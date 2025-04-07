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    В Белом доме объяснили отказ ввести пошлины против России
    Эксперты: Реакция Гретцки на рекорд Овечкина показала главную силу русских
    ВСУ перебросили элитные БПЛА в Сумскую область для удержания Гуево
    Овечкин после рекордного броска заявил «Русские, мы сделали это!»
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    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевшего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    12 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    7 апреля 2025, 02:04 • Новости дня

    Водитель задержанного микроавтобуса со взрывчаткой заявил о своей невиновности

    Евгений Манько сообщил, что не знал о взрывчатке в микроавтобусе из Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    Водитель задержанного на белорусской границе микроавтобуса Евгений Манько заявил, что не знал о сокрытой взрывчатке и занимался перевозками автомобилей из Европы в Россию и Белоруссию.

    Как сообщает «Беларусь 1», водитель задержанного микроавтобуса Евгений Манько заявил, что занимается перевозками автомобилей из Европы в Россию и Белоруссию и не подозревал о наличии в автомобиле взрывчатки. «Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей,» – сказал он.

    По словам Манько, заказ на перевозку поступил от его знакомого из Эстонии, Романа, который ранее работал с заказчиком Иваном, занимавшимся переделкой микроавтобуса. Автомобиль, задержанный 2 апреля на польско-белорусской границе, имел молдавские номера и был профессионально переделан для сокрытия взрывчатки.

    В эфире телеканала подчеркнули, что микроавтобус мог использоваться для перевозки взрывчатки для изготовления взрывных устройств или совершения теракта. Военнослужащий саперного подразделения МВД Белоруссии отметил, что смесь характерна для западных стран.

    Российский эксперт Владимир Грубник заявил, что взрывчатка произведена «серьезным заводским способом» в странах НАТО и на треть эффективнее тротила. Объем вещества позволяет подорвать большой объект, например, мост или торговый центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, которая могла представлять угрозу безопасности. Они задержали груз на границе и выяснили, что взрывчатое вещество иностранного производства, предположительно из США, пытался провезти 41-летний водитель.

    Мужчина планировал доставить груз в Россию, но был остановлен на границе.

    6 апреля 2025, 14:40 • Новости дня
    Эксперты: Реакция Гретцки на рекорд Овечкина показала главную силу русских

    Эксперты оценили «русскую» реакцию Гретцки на рекорд Овечкина

    Эксперты: Реакция Гретцки на рекорд Овечкина показала главную силу русских
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    После того как хоккеист Александр Овечкин достиг рекорда Уэйна Гретцки, легендарный канадский спортсмен заявил о своих русских корнях, что стало знаковым признанием и свидетельством изменения отношения к русским в мире, считают эксперты.

    Политолог Илья Ухов в своем Telegram-канале отметил характерность реакции Уэйна Гретцки на успех Александра Овечкина. Видео, где Гретцки заявляет, что его дедушка был русским и он рад за Овечкина, разошлось по Сети. По мнению Ухова, ранее на Западе табуировалось признание в русских корнях, но победы русских меняют отношение людей к этому вопросу.

    «Характерное такое признание, знаковое. Еще недавно признаться на Западе и в Штатах конкретно о том, что у тебя русские корни и вообще ты гордишься тем, что русский хоккеист вошел в элиту НХЛ – было табу. Все русское "кэнселилось", русское искусство, наука, любые достижения отменялись и переписывались», – написал он.

    Ухов подчеркнул, что успехи русских свидетельствуют о том, что в мире любят и ценят не тех, кто извиняется или подстраивается, а тех, кто проявляет силу духа и уверенность. Он добавил, что достижения в спорте, науке, экономике и защита своих ценностей дают русским чувство победы и вызывают желание присоединиться, «стать частью этого большого и победного русского механизма».

    «Русские, если хотите, чтобы вас любили – побеждайте, идите к новым вершинам, творите в науке, искусстве, спорте, на поле боя. Наши победы на полях СВО и в экономическом противостоянии с глобалистами, наша твердая защита собственных ценностей, своей истории и нашей исторической памяти – все это в комплексе, а не только Овечкин, дает русским справедливое ощущение победы», – добавил Ухов.

    Писатель Роман Антоновский в своем Telegram-канале согласен с тем, что русских начинают уважать за победы. Он отметил, что после успеха России в СВО и на санкционной арене с Западом отношение к русским изменилось. Антоновский приводит примеры, как православие привлекает новых прихожан, а популярные личности, такие как польская блогерша Susje, начинают интересоваться русской культурой.

    «Православие привлекает новых прихожан брутальностью и аскезой по сравнению с другими конфессиями. Популярная польская блогерша, певица и поп-ММА-файтерша Susje до СВО обнаружила в себе украинские и русские корни, но сегодня после побед России и безобразного поведения украинских беженцев в Польше, она стала записывать песни на русском языке и в русском стиле и ездить в Москву, записывая восторженные рилсы о России, не вспоминая про свою украинскую частичку», – рассказал он.

    Антоновский также упомянул, что на Западе еще недавно пытались отменить русскую культуру, но сегодня, когда Россия побеждает, отношение меняется. Он считает, что русских будут уважать только за силу и несгибаемость, и необходимо стоять на своем до конца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за достижениями Овечкина и активно поддерживает его в спортивных успехах. В то же время Уэйн Гретцки признался, что его русский дед был бы рад узнать, что его достижение превзошел Александр Овечкин.

    Коментарии (16)
    6 апреля 2025, 04:31 • Новости дня
    WSJ: Си Цзиньпин стал победителем в торговой войне с США

    WSJ: Пекин одержал победу в торговой войне с США благодаря пошлинам

    WSJ: Си Цзиньпин стал победителем в торговой войне с США
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Пекин введет 34% тариф на американские товары в ответ на пошлины США, ограничив доступ ряда компаний к рынку.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Пекин объявил о введении 34% тарифов на американские товары с целью зеркального ответа на недавнее повышение пошлин администрацией Трампа. Этот шаг сопровождается добавлением десятков американских компаний в черные списки, что ограничивает их возможности торговли и экспорта в Китай. Вдобавок, Китай ввел экспортные ограничения на редкоземельные металлы, которые критически важны для высокотехнологичного производства.

    Пекин, по мнению издания, уверен в возможности найти альтернативные источники для важных импортных товаров. Это создает стратегическое преимущество для Си Цзиньпина, так как страны, ранее полагающиеся на экономические связи с США, теперь сталкиваются с последствиями тарифной политики.

    Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Филиппины, например, оказались под новыми тарифами в 46%, 36%, 32% и 17% соответственно, что угрожает усилиям Вашингтона по созданию экономического блока против Пекина.

    В то же время, Дональд Трамп выразил мнение, что его торговая политика сильнее бьет по Китаю, чем по США. Однако данные показывают, что товарооборот между двумя странами в 2024 году достиг 688,28 млрд долларов, где доля американского экспорта составляет 163,62 млрд долларов, что почти в три раза меньше китайского экспорта в США.

    Эти цифры показывают несоответствие в торговых отношениях между Китаем и США, что делает китайскую экономику менее уязвимой к изменениям в американской политике. Пекин импортирует из США сельхозпродукцию и технологическое оборудование, в то время как США зависят от китайских товаров, таких как электроника и бытовая техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, давление и угрозы США не приведут к эффективному взаимодействию с Китаем, так как Пекин уже принимает меры для защиты своего суверенитета и развития, заявило правительство Китая.

    Китайские власти намерены продолжать принимать решительные меры против тарифного давления США, подчеркивая важность глобализации и взаимовыгодного сотрудничества в китайско-американских отношениях.

    Китайские компании рассматривают Турцию как новый рынок для своих товаров после американских пошлин, что может негативно сказаться на местных производителях.

    Коментарии (20)
    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    6 апреля 2025, 08:16 • Новости дня
    Дедушка убил 2-летнего внука на северо-западе Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В квартире на улице Твардовского обнаружено тело двухлетнего мальчика с признаками насильственной смерти, предположительно убитого своим дедушкой.

    На северо-западе Москвы в одной из квартир жилого дома на улице Твардовского обнаружено тело двухлетнего мальчика с признаками насильственной смерти, передает ТАСС. Следователи столичного Следственного комитета России сообщили, что телесные повреждения ребенку нанес его дедушка, мужчина 1974 года рождения.

    По данному инциденту Хорошевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся убийства малолетнего. На месте происшествия работают следователи, собирая всю необходимую информацию и улики для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    Как уточнили в прокуратуре, дедушка находился в состоянии алкогольного опьянения в момент нанесения телесных повреждений. Фигурант задержан, в квартире также была обнаружена женщина с телесными повреждениями. Полиция прибыла на место после сообщения о семейном конфликте, который, вероятно, и стал причиной трагедии.

    Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует Хорошевский межрайонный прокурор Григорий Романов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, супруги из Ростова были осуждены за жестокое убийство своей дочери. Женщина из Саратовской области, отравившая свою дочь-инвалида и трех внуков, направлена под суд. Арестованная в Москве женщина выбросила своего младенца из окна.

