Ради блокады Калининграда Литва отказывается от российских денег

Взгляд
15 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 22:41  |  vz.ru
Разделы

Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса

Взятие Песков показывает эффективность наступления союзнических сил Алексей Майшев/РИА Новости
Союзнические войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка. Бои за этот пункт оказались самыми масштабными, став для пехоты ВСУ «мясорубкой и адом». Теперь войска союзников могут ускорить продвижение в направлении Артемовска, Соледара и других городов, что в итоге приведет к полному освобождению Донбасса и психологическому надлому киевского режима. Подробности...
Перейти в раздел…

Южная Азия стала жертвой антироссийских санкций

Протестная активность подогревается прежде всего неумелыми действиями властей Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press
Массовые беспорядки в Сьерра-Леоне накануне привели к жертвам с обеих сторон. Протесты в Бангладеш усиливаются с каждым днем. Таким образом, острый кризис власти на Шри-Ланке – далеко не последний. Протестная активность возможна и в более мощных странах Южной Азии, таких как Индия и Пакистан. Одна из главных причин нестабильности, говорят эксперты, антироссийские санкции США, которые провоцируют рост цен на энергоносители. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

В международной политике настает эпоха попутчиков

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия и Турция являются искренними союзниками в одних вопросах, и в то же время непримиримыми противниками в других. Самое интересное то, что эти два статуса им удается успешно сочетать. А все потому, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган играют по новым правилам международных отношений. Подробности...

Днепропетровск как код доступа к демонтажу Украины

Виктор Иванченко
Виктор Иванченко, журналист, Киев
Потеря Украиной Днепра будет иметь самые серьезные последствия для украинской государственности, куда более серьезные, чем потеря Харькова или Одессы. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Афганистан показал тупиковый путь Запада

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Год назад «кабульский клуб воздушного дайвинга» наглядно показал, какая судьба может ждать страны, элиты которых выбрали в качестве стратегии осознанный отказ от суверенитета и передачу важных национальных активов в руки Запада. Подробности...
Перейти в раздел…

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев

Кто из мировых лидеров достиг дна

Прибалтика отменяет русских

Перейти в раздел…

В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
Подробности...

В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...

В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
  • Да

  • Нет
Вы будете огорчены из-за невозможности поехать в Евросоюз в случае запрета ЕС на выдачу виз россиянам?
  • Да

  • Нет
Вам удалось сходить в отпуск в этом году?
  • Да

  • Нет

  • Только планирую сходить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня»
    В Минобороны предупредили о готовящихся провокациях ВСУ на ЗАЭС Стала известная дата выпуска полностью импортозамещенного МС-21 В Киеве убрали мемориальную доску Михаилу Булгакову Чехия и Болгария за помощь Киеву лишены лицензий на ремонт вертолетов «Ми»
    Наемники из Европы в суде ДНР не признали вину Появились фото с Пригожиным после слухов о смерти бизнесмена Названа вероятная причина отравления жильцов пятиэтажки в Москве Нацбанк Румынии нанял на работу известную гадалку
    Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасности Запорожской АЭС Названы преимущества будущей российской орбитальной станции над МКС Объявлено об ухудшении психического здоровья европейцев В Wildberries объяснили появление слова «Ягодки» на сайте

    пленный с «Азовстали»


    Шведский наемник рассказал о покупке гражданства Украины за 700 долларов

    подрыв нефтепровода


    ФСБ предотвратила готовившийся сообщниками Тесака теракт под Волгоградом

    телевизионное шоу


    Стали известны имена наставников нового сезона «Голоса»

    Видео

    военные термины


    Как понимать сводки Минобороны России

    жизнь на передовой


    Горячее лето 22-го. Жажда в Донецке

    ядерная катастрофв


    У России есть два варианта защиты Запорожской АЭС

    «мясорубка и ад»


    Почему взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    кабульский клуб


    Тимофей Бордачёв: Афганистан показал тупиковый путь Запада

    серьезные последствия


    Виктор Иванченко: Днепропетровск как код доступа к демонтажу Украины

    новые правила


    Геворг Мирзаян: В международной политике настаёт эпоха попутчиков

    на ваш взгляд


    Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?

    Ради блокады Калининграда Литва отказывается от российских денег

    Литва, по сути, грозит прервать железнодорожное сообщение Калининграда и большой России
    		   15 августа 2022, 22:20
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Юрий Зайнашев

    С сентября поезда в Калининград уже второй раз за лето могут остановиться, причем уже не только грузовые, но и пассажирские. Причина – литовский банк отказывается принимать платежи за транзит. Ранее Литва уже блокировала сообщения с Калининградом, ссылаясь на санкции ЕС. Однако тогда вопрос удалось решить на уровне Брюсселя. Получится ли сейчас не допустить повторения сухопутной блокады Калининграда?

    Как заявила в понедельник представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене, единственная финансовая организация, через которую до сих пор проходили платежи за калининградский транзит, замораживает отношения с Россией. «Шяуляй-банк» с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября – во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее», – цитирует РИА «Новости» Кигуолене.

    О планах «Шяуляй-банка» стало известно еще в конце июля, и пресс-служба Калининградского областного правительства тогда же предупредила, что прекращение работы банка с Россией может привести к остановке транзита.

    Как будет действовать Вильнюс после 1 сентября, пока непонятно, сказал газете ВЗГЛЯД начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. «С одной стороны, Еврокомиссия дала и письменные разъяснения, и сделала заявления в прессе о том, что оплата калининградского транзита через литовский банк не является нарушением санкционного режима. И до середины июня литовские банки – хотя в то время санкционные пакеты уже действовали, – прекрасно работали у нас в области, и никто им в Евросоюзе не предъявлял претензий», – напомнил Лысков.

