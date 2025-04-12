Трамп допустил введение исключений из пошлин для стран

Трамп заявил о возможных исключениях из ответных пошлин

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения исключений из ответных пошлин для ряда стран, сообщает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что минимальная ставка для таких исключений составит 10%. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами на борту президентского самолета, отвечая на вопросы о тарифной политике.

Трамп уточнил, что такие исключения могут быть сделаны, но подчеркнул, что десятипроцентная ставка будет минимальной планкой. Президент отметил: «Да, конечно, может быть пара исключений, но я бы сказал, что 10% – это минимальная планка».

Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отметила, что в случае дальнейших торговых контрмер со стороны Китая последствия могут быть негативными для Пекина.

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США.

Российские власти работают над минимизацией негативного эффекта от американских пошлин, вызвавших нестабильность на мировых рынках, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