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    6 апреля 2025, 16:07 • Новости дня
    Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине

    Тимошенко назвала «оптимистичный» сценарий перезагрузки власти на Украине

    Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о неких международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется перезагрузка власти. Такой прогноз она сочла крайне оптимистичным.

    Тимошенко отметила на женском фестивале, прошедшем 6 апреля, что «международные планы» предусматривают окончание конфликта к концу следующего месяца, передает «Комсомольская правда».

    В своей речи Тимошенко подчеркнула важность планов, которые направлены на урегулирование ситуации и окончание боевых действий. Она выразила мнение, что эти планы могут быть реализованы в обозримом будущем, и отметила, что считает такой прогноз крайне оптимистичным. Вслед за завершением конфликта она допустила перезагрузку власти на Украине.

    Ранее Тимошенко прогнозировала завершение конфликта на Украине по «корейскому сценарию».

    В конце марта Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный прогноз, в котором предполагается, что конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года.

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    6 апреля 2025, 12:46 • Новости дня
    В РПЦ объяснили «печальную статистику» супружеских измен в России

    В РПЦ заявили о влиянии массовой культуры на супружеские измены в России

    В РПЦ объяснили «печальную статистику» супружеских измен в России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил о необходимости комплексных мер по восстановлению института традиционной семьи в России, подчеркивая негативное влияние массовой культуры на отношение к супружеской измене.

    Кипшидзе высказал обеспокоенность популяризацией супружеских измен в российском обществе. По его мнению, массовая культура сделала адюльтер нормой, что привело к разрушительным последствиям для института семьи, передает РИА «Новости».

    «Массовая культура работала несколько десятилетий, чтобы сделать адюльтер нормой, и, увы, разрушительный результат налицо. Это печальная статистика, которая показывает, что необходимы комплексные усилия по восстановлению института традиционной семьи. Ведь без верности супругов семейная жизнь превращается в профанацию», – сказал Кипшидзе.

    Также клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский отметил, что реальное число измен больше, чем показывают опросы, и эта тенденция разрушает браки.

    Первозванский обратил внимание на то, что даже эмоциональная привязанность к другому человеку может считаться изменой. Он подчеркнул, что российская массовая культура, через фильмы и сериалы, пропагандирует интимные отношения вне брака, что влечет за собой разрушение семьи.

    Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному в марте, 42% россиян сталкивались с изменами, а 37% признались в изменах сами. Первозванский отметил, что такие отношения порицаются Церковью и призвал общество к осознанию важности верности в браке.

    Ранее из опроса ВЦИОМ стало известно, что наиболее распространенными причинами развода россияне считают бедность (33%), взаимное непонимание (15%) и неверность одного из партнеров (14%).

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    6 апреля 2025, 20:52 • Новости дня
    Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ

    Овечкин побил рекорд Гретцки, забросив 895-ю шайбу в НХЛ

    Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский нападающий Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» забил 895-й гол в НХЛ, установив новый снайперский рекорд, он превзошел достижение Уэйна Гретцки, который был лидером по заброшенным шайбам.

    Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», забросил 895-ю шайбу в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает РИА «Новости». Этот гол, который был забит в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», позволил Овечкину обойти легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги.

    На момент установления рекорда Овечкину 39 лет, и он провел 1487 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, столько же, сколько и Гретцки. Однако Александр сумел забросить на одну шайбу больше, чем его знаменитый предшественник, тем самым став единоличным лидером по количеству голов в истории лиги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за достижениями Овечкина и активно поддерживает его в спортивных успехах. В то же время Уэйн Гретцки признался, что его русский дед был бы рад узнать, что его достижение превзошел Александр Овечкин.

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    6 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Эксперты: Успех ВС России на Сумщине создает для ВСУ новые условия на фронте
    Эксперты: Успех ВС России на Сумщине создает для ВСУ новые условия на фронте
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские военные широким фронтом ведут наступление в Сумской области, о чем свидетельствует освобождение населенного пункта Басовка. Если динамика сохранится, следующим этапом операции станет уничтожение логистических узлов ВСУ, что не позволит противнику стабилизировать линию фронта ввиду ее предельной растянутости и тяжелых боев на других направлениях в Харьковской области и Донбассе.

    «Освобождение Басовки и дальнейшее продвижение на юг Сумской области позволяют российским военным с запада охватить группировку противника, который пока ведет бои в районе Олешни Курской области», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По словам эксперта, ВС России в Сумской области наступают широким фронтом, тем самым «закругляя» линию боевого соприкосновения: «То есть, мы обходим те части ВСУ, которые опираются на трассу, ведущую через Юнаковку на Суджу».

