Варшава признала отсутствие взрывчатки на перехваченных над Польшей беспилотниках
Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что дроны, залетевшие в польское воздушное пространство, не были снабжены взрывчатыми веществами и не нанесли ущерба людям.
Беспилотники, которые пересекли границу Польши, не были оснащены боеприпасами, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью газете The Guardian. Он отметил: «Интересно, что все они были пустыми, что, по моему мнению, говорит о попытке России испытать нас, не начиная войны».
Сикорский отверг обвинения в том, что системы ПВО Польши оказались неготовыми к появлению дронов, несмотря на то, что только три или четыре из примерно девятнадцати беспилотников были сбиты. По его словам, беспилотники не достигли своих целей, нанесен лишь незначительный ущерб имуществу, пострадавших нет.
Министр также подчеркнул: если бы подобная ситуация произошла на Украине, исход расценили бы как «100-процентный успех».
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский геополитический аналитик Александр Меркурис предположил, что украинские спецслужбы с одобрения Владимира Зеленского могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.
Дональд Трамп продемонстрировал сдержанную реакцию на падение беспилотников в Польше, поскольку, вероятно, получил информацию американской разведки, не подтверждающую версию о провокации со стороны России, а также был занят внутренними вопросами.
Запад использует инцидент с БПЛА в Польше как повод для обвинения России в «агрессии», что может привести к обсуждению новых санкций и усиления поддержки ВСУ.