    С другой стороны, правительство Литвы теперь утверждает, что оно сделать ничего не может и что задача российской стороны состоит в том, чтобы самой изыскать способ, чтобы заплатить литовским банкам, сообщил собеседник. По мнению главы пресс-службы, в Вильнюсе заняли странную позицию. «Все возможные варианты оплаты нашего транзита, которые сейчас изыскиваются, планомерно, под надуманными предлогами, отметаются», – добавляет он.

    «Вообще-то Литовская железная дорога на калининградском транзите очень неплохо зарабатывает.

    Но теперь в Вильнюсе нам говорят: в рублях платежи брать не хотим, с такими-то конкретными контрагентами работать не будем, филиалы литовских банков в Калининградской области тоже оставить не можем. Мы им предлагаем работать через российский счет, они отвечают: этого нам не позволяет литовское законодательство. Ну, коллеги, так поправьте свое законодательство», – недоумевает глава пресс-службы. Впрочем, настроен Лысков все равно оптимистично: «Уверен, что какой-то механизм все же будет найден».

    Экономист Антон Любич настроен тоже оптимистично, на его взгляд, компромиссную схему оплаты можно найти – например, через банки или компании в третьих странах. «Было бы желание сторон. Возможен вариант, при котором европейские компании, имеющие долги перед Россией, будут в счет долга оплачивать транзитные операции с Калининградской областью. А затем российские компании будут производить взаимозачет», – предлагает Любич. Впрочем, при желании власти Литвы могут пресечь и эту схему.

    Стоит напомнить, что еще на прошлой неделе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что операции коммерческих банков по расчетам за калининградский грузовой транзит никак не нарушают режима санкций. По ее словам, отказ принимать платежи за транзит – решение конкретного банка, принятое просто на основе представлений о рисках, а не требований ЕС. Ассоциация литовских банков заявила, что власти Литвы все равно должны утвердить государственные гарантии по платежам за транзит. Это защитит банки от подозрений в нарушении санкций, введенных Евросоюзом против России, считают в объединении.

    Тем временем российские дипломаты уже потребовали от руководства Евросоюза вмешаться в ситуацию. «Чтобы не было этих игр, может сказать свое слово Европейский союз, у которого Литва стоит с протянутой рукой, чтобы получить очередной транш за свою русофобию», – заявил временный поверенный в делах России в Вильнюсе Сергей Рябоконь.

    Дипломат подозревает, что инициатива на самом деле исходит от литовских политиков, а вовсе не от «Шяуляй-банка». «Так вот теперь банк к ним стучится с тем, чтобы они разъяснили, как же ему вести себя», – посетовал Рябоконь. «Мы призывали их тогда и сейчас вести себя по-взрослому, не заниматься тем, чем они сейчас занимаются, придумками разными», – цитирует его ТАСС.

    В Госдуме же уверены, что Вильнюс действует не только с ведома, но и с одобрения всего коллективного Запада. «России следует жестче отвечать на подобные удары, чтобы ни у кого и мысли не возникало так вести себя в отношении нас, – потребовал депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин. – В данном случае надо полностью блокировать всю хозяйственную деятельность, связанную с Литвой, и ликвидировать весь литовский бизнес. На нашей территории он еще есть, хотя и не так много». В качестве следующего шага депутат предложил и вовсе разорвать дипломатические отношения с прибалтийской республикой.

    «Своими действиями Литва провоцирует Россию на жесткую реакцию. Разумеется, военный ответ недопустим. Вместе с тем нам нужно готовиться к полному прекращению экономических связей с этой республикой. Это будет своего рода объявление экономической блокады», – заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

    Впрочем, эксперт все же предлагает пытаться начать по этому поводу сперва диалог с Брюсселем. «Но вопрос в том, насколько это реально. Сама Литва едва ли откажется от принятых решений, но Еврокомиссия может проявить некоторую жесткость и заставить руководство республики сделать это», – надеется Межевич.

    На открытый конфликт с Москвой по этому поводу в Брюсселе не пойдут, уверен эксперт. «У ЕК есть способы повлиять на решения литовских властей, но они, как всегда, балансируют на грани. С одной стороны, не хотят свалиться в полноценный конфликт, а с другой – стремятся поддержать Литву в ее антироссийской деятельности», – отметил собеседник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вильнюс в июне прекратил пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали с основной территории России в анклав грузовым автотранспортом и по железной дороге.

    В Москве назвали эти ограничения незаконными. Тогда глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду анклава. Еврокомиссия указала Вильнюсу на то, что железнодорожный транзит не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. После этого Вильнюс был вынужден отменить запрет. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.

    «Самый главный риск в этой ситуации – это прерывание транзита, причем не только товарного, но и пассажирского, – считает калининградский политолог Александр Носович. – Если Москва и Вильнюс не будут в финансовом плане взаимодействовать по калининградскому транзиту, то де-факто Россия останется без сухопутного сообщения со своим регионом».

    Оценивая настроение жителей анклава, политолог отметил: «Нет никаких волнений и социальной напряженности. У населения есть надежда на руководство федерального и регионального уровня, на то, что они каким-то образом решат проблему, и 1 сентября транзит в область не прервется», – отметил Носович. «Но даже если транзит прервется, это не станет катастрофой для Калининграда. К сценарию транспортной блокады по суше регион готовился много лет. Все необходимые меры для существования в условиях полной автономии от соседей были приняты заранее», – напомнил собеседник.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •