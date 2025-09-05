Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

Tекст: Станислав Лещенко

После распада Советского Союза РФ и Литва договорились, что эта прибалтийская республика будет пропускать через свою территорию российские поезда, следующие транзитом в Калининградскую область. В 2022 году Вильнюс попытался заблокировать этот транзит, но отказался от своих намерений – после того, как Москва дала понять, что рассматривает такие поползновения в качестве покушения на российский суверенитет и будет реагировать соответственно.

Транзитные поезда ходят через Литву и по сей день. Однако с 1 марта 2024 года литовские власти запретили пассажирам выходить на приграничных станциях Кена и Кибартай, где совершаются остановки. Теперь люди вынуждены сидеть во время этих остановок в вагонах. Введение этого ограничения власти Литвы объяснили «мерами национальной безопасности», «борьбой с контрабандой» и «необходимостью соблюдения санкционного режима».

Однако минувшим летом произошел случай, очень напугавший литовские власти. 17 июня 21-летний гражданин России Даниил Мухаметов спрыгнул с поезда Адлер – Калининград и затерялся на территории Литвы. Власти запаниковали: а вдруг это специально подготовленный диверсант, который уже направляется к какому-либо стратегически важному пункту с целью его подрыва? В поисках беглеца участвовали пограничный вертолёт, кинологи и эксперты с дронами, однако следов его обнаружить не удалось.

Сложилась анекдотическая ситуация: литовские чиновники ежедневно рассказывают населению, как они «крепят безопасность государства»; но при этом отыскать человека, впервые оказавшегося в Литве, не обладавшего там ни знакомыми, ни знаниями о тамошней местности, так и не получилось. Чтобы хоть как-то сгладить свой позор, глава литовского МВД Владислав Кондратович рассказал, что они создадут специальный «алгоритм», который обеспечит более плотный мониторинг каждого транзитного путешественника.

Пока что правила официально не изменились: документы российских граждан проверяются при пересечении границы, а списки пассажиров заранее поступают в литовское Министерство иностранных дел – где отфильтровывают лиц, по какой-либо причине показавшихся им «нежелательными». Что касается Мухаметова, то он благополучно выбрался с литовской территории и пробрался в Польшу. Там его в августе и задержали. Судя по всему, юноша избрал такой радикальный способ эмиграции.

И вот теперь в Литве подготовлены предложения ради исключения подобных случаев. В частности, «Литовские железные дороги» (Lietuvos Gelezinkeliai) хотят обязать передавать сигнал в полицию в режиме реального времени при открытии дверей в движущихся поездах. Также будет рассмотрен вопрос об установке дополнительного видеонаблюдения на локомотивах и внедрении других средств контроля, позволяющих отслеживать состояние состава. Предлагается пересмотреть нормы ответственности за самовольный выход из поезда, следующего транзитом через территорию Литвы.

На днях к этой теме обратилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, совершавшая турне по Прибалтике. Она сообщила, что Еврокомиссия намерена подкинуть Литве денег для усиления слежки за идущими в Калининград российскими поездами.

Фон дер Ляйен полностью одобрила паранойю литовских властей, утверждающих, что якобы их страна подвергается «диверсионным ударам», планируемым в России и Белоруссии. «Я слышала, что в прошлом месяце два дрона пересекли литовско-белорусскую границу. Позвольте вас заверить: когда испытывают Литву, испытывают и всю Европу. Мы вместе с вами всеми возможными способами», – подчеркнула гостья.

На этих случаях стоит остановиться подробнее. 10 июля в Литву влетел некий объект. Его появление вызвало панику. Неприятные минуты пришлось пережить премьер-министру Литвы Гинтаутасу Палуцкасу и спикеру Сейма Саулюсу Сквернялису, которых срочно эвакуировали в укрытие. Однако летательный аппарат упал всего в километре от границы. По утверждению Минобороны Литвы, это была «пустышка», которые применяют для введения в заблуждение ПВО противника. Но спецслужбы страны так и не дали внятного ответа на вопрос, какой беспилотник оказался в Литве.

