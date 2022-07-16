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16 июля, суббота  |  Последнее обновление — 10:24  |  vz.ru
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Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве

Глава Минпромторга и новый вице-премьер Мантуров будет курировать военную промышленность Антон Новодережкин/ТАСС
По итогам серьезной кадровой перестановки куратор «оборонки» в ранге вице-премьера Юрий Борисов перешел на пост главы Роскосмоса, а его место занял руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Новый замглавы правительства сделал программное заявление – от абсолютно рыночной промышленной политики решено перейти к политике защиты технологического суверенитета. Как это будет происходить? Подробности...
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Почему Украина выжигает потерянные земли

Украина подожгла поля с пшеницей в Запорожской области Latin America News Agency/Reuters
ВСУ Украины начали систематически поджигать поля с урожаем в районах Причерноморья, контролируемых ВС России. Так, только за последние дни поджоги зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях, а ранее схожий инцидент произошел в ДНР. В чем смысл действий властей в Киеве и что это значит для простых украинцев? Подробности...
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Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ

Американские HIMARS активно применяются украинской армией EYEPRESS via Reuters
Украина наносит террористические удары по населенным пунктам, занятым российскими войсками. Главным ударным средством для этого служат недавно поставленные в ВСУ американские ракетные установки HIMARS. Каковы особенности данного вида оружия, чем оно наиболее опасно – и каким способом российская армия способна его уничтожить? Подробности...
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Литовское руководство оправдывается за «победу России»

Калининград по-прежнему будет получать грузы по железной дороге Виталий Невар/ТАСС
«Литва не сумела защитить свои позиции... уничтожена суть санкций... на наше государство брошена тень». Это не единственный пример уничижительных заявлений, которые звучат сейчас в Литве в адрес руководства этой страны. Здесь восприняли как поражение разъяснения Еврокомиссии по поводу транзита в Калининград.  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Польша ищет разные пути подчинения Украины

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У Польши наверняка есть несколько планов, как укрепить влияние на Украине. Каждый из них зависит от того, как далеко Россия продвинется в ходе спецоперации. Подробности...

Проблему политического украинства надо решать до конца

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Альтернативные точки зрения, взгляды, убеждения могут существовать в обществе по широкому спектру вопросов. Но не по тем вещам, от которых зависит само существование страны. Подробности...
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«Звезды» тоже должны отвечать за базар

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Не преследовать» и «поддерживать» – это две большие разницы. А то наши творческие люди повадились называть преследованием за инакомыслие то, что государство им денег не дает. В этом смысле сам факт выступления «Би-2» на стадионе ярко свидетельствует, что никто их не преследует. Подробности...
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Литовское руководство оправдывается за «победу России»

    Калининград по-прежнему будет получать грузы по железной дороге
    		   16 июля 2022, 09:30
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Станислав Лещенко

    «Литва не сумела защитить свои позиции... уничтожена суть санкций... на наше государство брошена тень». Это не единственный пример уничижительных заявлений, которые звучат сейчас в Литве в адрес руководства этой страны. Здесь восприняли как поражение разъяснения Еврокомиссии по поводу транзита в Калининград.

    После того, как Еврокомиссия опубликовала свое решение, разъясняющее правила российского транзита в Калининград, многие эксперты-политологи выразили недовольство. Дескать, решение это «неполное», «половинчатое» – и полностью «дожать» Еврокомиссию Москве не получилось. Такие специалисты требуют, чтобы Россия продолжала настаивать на полном восстановлении не только железнодорожного, но и автомобильного сообщения с Калининградом. Однако, как выясняется, не меньшее недовольство это распоряжение ЕК вызвало и в самой Литве.

    Во всём виновата Еврокомиссия!

    Руководство литовского государства вынуждено юлить и оправдываться – за то, что согласилось с решением Еврокомиссии о новых правилах транзита в Калининград. Так, премьер-министр Ингрида Шимоните посоветовала всем недовольным внимательнее рассмотреть текст разъяснений ЕК на этот счёт.

    «В них ясно сказано, что нет возвращения к ситуации до 16 июня, когда все товары могли возить транзитом в Калининградскую область», – подчеркнула премьер. Она пообещала, что впредь Литва будет ещё строже проверять товары, следующие в Калининград. «Надо будет убедиться в том, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области», – сказала Шимоните. Она добавила: «Нерационально в наше время рассеивать внимание и использовать его для дискуссий о том, можно ли перевезти одну килотонну стали из одной части России в Калининградскую область по железной дороге». По словам Шимоните, дальнейшие споры на эту тему были бы «настоящей победой Кремля», следовательно, нужно их прекратить.

    По ее уверению, Литва принимает во внимание принципы транзита, изложенные Европейской Комиссией – «из уважения к самому этому учреждению и предоставленным ему полномочиям» и «ради единой трактовки». Шимоните предупредила, что Литва, конечно, могла бы проигнорировать рекомендации Еврокомиссии, но тогда Вильнюсу придется тягаться с ней в суде ЕС.

    В подобного же рода путаные оправдания пустился и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. «Если мы переходим в политическое поле высказывания оценок санкций, тогда мы берем на себя я не знаю какую ответственность... Или другая столица берет какую-то ответственность разъяснять санкции так, как им удобно», – заявил Ландсбергис. Он отметил, что если каждая страна сможет подвергать сомнению положения тех или иных накладываемых на Россию санкций, то это «откроет ящик Пандоры».

    Хватит скидывать с себя ответственность!

    Ландсбергис уверяет, что в любом случае транзит в Калининград даже сейчас для России затруднен. «Это не победа России», – уверяет он. Он повторяет, что «наша  цель – поддержание трансатлантического единства, от которого зависит наша безопасность».

    Аналогично спихивает всю ответственность на Еврокомиссию и глава государства Гитанас Науседа, ещё недавно настаивавший на том, что нельзя делать никаких уступок России по вопросу калининградского транзита. Теперь же его пресс-служба распространила заявление, которое гласит: «... перед лицом провокаций Кремля крайне важно сохранить трансатлантическое единство и силу на уровне ЕС».

    Подобные увертки и юление вызвали раздражение в Литве. Оппоненты президента и правительства стали обвинять власть в том, что те потерпели поражение в противостоянии с Россией и теперь прячутся за спиной Еврокомиссии.

    Одной из первых высказала недовольство бывший президент Литвы Даля Грибайскайте. По её мнению, ситуация с калининградским транзитом свидетельствует о неспособности литовской политической элиты принимать стратегические решения. «Литовские политики с трясущимися коленками исполняют партию в политическом балете», – написала экс-президент в соцсети.

    После того как ЕК разрешила транзит в Калининград, Грибаускайте заявила, что литовские политики должны были сообщить народу об этом шаге, не прикрываясь Еврокомиссией. «...руководящая политическая элита демонстрирует неспособность принимать стратегические решения в сфере внешней политики. Вот почему мы видим метания и жалкую коммуникацию», – считает Грибаускайте.

    В свою очередь, члены литовской партии «Движение либералов» Пятрас Ауштрявичюс (депутат Европарламента) и Раймундас Лопата (член Сейма Литвы) опубликовали резкое заявление. Оба политика призывают правительство и президента Гитанаса Науседу не делать для России никаких скидок и отклонить любые предложения, позволяющие перемещать подсанкционные товары через Литву в Калининград.

    «Мы не одобряем так называемое разъяснение Еврокомиссии, которое отменяет, интерпретирует, вводит исключения и квоты для российских товаров, санкционированных решением Евросоюза на территории Литовской Республики – независимо от того, перевозятся ли они транзитом или как-то иначе. Поскольку мы считаем, что компетенция по отмене или введению санкций принадлежит Европейскому совету», – написал Лопата в соцсети.

    Ауштрявичюс и Лопата призывают президента Науседу принять «четкое решение» и отклонить любые предложения, которые позволили бы провозить подсанкционные товары через Литву.

    «ЕС обязан продолжать расширять санкции против России», – потребовали оба политика. Возмутился и еще один авторитетный литовский «либерал» – парламентарий Эугениюс Гентвилас. «Получается, что интересы малых стран, национальные интересы Литвы игнорируются. Смягчением транзитного регламента Литву отдают под коридор для транзита российских товаров», – пожаловался Гентвилас.

    С кем вести диалог в Литве?

    Негодование проявляют также и члены оппозиционной фракции Сейма «Демократы во имя Литвы», основанной бывшим премьер-министром Саулюсом Сквернялисом (руководил литовским правительством с декабря 2016 по ноябрь 2020 г.). Они потребовали призвать к ответу Габриэлюса Ландсбергиса, своим бездействием допустившего «неблагоприятное» для страны решение.

    Оппозиционеры обвинили Ландсбергиса в том, что его деятельность на посту министра «превратилась в единоличные акции», не только приводящие к негативным международным и экономическим последствиям для всего государства, но и оставляющие Литву на международной арене в одиночестве. «Кредит доверия иссяк. Необходимо поставить на повестку вопрос об ответственности главы МИДа», – говорится в тексте заявления «Демократов во имя Литвы».

    Фракция намерена вызвать Ландсбергиса и заслушать в Сейме его доводы. «Литва не сумела защитить свои позиции по калининградскому транзиту. Тем самым уничтожена суть санкций. Кроме того, уже не первый раз на наше государство брошена тень, нанесен ущерб его имиджу как солидного и ответственного партнера», – возмущается Сквернялис.

    Комизм ситуации заключается в том, что ещё менее месяца назад Саулюс Сквернялис высказывал совершенно другие вещи.

    Он тогда говорил, что власти Литвы «по-своему» интерпретировали антироссийские санкции Евросоюза в отношении Калининграда – и «выпрыгнули» тем самым из общей политики европейского сообщества. Еще несколько недель назад литовская оппозиция была склонна критиковать свою власть за непродуманность калининградской авантюры – отмечая, что она ставит под угрозу безопасность страны. Сейчас все та же оппозиция упрекает власть за то, что та в случае с Калининградом «дала слабину».

    В связи с этим политолог Александр Носович отмечает: «К вопросу о том, есть ли в Литве конструктивные здоровые силы, с которыми Россия могла бы вести диалог. Литовская оппозиция, которая в июне осудила правительство консерваторов за то, что те спровоцировали конфликт вокруг транзита в Калининград и подставили Литву под удар, теперь осудила его же за уточняющие рекомендации Еврокомиссии.

    В июне имела место работа на литовских избирателей, которые в большинстве своём искренне не понимают, зачем было на ровном месте создавать геополитический кризис и перекрывать транзит в Калининград, на котором Литва зарабатывает хорошие деньги. Сейчас имеет место работа на куда более важных избирателей за океаном, которые из всех политических сил в Восточной Европе всегда выбирали самых радикальных и антироссийских. После импичмента Роландаса Паксаса этот урок литовские элиты запомнили накрепко. Так что забудьте про здоровых и конструктивных политиков в Вильнюсе. Самый здоровый и конструктивный человек в политическом классе Литвы сейчас – Альгирдас Палецкис. И он сидит».


     
     
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