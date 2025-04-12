В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.1 комментарий
Трамп допустил введение исключений из пошлин для стран
Трамп заявил о возможных исключениях из ответных пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения исключений из ответных пошлин для некоторых стран, однако минимальная ставка останется на уровне 10%.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения исключений из ответных пошлин для ряда стран, сообщает ТАСС.
При этом он подчеркнул, что минимальная ставка для таких исключений составит 10%. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами на борту президентского самолета, отвечая на вопросы о тарифной политике.
Трамп уточнил, что такие исключения могут быть сделаны, но подчеркнул, что десятипроцентная ставка будет минимальной планкой. Президент отметил: «Да, конечно, может быть пара исключений, но я бы сказал, что 10% – это минимальная планка».
Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отметила, что в случае дальнейших торговых контрмер со стороны Китая последствия могут быть негативными для Пекина.
Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США.
Российские власти работают над минимизацией негативного эффекта от американских пошлин, вызвавших нестабильность на мировых рынках, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.