Через несколько дней литовское Минобороны сообщило, что в воздушное пространство страны вторгся «летательный аппарат неизвестного типа», опять якобы прилетевший со стороны Белоруссии. На поиски аппарата подняли армию и гражданские структуры, но обнаружить его смогли лишь через пять дней. Начальник штаба ВВС Дайнюс Пашкявичюс сообщил, что в дроне обнаружено два килограмма взрывчатки. Министр обороны Довиле Шакалене высказала предположение, что этот дрон предназначался для атаки украинских укреплений, но был сбит с курса средствами РЭБ и случайно залетел в Литву.

Наконец, в начале сентября литовские пограничники перехватили два дрона, транспортировавших контрабандные сигареты – этот способ доставки широко применяется местными контрабандистами. Всего за восемь месяцев этого года пограничники перехватили 41 дрон, перевозивший грузы табачных изделий из Белоруссии. В прошлом году сотрудники литовской погранохраны посадили 54 таких беспилотника с контрабандой.

Об этих случаях литовские власти тоже рассказали фон дер Ляйен. Наконец, они нажаловались ей, что с белорусской территории регулярно пытаются проникнуть в Литву граждане стран Азии и Африки, выбравшие именно такой маршрут в ЕС. О чем умолчали чиновники – что литовские пограничники расправляются с этими нелегалами самым зверским образом, порою попросту забивая их до смерти.

Урсула фон дер Ляйен дала понять, что прониклась заботами литовских властей. « Мы хотим, чтобы страны, непосредственно граничащие с Россией и Беларусью, получили дополнительные средства», – заявила фон дер Ляйен. Другими словами, судя по всему, оправдывается ставка литовских властей.

Почти полностью заблокировав экономические связи с Россией и Белоруссией, в Прибалтике придумали новый способ заработка – клянчить у руководства ЕС деньги на «укрепление страны» перед лицом «русской угрозы».

И в то же время Вильнюс боится разозлить Россию по-настоящему – свидетельством чему стала еще одна недавняя история. Несколько месяцев назад на портале Peticijos.lt появилось прошение инициативных литовских граждан, адресованное Сейму страны: запретить транзит российских поездов Санкт-Петербург - Калининград, Москва - Калининград и Адлер -Калининград, следующих через территорию Литвы. В короткий срок эта петиция собрала около тысячи подписей.

«Крупногабаритное транспортное средство, например, поезд, может быть использовано для перевозки диверсантов, военных грузов и иных элементов, способных причинить вред здоровью граждан, их личному и государственному имуществу, а также дестабилизировать обстановку в государстве», – заявили авторы прошения. Также, по их словам, им известны случаи, когда пассажиры транзитных поездов РЖД совершали «провокационные и враждебные действия в отношении граждан Литвы, а также распространяли среди них российскую пропаганду».

Стоит напомнить, что с марта прошлого года на литовских приграничных станциях Кяна и Кибартай запрещена высадка и посадка пассажиров из поездов, следующих в Калининград. Однако авторов петиции, называющих себя «национальными патриотами» беспокоит, что этот запрет могут обойти те пассажиры этих поездов, кто имеет гражданство Евросоюза или вид на жительство в стране Шенгенской зоны. А вдруг среди них окажутся российские диверсанты? Также в петиции утверждалось, что якобы в российских транзитных поездах перевозились армейские грузы.

Однако власти Литвы данное прошение «национальных патриотов» отвергли. Более того, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Нериюс Малюкявичюс заявил, что сами авторы данной петиции могут быть агентами Москвы, которые пытаются нагонять напряжение вокруг Литовской Республики – и потому специально распространяют дезинформацию о якобы готовящейся блокаде Калининградской области. А на самом же деле Литва в нагнетании напряженности не заинтересована.

Иначе говоря, с одной стороны, Литва выпрашивает деньги у Евросоюза, а с другой, бережет остатки отношений с Россией. И по крайней мере не хочет переходить важные красные линии, которые прямо касаются безопасности Калининградской области. А что касается слежки за российскими поездами - сложно представить, что еще могут придумать литовские спецслужбы. Но что бы они ни придумали, в любом случае ничего угрожающего в Литве в этих поездах не находится.