиотаж
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На Антальском дипломатическом форуме обсуждение с участием Сергея Лаврова вызвало значительный интерес, и многие гости были вынуждены слушать стоя из-за нехватки мест.

    На Антальском дипломатическом форуме дискуссия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вызвала значительный интерес среди участников и прессы, передает ТАСС.

    Многим гостям форума не хватило мест в зале, из-за чего некоторые из них были вынуждены слушать выступление министра, стоя в несколько рядов.

    В ходе дискуссии Лавров заметил, что одна из участниц сидела на полу, и поинтересовался, удобно ли ей. Это вызвало оживление в зале, а ведущий мероприятия с юмором предложил в следующем году провести сессию с участием Лаврова на близлежащем стадионе, который может вместить до 14 тыс. зрителей.

    Лавров прибыл в Турцию для участия в дипломатическом форуме, темой которого было «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».

    МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Турции в Анталье.

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    12 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские пограничники в аэропорту «Шереметьево» дважды отказали украинцу во въезде из-за контактов с украинскими военными в телефоне, несмотря на его вид на жительство и семью в России.

    В международном аэропорту «Шереметьево» гражданину Украины дважды отказали во въезде в Россию, передает РИА «Новости».

    Причиной стали контакты, обнаруженные в его телефоне, среди которых номера сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины. Заявление исходило из судебных материалов.

    Украинец, которому дважды было отказано во въезде с разницей в два месяца в 2024 году, пытался оспорить решение пограничников в суде.

    Из показаний пограничников следовало, что в телефоне заявителя были обнаружены не только контакты военных, но и подписки на проукраинские Telegram-каналы, направленные на дискредитацию российских ВС.

    В переписках, найденных в мессенджерах, обсуждались вопросы, касающиеся политики России и Украины, причем содержание этих диалогов было явно негативным в отношении России.

    Суд, рассмотрев все представленные доводы, пришел к выводу, что решение пограничников законно и обоснованно. Постановление вступило в силу в конце марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий гражданам Украины, находящимся в России без законных оснований, узаконить свое пребывание или покинуть страну до 10 сентября 2025 года.

    Коментарии (18)
    12 апреля 2025, 08:45 • Новости дня
    На телах погибших в «Крокусе» обнаружили следы ножевых ранений
    На телах погибших в «Крокусе» обнаружили следы ножевых ранений
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На телах погибших в теракте в «Крокус Сити Холл» найдены колото-резаные раны, что указывает на использование ножей, сообщают правоохранительные органы.

    В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, на телах некоторых погибших были обнаружены как огнестрельные, так и колото-резаные раны, передает ТАСС.

    Источник уточнил, что на месте происшествия также найдено большое количество стреляных гильз, что подтверждает использование огнестрельного оружия.

    Однако наличие колото-резаных ран вызывает дополнительные вопросы к следствию о типах оружия, использованных в нападении.

     Следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии, чтобы составить полную картину произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы недружественного государства оказались причастны к теракту в «Крокус сити холл» с целью дестабилизации обстановки в стране.

    Шестеро раждан из Средней Азии, обвиняемых в организации теракта, находятся под заочным арестом и объявлены в международный розыск.

    Исполнители присматривались к другим объектам в Москве, включая Красную площадь и торговые центры, чтобы совершить атаки.

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    11 апреля 2025, 20:17 • Новости дня
    Reuters: На Украине началась подготовка к выборам

    Председатель Верховной рады Стефанчук заявил о начале подготовки к выборам

    Reuters: На Украине началась подготовка к выборам
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что на Украине стартовала подготовка к будущим выборам, однако процесс находится на ранней стадии, сообщает Reuters.

    На Украине началась подготовка к будущим выборам, которая пока находится на ранней стадии, сообщает Reuters со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

    Согласно данным агентства, после завершения конфликта Украина должна будет принять новый закон, который определит сроки и правила голосования. Руслан Стефанчук отметил, что чиновники и эксперты уже начали рассматривать этот вопрос. Однако пока работа над проектом конкретного закона не ведется. Также еще не принято решение о последовательности организации местных, парламентских и президентских выборов, и их одновременное проведение спикер считает нереалистичным.

    Издание «Страна.ua» ранее писало о начавшейся подготовке к выборам в офисе Владимира Зеленского. Ключевую роль в этом процессе играет глава Минцифры Украины Михаил Федоров. Один из вариантов проведения выборов предполагает использование государственного приложения «Дия». Также поступали сообщения о возможной корректировке результатов выборов с его помощью.

    Журнал The Economist в конце марта, ссылаясь на источники в Киеве, предположил, что в случае полного прекращения огня в апреле выборы президента Украины могут состояться в начале июля. Это связано с желанием Владимира Зеленского избежать конкуренции.

    Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук уверен, что законодатели наверняка продлят военное положение после его истечения 9 мая, что снова отодвинет срок выборов президента на Украине.

    Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко раскрыл план Зеленского провести выборы и остаться у власти.

    Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется перезагрузка власти.

    Сообщалось, что киевский режим начал подготовку к выборам главы государства, которые могут пройти в августе, если рейтинги власти будут высоки.

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    СМИ: Илья Дель получил ножевое ранение в конфликте с актрисой Александрой Дроздовой

    Кто помог Китаю стать великой промышленной державой

    Американские корпорации еще полвека назад стали перетаскивать в КНР свои мощности и активы. Тогда сложно было представить, что эта развивающаяся бедная страна через полвека превратится не в «придаток» США, а в главную опасность для мирового гегемона. Однако без Китая и у американцев не было бы их знаменитых брендов, в том числе продукции Apple. Производить ее в Штатах вдвое дороже, чем в Китае. Подробности

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    Брюссель решил повторить российский «поворот на Восток»

    Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем – сперва в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. При этом между Брюсселем и Пекином остается масса идеологических и политических разногласий. Удастся ли сторонам преодолеть эти разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой? Подробности

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    Что даст России новая орбитальная станция

    12 апреля, в День космонавтики, стоит вспомнить не только великое прошлое советской космической программы, но и то, какие перспективы сегодня стоят перед Россией в космосе. Ближайшая из них – строительство собственной орбитальной станции вместо скоро уходящей в историю МКС. Какой она будет и что даст нашей стране? Подробности

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    Спецпосланники Трампа предложили разделить Украину

    Спецпосланники президента США Кит Келлог и Стивен Уиткофф нашли скорейшие пути урегулирования на Украине, отмечают западные СМИ. Страну предлагается поделить на зоны контроля между европейскими странами и Россией по примеру послевоенного Берлина и признать «российский статус» четырех бывших украинских областей. Что означают эти идеи для реального перемирия? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Китай внезапно помог Трампу

      Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    • Новый раунд переговоров России и США

      В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

    • США приостановили экономическую войну

      Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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