    При этом российские войска традиционно наносят фланговые удары по частям противника с нескольких сторон, повышая потери в рядах ВСУ. На этом фоне группировка неприятеля в Курском приграничье продолжает сокращаться.

    «ВСУ контролируют небольшой участок, опирающийся на Олешню, и отдельный кусочек земли между Горналем и Гуево. Там их снабжение идет через дорогу, расположенную восточнее», – добавил Онуфриенко и указал, что на данный момент Россия де-факто контролирует уже порядка пяти населенных пунктов в Сумской области.

    В свою очередь отраслевой Telegram-канал «Военная хроника» добавляет: «С учетом недавней зачистки границы и начавшегося давления на тыловую инфраструктуру украинской армии в регионе, – это первый шаг по началу наступления в глубину украинской территории».

    «До недавнего времени удары по Сумской области шли в основном артиллерией, авиацией или баллистикой. Но переход и закрепление на границе могут повлечь за собой тяжелые для ВСУ последствия», – уточнили авторы канала и задались вопросом: «Не в дефиците ли ВСУ на этом направлении мобильных резервов дело?».

    «Основные силы у противника сейчас под Часовым Яром, еще часть перекинута на другие участки, включая Купянск и Покровск. Возможно, именно из-за этого слабые участки границы начинают проседать, и российские подразделения занимают позиции», – допускают эксперты.

    «Если динамика сохранится, следующим этапом станет подавление оставшихся опорных пунктов и вынос логистических узлов, чтобы лишить ВСУ возможности даже временно стабилизировать линию фронта», – рассуждают авторы. Они также указывают: теперь главкому ВСУ Александру Сырскому придется «тушить» помимо Волчанска, Купянска и Покровска еще и Сумскую область.

    «Причем делать это придется в условиях, когда логистика перегружена, а фронт вытянут до предела. В таких условиях каждый новый участок означает минус внимание и ресурсы для остальных отрезков», – заключили в «Военной хронике».

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Басовка в Сумской области. Согласно информации, поступившей от российских силовых структур, бойцы практически вышли на трассу, ведущую в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Курской области.

    Любопытно, что в середине недели несколько групп украинских морпехов из 36-й бригады попытались покинуть Басовку, однако ВС России пресекли попытку бегства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему России важно зачистить Сумскую область и как это поспособствует созданию буферной зоны.

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    6 апреля 2025, 11:16 • Новости дня
    Трамп предупредил США о наступлении трудных времен

    Трамп предсказал американцам трудные времена с историческим результатом

    Трамп предупредил США о наступлении трудных времен
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на товары из других стран приведет к трудным временам для американцев.

    «Это экономическая революция, и мы победим. Держитесь, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», – написал он на своей странице в социальной сети Truth Social, передает РБК.

    Также Трамп отметил, что Китай пострадал от пошлин гораздо сильнее, чем США. «Даже не близко», – добавил он. По словам американского лидера, Китай и многие другие страны обращались с США «невыносимо плохо», пишет «Коммерсант».

    Президент добавил, что США уже получили более 5 трлн долларов инвестиций. Он призвал американцев держаться и заверил, что в итоге США одержат победу.

    Ранее WSJ сообщала, что Пекин одержал победу в торговой войне с США благодаря пошлинам. В субботу стало известно, что китайские производители решили переориентировать поставки в Турцию из-за пошлин США.

    Напомним, в США начались массовые протесты против американского лидера и миллиардера Илона Маска. По всей территории США и в ряде других стран мира запланировали около 1200 акций протеста.

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    6 апреля 2025, 09:51 • Новости дня
    ВСУ понесли значительные потери в Водолагах Сумской области

    Российские войска уничтожили боевые группы ВСУ в Водолагах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Водолаги Сумской области подразделения Вооруженных сил Украины несут значительные потери после артиллерийского огня, который сорвал ротацию 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, уничтожив обе боевые группы и бронированную технику.

    Подразделения Вооруженных сил Украины в селе Водолаги Сумской области несут значительные потери, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Село Водолаги расположено вблизи населенного пункта Веселовка, который, по данным Минобороны России, был освобожден 29 марта.

    Накануне военные сорвали попытку ротации подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, уничтожив обе боевые группы и бронированную технику противника артиллерийским огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из Басовки в Сумской области, а также уничтожили радиолокационную станцию ВСУ ракетным ударом в том же регионе. Также сообщалось, что ВСУ безуспешно атаковали на сумском направлении.

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    6 апреля 2025, 20:28 • Новости дня
    Белоруссия пресекла ввоз крупнейшей партии взрывчатки из Польши в Россию

    Белорусские таможенники пресекли ввоз крупнейшей партии взрывчатки из Польши в Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, задержав груз на границе.

