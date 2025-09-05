  • Новость часаОбвиненная в контрабанде наркотиков актриса Тарасова освобождена из-под стражи
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    5 сентября 2025, 17:25 • В мире

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится.

    После распада Советского Союза РФ и Литва договорились, что эта прибалтийская республика будет пропускать через свою территорию российские поезда, следующие транзитом в Калининградскую область. В 2022 году Вильнюс попытался заблокировать этот транзит, но отказался от своих намерений – после того, как Москва дала понять, что рассматривает такие поползновения в качестве покушения на российский суверенитет и будет реагировать соответственно.

    Транзитные поезда ходят через Литву и по сей день. Однако с 1 марта 2024 года литовские власти запретили пассажирам выходить на приграничных станциях Кена и Кибартай, где совершаются остановки. Теперь люди вынуждены сидеть во время этих остановок в вагонах. Введение этого ограничения власти Литвы объяснили «мерами национальной безопасности», «борьбой с контрабандой» и «необходимостью соблюдения санкционного режима».

    Однако минувшим летом произошел случай, очень напугавший литовские власти. 17 июня 21-летний гражданин России Даниил Мухаметов спрыгнул с поезда Адлер – Калининград и затерялся на территории Литвы. Власти запаниковали: а вдруг это специально подготовленный диверсант, который уже направляется к какому-либо стратегически важному пункту с целью его подрыва? В поисках беглеца участвовали пограничный вертолёт, кинологи и эксперты с дронами, однако следов его обнаружить не удалось.

    Сложилась анекдотическая ситуация: литовские чиновники ежедневно рассказывают населению, как они «крепят безопасность государства»; но при этом отыскать человека, впервые оказавшегося в Литве, не обладавшего там ни знакомыми, ни знаниями о тамошней местности, так и не получилось. Чтобы хоть как-то сгладить свой позор, глава литовского МВД Владислав Кондратович рассказал, что они создадут специальный «алгоритм», который обеспечит более плотный мониторинг каждого транзитного путешественника.

    Пока что правила официально не изменились: документы российских граждан проверяются при пересечении границы, а списки пассажиров заранее поступают в литовское Министерство иностранных дел – где отфильтровывают лиц, по какой-либо причине показавшихся им «нежелательными». Что касается Мухаметова, то он благополучно выбрался с литовской территории и пробрался в Польшу. Там его в августе и задержали. Судя по всему, юноша избрал такой радикальный способ эмиграции.

    И вот теперь в Литве подготовлены предложения ради исключения подобных случаев. В частности, «Литовские железные дороги» (Lietuvos Gelezinkeliai) хотят обязать передавать сигнал в полицию в режиме реального времени при открытии дверей в движущихся поездах. Также будет рассмотрен вопрос об установке дополнительного видеонаблюдения на локомотивах и внедрении других средств контроля, позволяющих отслеживать состояние состава. Предлагается пересмотреть нормы ответственности за самовольный выход из поезда, следующего транзитом через территорию Литвы.

    На днях к этой теме обратилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, совершавшая турне по Прибалтике. Она сообщила, что Еврокомиссия намерена подкинуть Литве денег для усиления слежки за идущими в Калининград российскими поездами.

    Фон дер Ляйен полностью одобрила паранойю литовских властей, утверждающих, что якобы их страна подвергается «диверсионным ударам», планируемым в России и Белоруссии. «Я слышала, что в прошлом месяце два дрона пересекли литовско-белорусскую границу. Позвольте вас заверить: когда испытывают Литву, испытывают и всю Европу. Мы вместе с вами всеми возможными способами», – подчеркнула гостья.

    На этих случаях стоит остановиться подробнее. 10 июля в Литву влетел некий объект. Его появление вызвало панику. Неприятные минуты пришлось пережить премьер-министру Литвы Гинтаутасу Палуцкасу и спикеру Сейма Саулюсу Сквернялису, которых срочно эвакуировали в укрытие. Однако летательный аппарат упал всего в километре от границы. По утверждению Минобороны Литвы, это была «пустышка», которые применяют для введения в заблуждение ПВО противника. Но спецслужбы страны так и не дали внятного ответа на вопрос, какой беспилотник оказался в Литве.

