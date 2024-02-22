Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.0 комментариев
Литва придумала новое ограничение для россиян
15min: Литва запрещает высадку россиян из поездов в Калининград
Литовское правительство с 1 марта вводит запрет для российских граждан, которые следуют в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай.
Как сообщает литовский новостной портал 15min, раньше россияне с видом на жительство или гражданством стран ЕС могли выйти на указанных станциях и продолжить поездку, передает РИА «Новости».
Теперь путешествующим россиянам «придется искать другой маршрут», говорится в публикации.
Ранее МИД России сообщил, что проводит работу по обновлению рекомендаций для выезжающих в недружественные страны россиян с учетом высоких рисков наступления соответствующих последствий.