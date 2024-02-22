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В РЖД исключили влияние запрета Литвы на высадку на транзит в Калининград
РЖД: Закрытие Литвой погранпунктов для России не повлияет на транзит поездов в/из Калининграда
Решение Литвы закрыть погранпункты на границе с Белоруссией и запретить посадку и высадку пассажиров на ж/д станциях Кена и Кибартай не повлияет на порядок транзита российских поездов в/из Калининграда, заявила пресс-служба РЖД.
Как указали в Telegram-канале РЖД, решение правительства Литовской Республики с 1 марта закрыть погранпункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай никак не повлияет на существующий порядок транзита поездов российского формирования в/из Калининграда, передает ТАСС.
В РЖД уточнили, что российские поезда с марта 2020-го «не делают там остановок для посадки и высадки пассажиров – предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров (на станциях Кибартай, Вильнюс, Кяна)».
Напомним, в четверг Литва с 1 марта вводит запрет для российских граждан, которые следуют в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай.