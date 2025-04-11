Евросоюз приостановил ответные пошлины на товары из США

ЕС решил приостановить ответные тарифы на товары из США на три месяца

Tекст: Вера Басилая

Европейский союз не спешит с ответными мерами в торговых войнах, предпочитая тщательную подготовку и консенсус среди своих членов, сообщает Politico.

Недавняя торговая напряженность с США, вызванная тарифами на сталь и алюминий, не стала исключением. После объявления президентом США Дональдом Трампом 90-дневного перемирия в ответ на тарифы ЕС, Европейская комиссия, возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен, временно приостановила введение тарифов на 20,9 млрд евро на американские товары.

Подготовка к возможным ответным действиям продолжается, все варианты остаются на столе.

ЕС действует медленно и обдуманно, основываясь на юридических обоснованиях и внутреннем консенсусе. Хотя торговая политика является прерогативой Европейской комиссии, Брюсселю все еще нужна поддержка стран-членов, чтобы обеспечить политическую защиту. По внутренним правилам, эскалация торговых мер требует поддержки как минимум 15 из 27 стран-членов ЕС, что позволяет избежать эмоциональных реакций и поспешных решений.

Несмотря на временное облегчение от перемирия, введенные ранее Трампом 25-процентные тарифы на сталь и алюминий остаются в силе. ЕС сохраняет возможность эскалации и даже разработал инструмент Anti-Coercion Instrument для противодействия экономическому давлению. Однако введение его в действие потребует как минимум шести месяцев подготовки и поддержки большинства стран.

ЕС подчеркивает необходимость стратегического подхода, чтобы нанести максимальный урон республиканцам и избирателям Трампа, не навредив европейским интересам. При этом важна сдержанность, которую Брюссель считает проявлением силы. Тарифы, которые ЕС планировал ввести в ответ, были разработаны в три этапа, чтобы минимизировать последствия для европейских стран.

Европейский союз продолжает защищать многостороннюю торговую систему, созданную после Второй мировой войны, и стремится к соблюдению правил Всемирной торговой организации, несмотря на сопротивление США. Страны-члены ЕС, за исключением Венгрии, поддержали подход Еврокомиссии, отмечая равномерное распределение нагрузки между ними.

Ранее ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжит разработку новых тарифов против США, но «замораживает» их на 90 дней, чтобы договориться с Белым домом.

США заявили о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.