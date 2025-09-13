Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.13 комментариев
Британский эксперт заявил о возможной провокации Зеленского с дронами в Польше
Британский геополитический аналитик Александр Меркурис высказал предположение, что украинские спецслужбы по согласованию с Владимиром Зеленским могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.
По его словам, мотивом такой акции могла стать попытка добиться поставок западных систем ПВО и авиации, передает РИА «Новости».
Во время эфира YouTube-канала The Duran Меркурис описал возможный сценарий: Зеленский, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список экстремистов и террористов) и глава СБУ Василий Малюк (внесен в России в список экстремистов и террористов) могли принять решение собрать все имеющиеся дроны и отправить их в Польшу после мощной атаки России по западной Украине.
Меркурис процитировал возможную логику переговоров украинского руководства: «А потом, мол, скажем, что это сделали русские и потребуем, чтобы европейцы и американцы разобрались с этим с помощью ВВС и ПВО».
Эксперт подчеркнул, что у Зеленского, по его мнению, «есть мотивы и средства» для осуществления подобных провокаций.
Ранее в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше.