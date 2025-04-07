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Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза взрывчатки в Россию
Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Белоруссии Александру Лукашенко за предотвращение ввоза крупной партии взрывчатки в Россию через польско-белорусскую границу.
Путин в ходе телефонного разговора также попросил Лукашенко передать благодарность специалистам и экспертам, которые обнаружили и идентифицировали груз, передает ТАСС со ссылкой на БелТА. Российский президент также предложил поощрить этих специалистов за их работу.
Напомним, белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, задержав груз на границе. Водитель задержанного на белорусской границе микроавтобуса Евгений Манько заявил, что не знал о сокрытой взрывчатке и занимался перевозками автомобилей из Европы в Россию и Белоруссию.