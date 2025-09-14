Варшава признала отсутствие взрывчатки на перехваченных над Польшей беспилотниках

При взрыве на железной дороге в Орловской области погибли два человека

Губернатор Клычков: Два человека погибли при взрыве на железной дороге в Орловской области

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, взрыв произошел на перегоне Малоархангельск – Глазуновка во время проверки железнодорожных путей.

«На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», – написал Клычков в своем Telegram-канале.

Движение ряда поездов дальнего следования было задержано, сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам и решается вопрос транспортировки людей автобусами до места назначения.

Ситуация, по словам губернатора, находится под контролем, на месте проводятся необходимые оперативные мероприятия, а также разыскиваются лица, причастные к совершению преступления.

В июне по факту подрыва железной дороги в Воронежской области завели дело о теракте.

Ранее в Брянской области в результате взрыва на железнодорожном мосту пострадали 97 человек.