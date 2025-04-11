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    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    11 апреля 2025, 16:37 • Новости дня

    Песков: Россия минимизирует последствия от пошлин Трампа

    Песков заявил о работе над минимизацией последствий от пошлин Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские власти работают над минимизацией негативного эффекта от американских пошлин, вызвавших нестабильность на мировых рынках, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия активно работает над минимизацией последствий от введенных США пошлин, которые уже вызвали неразбериху на мировых рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив важность отслеживания ситуации с точки зрения интересов страны.

    «Наши экономические ведомства очень внимательно отслеживают, анализируют, с тем чтобы при необходимости сделать так, чтобы минимизировать этот международный экономический шторм», – цитирует Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что России важно следить за тем, насколько принимаемые президентом США Дональдом Трампом меры и «чехарда в мировой экономике» могут повлиять на российскую экономику.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит Трамп.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США, хотя США заявили о готовности заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

    10 апреля 2025, 22:45 • Новости дня
    МИД подвел итоги переговоров России и США в Стамбуле

    МИД: Москва подняла вопрос о возврате дипсобственности в США и прямого авиасообщения

    МИД подвел итоги переговоров России и США в Стамбуле
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США в Стамбуле согласились разработать дорожную карту для решения вопросов о возврате российской дипсобственности, сообщил МИД России.

    Как сообщается на сайте МИД России, на переговорах в Стамбуле Россия и США обменялись нотами, закрепляющими обязательства содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию дипмиссий обеих стран. Также обсуждалось содействие в осуществлении взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.

    Москва подняла вопрос о возврате шести объектов дипнедвижимости, принадлежащих России и конфискованных властями США. Стороны договорились разработать дорожную карту для восстановления доступа российским представителям с целью инспекции и оценки ущерба.

    Российский посол Александр Дарчиев подчеркнул необходимость срочных практических шагов по данному вопросу. Также обсуждались вопросы визового порядка и режима передвижения дипломатов.

    Дарчиев призвал к активизации усилий по укреплению доверия и возобновлению прямого авиасообщения. Итоги консультаций включают решение проработать все предложения до нового раунда переговоров, сроки которого согласовываются.

    Ранее делегации России и США обменялись официальными нотами, закрепляющими договоренность о беспрепятственном банковском и финансовом обслуживании дипмиссий обеих стран.

    Делегацию России возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а США – заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

    В Стамбуле состоялся второй раунд консультаций между делегациями России и США, на которых Украина не обсуждалась.

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    11 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск в команде Белого дома
    Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск в команде Белого дома
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил на канале Fox News, что возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск не нужен ему для работы, но остается из-за личной симпатии.

    Трамп подчеркнул, что Маск не является необходимым членом его команды, однако остается в администрации из-за симпатии, передает РИА «Новости».

    «Илон проделал фантастическую работу. Смотрите, он сидит здесь, и мне все равно», – сказал Трамп.

    Президент также упомянул о машине Tesla, подаренной Илоном Маском. Он пояснил, что приобрел ее не ради скидки или особого отношения, а намеренно по максимальной цене.

    Ранее демократы призвали Трампа отстранить Илона Маска от работы в DOGE к 30 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск рисковал потерять свое влияние и покинуть администрацию Дональда Трампа из-за конфликта с врагами в его окружении. Кроме того, Маск подвергался критике со стороны протестующих, которые требовали его отставки из властных структур.

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    10 апреля 2025, 20:50 • Видео
    США приостановили экономическую войну

    Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    10 апреля 2025, 20:59 • Новости дня
    В США отменили ограничения Обамы на принятие душа
    В США отменили ограничения Обамы на принятие душа
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп распорядился отменить указ Барака Обамы, ограничивающий расход воды в душе, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    Как сообщает WSJ, Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы, который ограничивал расход воды в душевых системах до 9,5 литра в минуту, передает «Фонтанка». Это постановление Обамы требовало, чтобы ограничение применялось ко всему душевому оборудованию в целом, а не только к отдельным насадкам.

    В своей речи Трамп отметил, что предпочитает принимать долгий душ, чтобы ухаживать за своими волосами, и сказал: «Лично я люблю принять хороший душ, чтобы позаботиться о моих прекрасных волосах. Я могу простоять под водой минут 15, пока они не намокнут. Кап-кап-кап».

    Согласно новой директиве, отмена указа Обамы начнет действовать в течение 30 дней после того, как министр энергетики США официально объявит об этом решении.

    В январе президент США Дональд Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом. Он пообещал отменить на каждый новый указ десять старых.

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    10 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине

    Госдепартамент США подтвердил отставку посла в Киеве Бриджит Бринк

    Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк покидает свой пост и возвращается домой, сообщила руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс.

    Госдепартамент США подтвердил информацию о предстоящей отставке посла США на Украине Бриджит Бринк, передает ТАСС. Официальное заявление сделала руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс во время брифинга для журналистов.

    Она добавила, что Бринк отлично справлялась со своими обязанностями, и пожелала послу успехов в дальнейшем.

    Бриджит Бринк обладает 25-летним опытом работы в дипломатии и является выпускницей Лондонской школы экономики и политических наук. Она свободно владеет русским языком, изучала также словацкий, сербский, грузинский и французский. В своей карьере она специализировалась на вопросах Восточной Европы, Балкан и постсоветского пространства, работала в посольствах в Узбекистане и Грузии.

    Бриджит Бринк была утверждена американскими сенаторами на должность посла Соединенных Штатов на Украине 19 мая 2022 года.

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    11 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    Китай объявил о повышении пошлин на товары из США до 125%

    Китай объявил о повышении пошлин на товары из США с 84% до 125%

    Китай объявил о повышении пошлин на товары из США до 125%
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Комитет по тарифам Госсовета КНР объявил о повышении пошлин на американские товары с 12 апреля, увеличив их с 84% до 125%, в ответ на протекционистские меры США.

    Китай увеличивает пошлины на ряд товаров из США с 12 апреля, передает ТАСС.

    Комитет по тарифам Госсовета КНР заявил, что новые тарифы составят 125% по сравнению с предыдущими 84%.

    В заявлении комитета отмечается, что пошлины США на китайские товары крайне высокие и представляют собой «серьезное нарушение международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла».

    Комитет охарактеризовал меры Вашингтона как односторонние действия по запугиванию и принуждению.

    В пятницу глава КНР Си Цзиньпин заявил об отсутствии победителей в тарифных войнах. Между тем министр финансов США пообещал Европе «перерезанное горло» за торговлю с Китаем.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на 90 дней для ряда стран, кроме Китая.

    Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 145%. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что противодействие пошлинам США необходимо для защиты международной торговой системы.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    11 апреля 2025, 13:56 • Новости дня
    Скачко объяснил отставку посла США на Украине

    Политолог Скачко: Смена посла США может внести коррективы в будущие выборы на Украине

    Скачко объяснил отставку посла США на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Возвращение в Белый дом Дональда Трампа рано или поздно должно было привести к смене американского посла на Украине. Новым американским представителем в Киеве станет человек, лояльный администрации республиканцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк была отправлена в отставку.

    «Ситуация вокруг отставки Бриджит Бринк показательна: дела у офиса Зеленского плохи», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». По его мнению, возвращение дипломата в Америку связано как с планами Дональда Трампа, так и непростыми отношениями посла с Киевом.

    «Приход республиканцев к власти рано или поздно должен был привести к смене главы американского представительства на Украине. Сейчас, по всей видимости, настал удобный момент, чтобы назначить на эту должность опытного и грамотного дипломата, но самое главное – лояльного Трампу», – пояснил собеседник.

    Вторая причина – это непростые рабочие контакты Бринк с офисом Владимира Зеленского. «Дипломат была свидетелем коррупции и воровства украинских властей, а также неправомерного ведения боевых действий со стороны ВСУ. С приходом Трампа ее риторика несколько изменилась. Вероятно, она задумалась о своей репутации», – добавил политолог.

    По словам Скачко, посол в стране пребывания «следит за политической ситуацией и за ее главными деятелями». На этом фоне он напомнил об активизации на Украине обсуждений темы выборов. «Смена главы диппредставительства может внести коррективы в гонку кандидатов на пост президента республики», – допускает он.

    «Дело в том, что дипломат докладывает в Вашингтон о преимуществах и недостатках возможных претендентов и передает выводы о «фаворитах», – уточнил эксперт. Собеседник привел пример: «если Бринк склонялась в сторону, например, Юлии Тимошенко, то новый посол может сделать выбор в пользу, скажем, Виталия Кличко».

    Аналитик полагает, что Штаты определятся с кандидатурой нового посла после переговоров по редкоземельной сделке. «Если после них в Вашингтоне решат «прижать» офис Зеленского, то речь пойдет о темпераментной фигуре. Повторюсь, главное требование к послу – лояльность Трампу», – рассуждает политолог.

    Однако до тех пор, пока в стране нет американского посла, команда Зеленского станет действовать по принципу «кот из дома, мыши в пляс». «Эти люди начнут активно заметать следы, например, нецелевого использования финансовой помощи, коррупционных скандалов», – заключил Скачко.

    Ранее в Госдепе сообщили, что посол США на Украине Бриджит Бринк ушла в отставку и возвращается в Америку. По информации Financial Times, причиной такого решения дипломата стали политические разногласия с Дональдом Трампом и ухудшение рабочих отношений с Владимиром Зеленским.

    По данным собеседников газеты, на посла оказали давление высокопоставленные чиновники администрации Соединенных Штатов. Они поставили под сомнение готовность Бринк поддерживать стратегию Трампа в отношении Украины, которая значительно отличается от позиции бывшего президента Джо Байдена.

    Кроме того, у дипломата сложились непростые отношения с офисом Зеленского. FT напомнила о недавнем критическом замечании последнего в адрес посольства США из-за заявления об атаке по Кривому Рогу. Отставка Бринк произошла также на фоне попыток США договориться с Украиной по вопросу добычи редкоземельных металлов в стране.

    Агентство Reuters отмечает, что пока не известно, кто может занять должность посла. Не исключено, что на этот пост может быть выдвинута кандидатура заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофера Смита, который уже работал в Киеве в качестве замглавы дипмиссии с 2022 по 2023 год.

    Напомним, Бриджит Бринк была назначена послом еще прежним президентом США Джо Байденом и занимала данный пост с мая 2022 года. До этого должность главы американского диппредставительства в Киеве оставалась вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон по требованию Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

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    10 апреля 2025, 22:25 • Новости дня
    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам

    Экономист Лизан: Ресурсная сделка с США превратит Украину в «международный базар»

    Экономист: У Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Поэтому они вынуждены обратиться к американскому агентству, которое вряд ли спасет Украины от заключения невыгодной сделки, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что новый этап переговоров Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоится 11-12 апреля.

    «Текущий вариант ресурсной сделки США и Украины мало чем отличается от первого. Изначально Вашингтон и Киев обсуждали меморандум. Такой тип международных документов подразумевает расплывчатое описание намерений сторон. Однако уже тогда было понятно, что Белый дом претендует на полноту власти в отношении ресурсов Украины», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сейчас же дело дошло до финального договора. Ранее выдвинутые идеи конкретизируются, появляется их объемное пояснение. Причем к данному событию офис Зеленского подошел в крайне плачевном состоянии. Вина за это лежит исключительно на чиновниках с Банковой. Они сами избрали тактику превращения Украины в «международный базар», – полагает он.

    «Ведь сама идея обмена ресурсов на какие-либо гарантии впервые появилась в «Плане победы», которым в конце 2024 года гордо размахивала власть в Киеве. Местное руководство поставило себя и всю страну в положение «девушки с пониженной социальной ответственностью», которую можно перекупить, соблазнить деньгами. Теперь же они пытаются бороться с этой репутацией», – отмечает собеседник.

    «Но у офиса Зеленского получается это из рук вон плохо. Сказывается низкий профессионализм действующих дипломатов. Об этом говорит привлечение к переговорам неизвестной юридической фирмы. Скорее всего, речь идет об прямо или косвенно американской компании, которая должна разъяснить украинской делегации особенности американского законодательства», – добавляет эксперт.

    «Очевидно, что дипломаты и чиновники Украины слабо разбираются в юридических аспектах имущественного права США. Для этого им нужны специалисты, которые смогли бы в необходимый момент оттянуть их руку от подписания какого-либо принципиально важного документа», – рассуждает он.

    «В целом, перспективы сделки в данный момент выглядят крайне туманно. Каких-либо выгод для Украины инициатива Дональда Трампа не несет, а вот политических и экономических издержек от ее согласования у Зеленского будет предостаточно. Легко представить, что интернет взорвется заголовками: «Власти продали американцам страну», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, передача прав на владение ресурсами в руки Штатов вынудит действующее правительство поссориться с украинским олигархатом. Они очень не любят, когда их «кидают». Дело может дойти даже до попыток внутриполитических сил свергнуть действующую власть», – уточняет эксперт.

    «Поэтому Зеленский будет максимально оттягивать подписание договора. В какой-то момент это разозлит Белый дом и в ход пойдут все имеющиеся рычаги давления на Киев. Другое дело, что их у Трампа немного. Как именно он сможет вынудить Украину согласиться с выдвинутыми условиями – большой вопрос», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что переговоры Украины и США о сделке по редкоземельным металлам состоятся 11 апреля. Интересы Киева будут представлять замминистры экономики и юстиции страны, сообщает Bloomberg. Причем политики «более высокого уровня» не планируют участвовать в обсуждении соглашения.

    Как отмечает издание, это вызвано необходимостью «технических консультаций с администрацией Дональда Трампа» на данном этапе. Кроме того, на переговорах украинскую делегацию будут сопровождать сотрудники некой «международной юридической компании». Однако МИД страны отказался комментировать данную информацию.

    Напомним, новая версия ресурсной сделки подвергалась активной критике со стороны Киева. Так, The Washington Post сообщал, что 55-страничный проект документа напомнил украинским властям «необходимость выплаты пожизненных репараций» Белому дому. Многие местные чиновники называли соглашения «ужасными».

    Согласно договору, Вашингтон получает «право первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты Украины. США также приобретают возможность получения всей прибыли. Кроме того, Киев теряет право продажи полезных ископаемых государствам, которые являются «стратегическими конкурентами» Белого дома.

    Ресурсная сделка уже стала причиной разлада Киева и Вашингтона. Так, Владимир Зеленский заявил, что первоначальный проект не был принят из-за неподобающего подхода главы минфина Штатов Скотта Бессента, пишет РБК. «Мои коллеги знают, что, когда постукивают пальцем по контракту и говорят: «Теперь нам нужно подписать», на это я мог только сказать ему: «Перестань тыкать пальцем и давай поговорим по существу», – пояснил он.

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    10 апреля 2025, 23:04 • Новости дня
    Госдеп потребовал от России освободить американского наемника

    Госдепартамент США призвал Россию освободить американского наемника Хаббарда

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США выразил намерение продолжать добиваться освобождения американского гражданина Стивена Хаббарда, которому предъявлено обвинение в наемничестве в России, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

    Госдепартамент США вновь обратился к России с призывом освободить американского гражданина Стивена Хаббарда, осужденного за наемничество, передает ТАСС.

    По словам Брюс Стивен Хаббард, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, находится под стражей в России уже почти три года. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что американские власти продолжают усилия по его освобождению, а также других несправедливо, по мнению Вашингтона, задержанных американцев.

    Тэмми Брюс отметила, что американская сторона недавно осуществила обмен, освободив российского гражданина Артура Петрова, чтобы добиться возвращения в США Ксении Карелиной. Это свидетельствует о том, что диалог между странами продолжается, несмотря на продолжающуюся напряженность.

    По словам Брюс, президент США и госсекретарь Марко Рубио продолжат усилия по освобождению всех несправедливо задержанных американцев. Американские власти намерены и дальше обсуждать вопрос освобождения Хаббарда и других арестованных граждан с российскими коллегами.

    Ранее Москва и Вашингтон провели обмен заключенными: в Россию вернулся бизнесмен Артур Петров, а в США – балерина Ксения Карелина.

    Напомним, Московский городской суд приговорил 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    В феврале 2022 года Хаббард вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая 1 тыс. долларов в месяц и служа в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области.

    Президент Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие Женевской конвенции.

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    10 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    США увеличили пошлины на товары из Китая до 145%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты увеличили совокупные пошлины на товары из Китая до 145%, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник в американской администрации.

    По данным CNBC, президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 125% ввозных пошлин на китайскую продукцию, однако ранее американский лидер уже устанавливал 20-процентный тариф на товары из Китая, Канады и Мексики, передает ТАСС.

    Этот тариф был частью стратегии борьбы с распространением фентанила, за недостаточные меры против которого США обвиняют эти страны.

    Следовательно, совокупная ставка пошлин на китайские товары достигла 145%, отмечает телеканал.

    Ранее Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что противодействие пошлинам США необходимо для защиты международной торговой системы.

    Всемирная торговая организация (ВТО) предсказала резкое сокращение товарооборота между США и Китаем на 80% на фоне взаимного введения пошлин этими странами.

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    11 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    Самолет Уиткоффа приземлился в Петербурге
    Самолет Уиткоффа приземлился в Петербурге
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет, на борту которого находится специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, предположительно, приземлился в Санкт-Петербурге, следует из данных Flightradar.

    Самолет Уиткоффа, как сообщает трекинговый сервис, приземлился в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    Пока неизвестно, каким образом будет протекать визит Стивена Уиткоффа и какие темы будут обсуждаться в рамках его визита. Официальные представители пока не прокомментировали данную информацию.

    Напомним, Уиткофф в пятницу направился в Россию с целью встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что главной целью визита спецпосланника является обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений между Россией и Соединенными Штатами.

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    11 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Politico: Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит президент Дональд Трамп, пишет Politico.

    Это заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, сообщает Politico. «Китай и ЕС должны совместно защищать экономическую глобализацию и справедливую международную торговлю», – заявил Си Цзиньпин, добавив, что Пекин и Брюссель должны противостоять «односторонним и запугивающим практикам».

    Испанский премьер-министр поддержал инициативу главы КНР, подчеркнув необходимость диалога и укрепления отношений с другими странами в условиях «сложной глобальной обстановки». Он также назвал Китай «фундаментальным партнером, когда речь идет о противостоянии величайшим мировым вызовам».

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, напротив, считает, что Европе следует сохранить «прагматичный и открытый подход» к США. На следующей неделе она посетит Овальный кабинет, чтобы обсудить с Трампом торговые вопросы.

    Кроме того, Санчес сообщил, что обсуждал визит в Китай с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. В июле лидеры ЕС планируют встретиться с Си Цзиньпином в Пекине, что совпадает с 50-летием установления отношений между ЕС и Китаем.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    11 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Рар: ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем

    Политолог Рар: Ряд стран ЕС не пойдет на сближение с Китаем из-за страха перед США

    Рар: ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Анастасия Куликова

    Страны ЕС хотят надавить на Россию через активизацию связей с КНР. Кроме того, Брюссель хочет показать Дональду Трампу, что у Евросоюза есть альтернативные партнеры на глобальном уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что руководители ЕС планируют посетить Китай в июле. Сообщение появилось на фоне тарифной войны, объявленной США.

    «Ожидать улучшения отношений между Пекином и Брюсселем не стоит», – считает германский политолог Александр Рар. Он объясняет: «в политике ЕС слишком много идеологии. Кроме того, в блоке высказываются опасения по поводу «агрессии» Китая против Тайваня. Европейцы игнорируют национальные интересы КНР. Да и западный курс на сдерживание Поднебесной никто не отменял».

    Вместе с тем Европа хочет несколько улучшить отношения с Пекином. «Во-первых, страны континента не оставляют попыток надавить на Россию, а сделать это они хотят с помощью КНР. Во-вторых, ЕС планирует показать Дональду Трампу, что у блока есть альтернативные партнеры на глобальном уровне», – уточнил собеседник.

    Тем не менее не все европейские страны пойдут на сближение с Китаем, добавил политолог. «Многие опасаются гнева Америки», – пояснил он. «Впрочем, и власти КНР скоро покажут Брюсселю, что они не намерены быть «младшими» союзниками ЕС, на что рассчитывают некоторые политики, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», – акцентировал он.

    Собеседник отмечает и общие закономерности в контактах ЕС и стран Азии. «Цель Брюсселя: изолировать Москву от стран Глобального Юга, а также заполучить доступ к полезным ископаемым. Восточные политики это хорошо понимают. Поэтому они будут приветствовать европейские инвестиции в местный бизнес, но не дадут Брюсселю влиять на собственную политическую систему», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что европейские лидеры планируют визит в Китай в конце июля. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), основным вопросом для обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином станут пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

    По данным издания, китайский лидер отказался ехать в Брюссель, поэтому председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с необходимостью отправиться в Пекин, чтобы лично встретиться с Си Цзиньпином.

    Отмечается, что дата визита пока не согласована, «но готовность лидеров ЕС совершить поездку свидетельствует о серьезных усилиях по возобновлению взаимодействия с КНР в то время, когда отношения блока с Соединенными Штатами фактически рухнули».

    Между тем премьер-министр Испании Педро Санчес отправился в Китай, где провел переговоры с Си Цзиньпином. Мадрид выступает за более сбалансированные контакты между ЕС и Китаем, заявил политик. «Есть возможности для углубления двусторонних отношений», – считает он. Политик также призвал не позволить «торговой напряженности» помешать потенциальному улучшению контактов между Пекином и Брюсселем, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что Китай рассматривает Евросоюз как важную политическую и экономическую силу в многополярном мире и рассчитывает на сотрудничество. «Необходимо совместно противостоять одностороннему запугиванию не только для защиты собственных законных прав и интересов, но и для отстаивания международной справедливости», – заявил он.

    На этом фоне американский министр финансов Скотт Бессент предостерег ЕС от попытки развернуться в сторону Китая и отдалиться от США. «Это означало бы перерезать себе горло», – подчеркнул он. Между тем торговый оборот Пекина с Брюсселем в 2024 году составил 785,82 млрд долларов. Этот показатель превышает товарооборот КНР с США, который в прошлом году вырос на 3,7%, до 688,28 млрд долларов, отмечает «Коммерсант».

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    11 апреля 2025, 10:41 • Новости дня
    Командующая военной базой США в Гренландии уволена из-за утраты доверия

    Командующая военной базой США в Гренландии Мейерс уволена за критику Вэнса

    Командующая военной базой США в Гренландии уволена из-за утраты доверия
    @ U.S. Space Force/Staff Sgt. Jaime Sanchez

    Tекст: Ирма Каплан

    Полковник Сюзанна Мейерс была уволена с должности командира космической базы США Питуффик в Гренландии из-за утраты доверия после критики вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Командир американской космической базы Питуффик на севере Гренландии полковник Сюзанна Мейерс была освобождена от обязанностей 10 апреля 2025 года в связи с утратой доверия, ее место занял полковник Шон Ли, сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл в соцсети X.

    «Полковник Мейерс пыталась политизировать Военно-космические силы и была привлечен к ответственности. Ллойд Остин больше не министр обороны», – написал Парнелл.

    В опубликованном им пресс-релизе указана ссылка на статью портала Military.com, в которой говорилось, что полковник Мейерс отправила электронное письмо сотрудникам базы после визита вице-президента Джей Ди Вэнса 28 марта.

    В письме она осудила критику Дании в исполнении Вэнса и отстранилась от его высказываний. По ее словам, она не понимает текущей политики, но опасения администрации США далеки от реального положения дел на базе Питуффик и не отражают точку зрения ее руководства, уточнила The New York Times.

    «Парнелл сказал, что «действия, направленные на подрыв системы подчинения или подрыв повестки дня президента Трампа, недопустимы», – процитировала газета помощника главы Пентагона.

    Во время визита на Питуффик Вэнс заявил, что Дания недостаточно обеспечивает безопасность Гренландии. На это ответил премьер-министр Метте Фредериксен, назвав критику несправедливой, а министр иностранных дел Ларс Лекк Расмуссен указал на то, что «со своими близкими союзниками» так не разговаривают.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успешном присоединении Гренландии к Америке, несмотря на отсутствие поддержки со стороны политических партий и населения острова.

    До этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация  рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам и не планирует использовать военную силу.

    На острове инициативы США не одобряют. Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде, к примеру, выступил против аннексии острова американцами.

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    10 апреля 2025, 18:20 • Новости дня
    Россия и США договорились о гарантиях финансового обслуживания посольств

    Дарчиев: Россия и США договорились о гарантиях финансового обслуживания посольств

    Россия и США договорились о гарантиях финансового обслуживания посольств
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США обменялись официальными нотами, закрепляющими договоренность о беспрепятственном банковском и финансовом обслуживании дипломатических миссий обеих стран.

    Об этом заявил посол России в США, глава российской делегации на консультациях по вопросам работы посольств Александр Дарчиев, передает ТАСС.

    Дипломат отметил: «Стороны обменялись официальными нотами, фиксирующими договоренность о взаимных гарантиях беспрепятственного банковского и финансового обслуживания дипломатических миссий России и США, включая взносы Российской Федерации в ООН и другие международные организации».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила завершение российско-американских консультаций в Стамбуле.

    Напомним, в четверг в Стамбуле состоялся второй раунд консультаций между делегациями России и США.

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    11 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что от разговора не стоит ждать прорывов.

    Основной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине, сообщил представитель Кремля, передает ТАСС. По словам Пескова, встреча станет хорошей возможностью донести позицию Москвы до Трампа.

    Он добавил, что «встреча продлится столько, сколько потребуется президенту Путину». От встречи Путина и Уиткоффа не стоит ждать прорывов, это продолжение дипломатической работы РФ и США, заявил Песков.

    Ранее Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля также сообщил о работе Путина в Северной столице в пятницу.

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