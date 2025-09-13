Британский эксперт заявил о возможной провокации Зеленского с дронами в Польше

Аналитик Меркурис: Зеленский мог устроить провокацию с БПЛА в Польше

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, мотивом такой акции могла стать попытка добиться поставок западных систем ПВО и авиации, передает РИА «Новости».

Во время эфира YouTube-канала The Duran Меркурис описал возможный сценарий: Зеленский, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список экстремистов и террористов) и глава СБУ Василий Малюк (внесен в России в список экстремистов и террористов) могли принять решение собрать все имеющиеся дроны и отправить их в Польшу после мощной атаки России по западной Украине.

Меркурис процитировал возможную логику переговоров украинского руководства: «А потом, мол, скажем, что это сделали русские и потребуем, чтобы европейцы и американцы разобрались с этим с помощью ВВС и ПВО».

Эксперт подчеркнул, что у Зеленского, по его мнению, «есть мотивы и средства» для осуществления подобных провокаций.

Ранее в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше.