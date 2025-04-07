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Водитель задержанного микроавтобуса со взрывчаткой заявил о своей невиновности
Евгений Манько сообщил, что не знал о взрывчатке в микроавтобусе из Европы
Водитель задержанного на белорусской границе микроавтобуса Евгений Манько заявил, что не знал о сокрытой взрывчатке и занимался перевозками автомобилей из Европы в Россию и Белоруссию.
Как сообщает «Беларусь 1», водитель задержанного микроавтобуса Евгений Манько заявил, что занимается перевозками автомобилей из Европы в Россию и Белоруссию и не подозревал о наличии в автомобиле взрывчатки. «Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей,» – сказал он.
По словам Манько, заказ на перевозку поступил от его знакомого из Эстонии, Романа, который ранее работал с заказчиком Иваном, занимавшимся переделкой микроавтобуса. Автомобиль, задержанный 2 апреля на польско-белорусской границе, имел молдавские номера и был профессионально переделан для сокрытия взрывчатки.
В эфире телеканала подчеркнули, что микроавтобус мог использоваться для перевозки взрывчатки для изготовления взрывных устройств или совершения теракта. Военнослужащий саперного подразделения МВД Белоруссии отметил, что смесь характерна для западных стран.
Российский эксперт Владимир Грубник заявил, что взрывчатка произведена «серьезным заводским способом» в странах НАТО и на треть эффективнее тротила. Объем вещества позволяет подорвать большой объект, например, мост или торговый центр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, которая могла представлять угрозу безопасности. Они задержали груз на границе и выяснили, что взрывчатое вещество иностранного производства, предположительно из США, пытался провезти 41-летний водитель.
Мужчина планировал доставить груз в Россию, но был остановлен на границе.