    Через несколько дней литовское Минобороны сообщило, что в воздушное пространство страны вторгся «летательный аппарат неизвестного типа», опять якобы прилетевший со стороны Белоруссии. На поиски аппарата подняли армию и гражданские структуры, но обнаружить его смогли лишь через пять дней. Начальник штаба ВВС Дайнюс Пашкявичюс сообщил, что в дроне обнаружено два килограмма взрывчатки. Министр обороны Довиле Шакалене высказала предположение, что этот дрон предназначался для атаки украинских укреплений, но был сбит с курса средствами РЭБ и случайно залетел в Литву.

    Наконец, в начале сентября литовские пограничники перехватили два дрона, транспортировавших контрабандные сигареты – этот способ доставки широко применяется местными контрабандистами. Всего за восемь месяцев этого года пограничники перехватили 41 дрон, перевозивший грузы табачных изделий из Белоруссии. В прошлом году сотрудники литовской погранохраны посадили 54 таких беспилотника с контрабандой.

    Об этих случаях литовские власти тоже рассказали фон дер Ляйен. Наконец, они нажаловались ей, что с белорусской территории регулярно пытаются проникнуть в Литву граждане стран Азии и Африки, выбравшие именно такой маршрут в ЕС. О чем умолчали чиновники – что литовские пограничники расправляются с этими нелегалами самым зверским образом, порою попросту забивая их до смерти.

    Урсула фон дер Ляйен дала понять, что прониклась заботами литовских властей. « Мы хотим, чтобы страны, непосредственно граничащие с Россией и Беларусью, получили дополнительные средства», – заявила фон дер Ляйен. Другими словами, судя по всему, оправдывается ставка литовских властей.

    Почти полностью заблокировав экономические связи с Россией и Белоруссией, в Прибалтике придумали новый способ заработка – клянчить у руководства ЕС деньги на «укрепление страны» перед лицом «русской угрозы».

    И в то же время Вильнюс боится разозлить Россию по-настоящему – свидетельством чему стала еще одна недавняя история. Несколько месяцев назад на портале Peticijos.lt появилось прошение инициативных литовских граждан, адресованное Сейму страны: запретить транзит российских поездов Санкт-Петербург - Калининград, Москва - Калининград и Адлер -Калининград, следующих через территорию Литвы. В короткий срок эта петиция собрала около тысячи подписей.

    «Крупногабаритное транспортное средство, например, поезд, может быть использовано для перевозки диверсантов, военных грузов и иных элементов, способных причинить вред здоровью граждан, их личному и государственному имуществу, а также дестабилизировать обстановку в государстве», – заявили авторы прошения. Также, по их словам, им известны случаи, когда пассажиры транзитных поездов РЖД совершали «провокационные и враждебные действия в отношении граждан Литвы, а также распространяли среди них российскую пропаганду».

    Стоит напомнить, что с марта прошлого года на литовских приграничных станциях Кяна и Кибартай запрещена высадка и посадка пассажиров из поездов, следующих в Калининград. Однако авторов петиции, называющих себя «национальными патриотами» беспокоит, что этот запрет могут обойти те пассажиры этих поездов, кто имеет гражданство Евросоюза или вид на жительство в стране Шенгенской зоны. А вдруг среди них окажутся российские диверсанты? Также в петиции утверждалось, что якобы в российских транзитных поездах перевозились армейские грузы.

    Однако власти Литвы данное прошение «национальных патриотов» отвергли. Более того, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Нериюс Малюкявичюс заявил, что сами авторы данной петиции могут быть агентами Москвы, которые пытаются нагонять напряжение вокруг Литовской Республики – и потому специально распространяют дезинформацию о якобы готовящейся блокаде Калининградской области. А на самом же деле Литва в нагнетании напряженности не заинтересована.

    Иначе говоря, с одной стороны, Литва выпрашивает деньги у Евросоюза, а с другой, бережет остатки отношений с Россией. И по крайней мере не хочет переходить важные красные линии, которые прямо касаются безопасности Калининградской области. А что касается слежки за российскими поездами - сложно представить, что еще могут придумать литовские спецслужбы. Но что бы они ни придумали, в любом случае ничего угрожающего в Литве в этих поездах не находится.

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

