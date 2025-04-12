Белый дом пригрозил Китаю последствиями в случае торговой эскалации

Белый дом предупредил Китай о последствиях продолжения торговой эскалации с США

Tекст: Елизавета Шишкова

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что в случае, если Китай продолжит применять контрмеры в ответ на дополнительные пошлины США, это может повлечь за собой негативные последствия для Пекина, передает РИА «Новости».

«Если Китай продолжит отвечать, это нехорошо для Китая. США сильнейшая, лучшая экономика в мире. Как доказательство: более 75 стран позвонили администрации немедленно, чтобы заключить сделку. Президент хочет сделать то, что правильно для американского народа», – сказала Левитт на брифинге.

Она отметила, что пошлины для Китая остаются на уровне 145%, а с другими странами Трамп планирует заключить сделки в течение 90 дней паузы в применении пошлин. По ее словам, президент США стремится к соглашениям, которые послужат интересам американского народа, при этом подчеркивая, что союзники США нуждаются в доступе к американским рынкам.

Левитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп делает то, о чем десятилетиями шла речь среди демократов и республиканцев. Она отметила, что более 15 предложений уже находятся на столе переговоров, и за последние дни от 75 стран поступили предложения о сотрудничестве с США.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США.

Комитет по тарифам Госсовета КНР объявил о повышении пошлин на американские товары с 12 апреля, увеличив их с 84% до 125% в ответ на протекционистские меры США.

Противостояние США и Китая достигло небывалого размаха, и ни одна из сторон не желает останавливаться, вводя новые пошлины друг против друга.