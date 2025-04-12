США отменили «зеркальные» пошлины на смартфоны и компьютеры

Администрация США исключила электронику из-под действия «зеркальных» пошлин

Tекст: Вера Басилая

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение исключить смартфоны, компьютеры и другие виды электроники из-под действия так называемых «зеркальных» пошлин на импорт. Соответствующее распоряжение содержится в документе Таможенной и пограничной службы США, передает РИА «Новости».

Исключения распространяются на широкий спектр электроники, включая ноутбуки, планшеты, смартфоны, модемы, внешние жесткие диски, флеш-карты, мониторы, транзисторы, преобразователи и другие полупроводниковые устройства.

Импортеры, чьи товары подпадают под данные категории, должны указывать вторичную классификацию, чтобы воспользоваться освобождением от «зеркальных» пошлин, как подчеркивается в уведомлении службы. Эти исключения действуют задним числом с пятого апреля, а сам документ был датирован одиннадцатым апреля.

Ранее президент США заявил о возможности введения исключений из ответных пошлин для некоторых стран, при этом минимальная ставка останется на уровне десяти процентов.

Евросоюз временно приостановил ответные меры на пошлины США на сталь и алюминий после объявления Трампом 90-дневной паузы в тарифной войне.

И.о. главы МИД Германии Анналена Бербок предложила Евросоюзу ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США.