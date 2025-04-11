В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
Евросоюз приостановил ответные пошлины на товары из США
ЕС решил приостановить ответные тарифы на товары из США на три месяца
Евросоюз временно приостановил ответные меры на пошлины США на сталь и алюминий после объявления президентом США Дональдом Трампом 90-дневной паузы в тарифной войне, сообщает Politico.
Европейский союз не спешит с ответными мерами в торговых войнах, предпочитая тщательную подготовку и консенсус среди своих членов, сообщает Politico.
Недавняя торговая напряженность с США, вызванная тарифами на сталь и алюминий, не стала исключением. После объявления президентом США Дональдом Трампом 90-дневного перемирия в ответ на тарифы ЕС, Европейская комиссия, возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен, временно приостановила введение тарифов на 20,9 млрд евро на американские товары.
Подготовка к возможным ответным действиям продолжается, все варианты остаются на столе.
ЕС действует медленно и обдуманно, основываясь на юридических обоснованиях и внутреннем консенсусе. Хотя торговая политика является прерогативой Европейской комиссии, Брюсселю все еще нужна поддержка стран-членов, чтобы обеспечить политическую защиту. По внутренним правилам, эскалация торговых мер требует поддержки как минимум 15 из 27 стран-членов ЕС, что позволяет избежать эмоциональных реакций и поспешных решений.
Несмотря на временное облегчение от перемирия, введенные ранее Трампом 25-процентные тарифы на сталь и алюминий остаются в силе. ЕС сохраняет возможность эскалации и даже разработал инструмент Anti-Coercion Instrument для противодействия экономическому давлению. Однако введение его в действие потребует как минимум шести месяцев подготовки и поддержки большинства стран.
ЕС подчеркивает необходимость стратегического подхода, чтобы нанести максимальный урон республиканцам и избирателям Трампа, не навредив европейским интересам. При этом важна сдержанность, которую Брюссель считает проявлением силы. Тарифы, которые ЕС планировал ввести в ответ, были разработаны в три этапа, чтобы минимизировать последствия для европейских стран.
Европейский союз продолжает защищать многостороннюю торговую систему, созданную после Второй мировой войны, и стремится к соблюдению правил Всемирной торговой организации, несмотря на сопротивление США. Страны-члены ЕС, за исключением Венгрии, поддержали подход Еврокомиссии, отмечая равномерное распределение нагрузки между ними.
Ранее ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США.
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