    Белорусские таможенники на границе с Польшей пресекли попытку ввоза крупной партии взрывчатки, которую планировали транспортировать в Россию. Согласно пресс-службе Государственного таможенного комитета Белоруссии, это крупнейшая в истории страны партия взрывчатки, говорится в сообщении в Telegram-канале таможенного комитета.

    Уточняется, что 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через границу 41-летний водитель. Мужчина планировал далее доставить груз в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские таможенники обнаружили и пресекли попытку незаконного вывоза на Украину установки для сброса ракет военной авиацией.

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    6 апреля 2025, 12:58 • Новости дня
    Британия и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель

    Британия и США успешно испытали гиперзвуковой ракетный двигатель

    Британия и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британское министерство обороны заявило об успешных испытаниях гиперзвукового двигателя, проведенных совместно с США и направленных на создание прототипа гиперзвукового оружия к 2030 году.

    В заявлении британского министерства обороны говорится, что испытания проводились в содружестве с британской оборонной промышленностью и правительством США, и они направлены на создание прототипа гиперзвукового оружия к 2030 году, передает РИА «Новости».

    В рамках испытаний было проведено 233 успешных статических теста на базе НАСА в Вирджинии. Испытания длились шесть недель и сопровождались анализом в режиме реального времени для доработки конструктивных элементов двигателя. Британская лаборатория оборонной науки и техники (Dstl) и исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) совместно с оборонными фирмами, включая Gas Dynamics, принимали активное участие в этих тестах.

    Ранее Европа обратилась к НАТО с запросом на размещение гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия.

    3 апреля издание Defense News сообщило, что в декабре армия США планирует испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия.

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    6 апреля 2025, 18:35 • Новости дня
    ВСУ перебросили элитные БПЛА в Сумскую область для удержания Гуево

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сумскую область с целью удержания села Гуево в Курской области.

    Источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск «Север» пояснил, что украинские силы пытаются отрезать российские подразделения, лишив их снабжения и поддержки, передает РИА «Новости».

    Источник заявил: «После того как наши бойцы освободили большую часть населенного пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населенный пункт. "Птичек" стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать, оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе».

    По информации источника, подразделения БПЛА были переброшены с участка фронта в Белгородской области, где они вели атаки на протяжении двух недель.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.


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    6 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    В Тбилиси объяснили злость ЕС на Грузию
    В Тбилиси объяснили злость ЕС на Грузию
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Отказ Грузии пойти на эскалацию с Россией после начала СВО является причиной злости на страну со стороны Евросоюза, заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили после переговоров с бельгийскими парламентариями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «Грузия отказалась пойти на эскалацию, ввести двусторонние санкции, которые могли быть разрушительными для нее самой, из-за чего некоторые в Европе на нас обижены и злы».

    «Если нам ранее рекомендовали проводить мирную политику (по отношению к России), то после начала военных действий некоторые правительства или политические группы в Европе ожидали, что Грузия пойдет на эскалацию»,– отметил он.

    Шалва Папуашвили напомнил, что ЕП в своей резолюции призвал Грузию к антироссийским санкциям.

    «При этом нам никто (в Евросоюзе) не дает гарантий как в сфере безопасности, так и экономики»,– сказал председатель парламента Грузии.

    По его словам, поэтому призывы к Грузии к эскалации отношений с РФ являются «безответственными».

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    6 апреля 2025, 09:28 • Новости дня
    ВС России продолжили выбивать ВСУ из Гуева и Олешни в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные вытесняют подразделения ВСУ из Гуева и Олешни в Курской области, несмотря на упорное сопротивление и попытки командования ВСУ удержать позиции любой ценой.

    Российские военнослужащие продолжают наступление на позиции украинских сил, выбивая их из населенных пунктов Гуево и Олешня в Курской области, сообщает ТАСС. Встречая сопротивление, российские бойцы настойчиво продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских подразделений.

    Источник в силовых структурах отметил, что командование ВСУ стремится любой ценой сохранить контроль хотя бы над небольшими участками российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

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    6 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области

    Группировка войск «Север» освободила Басовку в Сумской области

    Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области в ходе наступательных действий, что подтвердило Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области, сообщает Telegram-канал МО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска на Сумском направлении успешно отразили атаки ВСУ, сорвав их планы на прорыв. Также сообщалось, что ВС России предотвратили попытку бегства украинских морпехов из Басовки в Сумской области. Кроме того, ранее российский ракетный удар уничтожил радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области, что существенно ослабило их оборонительные способности.

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