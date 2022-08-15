Ради блокады Калининграда Литва отказывается от российских денег

С сентября поезда в Калининград уже второй раз за лето могут остановиться, причем уже не только грузовые, но и пассажирские. Причина – литовский банк отказывается принимать платежи за транзит. Ранее Литва уже блокировала сообщения с Калининградом, ссылаясь на санкции ЕС. Однако тогда вопрос удалось решить на уровне Брюсселя. Получится ли сейчас не допустить повторения сухопутной блокады Калининграда?

Как заявила в понедельник представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене, единственная финансовая организация, через которую до сих пор проходили платежи за калининградский транзит, замораживает отношения с Россией. «Шяуляй-банк» с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября – во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее», – цитирует РИА «Новости» Кигуолене.

О планах «Шяуляй-банка» стало известно еще в конце июля, и пресс-служба Калининградского областного правительства тогда же предупредила, что прекращение работы банка с Россией может привести к остановке транзита.

Как будет действовать Вильнюс после 1 сентября, пока непонятно, сказал газете ВЗГЛЯД начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. «С одной стороны, Еврокомиссия дала и письменные разъяснения, и сделала заявления в прессе о том, что оплата калининградского транзита через литовский банк не является нарушением санкционного режима. И до середины июня литовские банки – хотя в то время санкционные пакеты уже действовали, – прекрасно работали у нас в области, и никто им в Евросоюзе не предъявлял претензий», – напомнил Лысков.

С другой стороны, правительство Литвы теперь утверждает, что оно сделать ничего не может и что задача российской стороны состоит в том, чтобы самой изыскать способ, чтобы заплатить литовским банкам, сообщил собеседник. По мнению главы пресс-службы, в Вильнюсе заняли странную позицию. «Все возможные варианты оплаты нашего транзита, которые сейчас изыскиваются, планомерно, под надуманными предлогами, отметаются», – добавляет он.

«Вообще-то Литовская железная дорога на калининградском транзите очень неплохо зарабатывает.

Но теперь в Вильнюсе нам говорят: в рублях платежи брать не хотим, с такими-то конкретными контрагентами работать не будем, филиалы литовских банков в Калининградской области тоже оставить не можем. Мы им предлагаем работать через российский счет, они отвечают: этого нам не позволяет литовское законодательство. Ну, коллеги, так поправьте свое законодательство», – недоумевает глава пресс-службы. Впрочем, настроен Лысков все равно оптимистично: «Уверен, что какой-то механизм все же будет найден».

Экономист Антон Любич настроен тоже оптимистично, на его взгляд, компромиссную схему оплаты можно найти – например, через банки или компании в третьих странах. «Было бы желание сторон. Возможен вариант, при котором европейские компании, имеющие долги перед Россией, будут в счет долга оплачивать транзитные операции с Калининградской областью. А затем российские компании будут производить взаимозачет», – предлагает Любич. Впрочем, при желании власти Литвы могут пресечь и эту схему.

Стоит напомнить, что еще на прошлой неделе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что операции коммерческих банков по расчетам за калининградский грузовой транзит никак не нарушают режима санкций. По ее словам, отказ принимать платежи за транзит – решение конкретного банка, принятое просто на основе представлений о рисках, а не требований ЕС. Ассоциация литовских банков заявила, что власти Литвы все равно должны утвердить государственные гарантии по платежам за транзит. Это защитит банки от подозрений в нарушении санкций, введенных Евросоюзом против России, считают в объединении.

Тем временем российские дипломаты уже потребовали от руководства Евросоюза вмешаться в ситуацию. «Чтобы не было этих игр, может сказать свое слово Европейский союз, у которого Литва стоит с протянутой рукой, чтобы получить очередной транш за свою русофобию», – заявил временный поверенный в делах России в Вильнюсе Сергей Рябоконь.

Дипломат подозревает, что инициатива на самом деле исходит от литовских политиков, а вовсе не от «Шяуляй-банка». «Так вот теперь банк к ним стучится с тем, чтобы они разъяснили, как же ему вести себя», – посетовал Рябоконь. «Мы призывали их тогда и сейчас вести себя по-взрослому, не заниматься тем, чем они сейчас занимаются, придумками разными», – цитирует его ТАСС.

В Госдуме же уверены, что Вильнюс действует не только с ведома, но и с одобрения всего коллективного Запада. «России следует жестче отвечать на подобные удары, чтобы ни у кого и мысли не возникало так вести себя в отношении нас, – потребовал депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин. – В данном случае надо полностью блокировать всю хозяйственную деятельность, связанную с Литвой, и ликвидировать весь литовский бизнес. На нашей территории он еще есть, хотя и не так много». В качестве следующего шага депутат предложил и вовсе разорвать дипломатические отношения с прибалтийской республикой.

«Своими действиями Литва провоцирует Россию на жесткую реакцию. Разумеется, военный ответ недопустим. Вместе с тем нам нужно готовиться к полному прекращению экономических связей с этой республикой. Это будет своего рода объявление экономической блокады», – заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Впрочем, эксперт все же предлагает пытаться начать по этому поводу сперва диалог с Брюсселем. «Но вопрос в том, насколько это реально. Сама Литва едва ли откажется от принятых решений, но Еврокомиссия может проявить некоторую жесткость и заставить руководство республики сделать это», – надеется Межевич.

На открытый конфликт с Москвой по этому поводу в Брюсселе не пойдут, уверен эксперт. «У ЕК есть способы повлиять на решения литовских властей, но они, как всегда, балансируют на грани. С одной стороны, не хотят свалиться в полноценный конфликт, а с другой – стремятся поддержать Литву в ее антироссийской деятельности», – отметил собеседник.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, Вильнюс в июне прекратил пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали с основной территории России в анклав грузовым автотранспортом и по железной дороге.

В Москве назвали эти ограничения незаконными. Тогда глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду анклава. Еврокомиссия указала Вильнюсу на то, что железнодорожный транзит не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. После этого Вильнюс был вынужден отменить запрет. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.

«Самый главный риск в этой ситуации – это прерывание транзита, причем не только товарного, но и пассажирского, – считает калининградский политолог Александр Носович. – Если Москва и Вильнюс не будут в финансовом плане взаимодействовать по калининградскому транзиту, то де-факто Россия останется без сухопутного сообщения со своим регионом».

Оценивая настроение жителей анклава, политолог отметил: «Нет никаких волнений и социальной напряженности. У населения есть надежда на руководство федерального и регионального уровня, на то, что они каким-то образом решат проблему, и 1 сентября транзит в область не прервется», – отметил Носович. «Но даже если транзит прервется, это не станет катастрофой для Калининграда. К сценарию транспортной блокады по суше регион готовился много лет. Все необходимые меры для существования в условиях полной автономии от соседей были приняты заранее», – напомнил собеседник.

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