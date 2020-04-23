Литву заставили оправдать «тайного агента Москвы»

Литовский суд вынужден был вчистую оправдать экс-президента страны Роландаса Паксаса по делу о «коррупции» и «торговле политическим влиянием». Бывшего главу государства обвиняли в том, что он якобы согласился принять взятку в 15 тысяч евро. Реальная подоплека судебных преследований в том, что политик является сторонником дружеских отношений Литвы с Россией.

У населения Литвы имя Паксаса вызывает разноречивые эмоции. Одни боготворят его, как настоящего защитника интересов народа, другие проклинают – как «тайного агента Москвы».

Некогда этот молодой и популярный в народе политик делал стремительную карьеру. Сначала депутат горсовета, потом мэр Вильнюса, далее – глава правительства, лидер парламентской оппозиции, а потом и президент Литвы. И все бы у него было хорошо, умей Паксас вести себя «правильно», не затевая бунта против тех, кому принадлежит настоящая власть в Литве. Но он предпочел совершенно противоположную линию поведения. В государстве, полностью подчиненном США, он не боялся предпринимать шаги, которые заведомо не могли понравиться «хозяевам».

Так, в октябре 1999 года он демонстративно ушел в отставку с поста премьера в знак протеста против заведомо невыгодной для государства продажи литовского нефтеперерабатывающего комплекса «Мажейкю нафта» американцам. Сначала на это предприятие претендовали российские «Роснефть» и «Лукойл», но литовские правые политики продавили его передачу «идеологически правильному» покупателю – американской компании Williams. Время подтвердило правоту Паксаса: новые хозяева в короткое время довели НПЗ в Мажейкяе, что называется, «до обуха» – и тогда его перекупил польский концерн Orlen.

В 2003-м Роландас выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства – и победил, опередив по числу набранных голосов всех своих соперников. В качестве президента Паксас возглавлял государство чуть больше года, с 26 февраля 2003 года по 6 апреля 2004 года – и был досрочно свергнут в результате импичмента.

Поняв, что «приручить» непокорного политика не удастся, элита пошла на беспрецедентные шаги для того, чтобы от него избавиться. Конституционный суд страны обвинил Роландаса Паксаса в том, что он, дескать, незаконно предоставил литовское гражданство руководителю авиаремонтного холдинга Avia Baltika Юрию Борисову, вложившемуся в его предвыборную кампанию. 1 декабря 2003 года комиссия Сейма пришла к выводу, что Паксас может находиться «под влиянием ряда лиц», в том числе Юрия Борисова, что «создает угрозу национальной безопасности» страны.

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Также Паксаса обвинили в том, что он «не обеспечил сохранность государственной тайны» (это обвинение потом с него сняли) и «оказал давление на принятие решений частными лицами и компаниями». Неофициально же импичмент объяснялся тем, что Паксас позволил себе слишком независимую политику, не устраивавшую американцев, контролирующих большинство политических партий Литвы – в частности, отказался разместить на территории республики секретную тюрьму ЦРУ. После его отстранения государство вновь возглавил бывший гражданин США, престарелый Валдас Адамкус (некогда служивший у немцев). Более того, дабы окончательно добить «отщепенца», Паксасу законодательно запретили отныне баллотироваться в парламент Литвы и на президентский пост.

Однако Роландас не сдался. В 2009 году он избрался в Европарламент. В 2011 году Европейский суд по правам человека признал пожизненный запрет Паксасу баллотироваться в Литве противоправным. Казалось бы, справедливость восторжествовала, но... 15 декабря 2015 года Сейм Литвы большинством голосов отклонил проект поправки, которая позволила бы Паксасу участвовать в парламентских выборах 2016 года. «Мол, вы там в Страсбурге что хотите решайте, а Паксаса к большой литовской политике мы больше не допустим. А оскандалившиеся прокуроры и спецслужбы, видимо, затаили обиду и стали искать новый повод, чтобы засадить-таки Паксаса за решетку. Честь мундира ведь как-то надо восстановить», – констатирует литовский публицист Владимир Матвеев.

«Пророссийский политик»

Чтобы опять обезвредить непокорного Паксаса, пришлось изобретать новые меры. Генпрокуратура вменила ему в вину «лоббизм» и «торговлю влиянием». В 2015 году служба спецрасследований заявила, что Роландас Паксас вступил в сговор с главным редактором газеты Lietuvos rytas («Литовское утро») Гедвидасом Вайнаускасом. Оппозиционер якобы за взятку в 15 тысяч евро пообещал Вайнаускасу, как заинтересованному лицу, оказать влияние на работников министерства охраны окружающей среды, чтобы они дали добро на возведение магазина сети супермаркетов Norfa в городе Пренай. «Представляете, какой скандал пытались раздуть? Европарламентарий торгует политическим влиянием! За какие-то мизерные 15 тысяч евро он готов протежировать интересы литовского предпринимателя средней руки. И после этого какой-то ЕСПЧ будет ратовать за то, чтобы Паксасу вернули право избираться на высшие должности в Литве?» – напоминает Матвеев мотивы обвинителей экс-президента.

Паксас и Вайнаускас полностью отрицали обвинения и доказывали, что налицо попытка устранить политического конкурента. «Если вся генпрокуратура хочет обратиться в Европарламент по вопросу лишения меня неприкосновенности, дай Бог им здоровья. Это все еще та же самая часть политической игры. Рано или поздно, но люди, которые так поступают, ответят за это. Пускай обращаются хоть к самому черту», – сказал экс-президент.

При этом он не боялся делать такие шаги и заявления, которые в условиях современной Литвы чреваты самыми серьезными неприятностями.

Так, в начале декабря 2018 года он, еще будучи депутатом Европарламента, заместителем председателя фракции «Европа за свободу и прямую демократию», прибыл в Москву и провел встречи с представителями российского руководства. Разговаривая с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, Паксас отметил, что стремится опровергнуть распространенную в Европе версию о том, что с Россией нужно разговаривать с «позиции силы».

Во время беседы со спикером Госдумы России Вячеславом Володиным литовский политик подчеркнул, что необходимо остановить тот психоз и пропаганду, которые присутствуют на Западе в отношении России. Паксас предложил президенту России Владимиру Путину создать в Прибалтийском регионе демилитаризованную зону, инициировать которую могли бы Москва и Вильнюс. «Литву и Калининградскую область могли бы связывать новые отношения более высокого качества, чтобы на той земле, которую Бог отвел нам для жизни, началось разоружение, чтобы в регион пришла стабильность», – отметил Роландас Паксас. Литовский политик рассказал о том, что Путин согласен с его позицией.

Паксас подчеркнул, что необходимо убедить Евросоюз в том, что изоляция от России неконструктивна и невыгодна, а с Москвой следует поддерживать диалог. Экс-президент Литвы считает, что Вильнюс, Вашингтон, Брюссель и Москва должны попытаться «на этом небольшом участке планеты сделать то, чего мы хотели бы добиться во всем мире – демилитаризовать его».

Однако руководство Литвы с яростью отвергло инициативу Паксаса и сделало все возможное для того, чтобы ее заблокировать. Официальный Вильнюс всячески подчеркивал, что Роландас выражает только лишь свою частную точку зрения. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обвинил Паксаса в стремлении внести разлад во внешнюю политику не только Литовской Республики, но и всего Евросоюза. «Это без комментариев! Я понял бы, если бы это было частное лицо, но это представляющий Литву член Европарламента!» – негодовал Сквернялис.

Защитник национальной самостоятельности

Литовская официозная пресса развязала против Паксаса разнузданную кампанию очернения, обвиняя его в первую очередь в «службе интересам Москвы» и в «коррупции». Ирония судьбы: особенно яростно нападал на него лидер партии «Движение либералов» Элигиюс Масюлис, требовавший «призвать Паксаса к ответу». А вскоре самого Масюлиса разоблачили в получении взятки в 106 000 евро от концерна MG Baltic – за лоббирование его интересов...

Увы, предъявленное ему обвинение и кампания травли действительно пошатнули карьеру Паксаса – в 2019 году переизбраться в Европарламент ему так и не удалось. До состоявшихся в том же 2019-м в самой Литве президентских выборов Паксаса не допустили – постановление ЕСПЧ для Вильнюса все еще остается пустым звуком. Литовские власти всячески пытаются затянуть дело и заявляют, что для того, чтобы дозволить Паксасу баллотироваться в родной стране, нужно менять, дескать, всю конституцию – а они, мол, пойти на такое пока не готовы. Правые политики громогласно требуют не допускать до выборов «пророссийских кандидатов».

В принципе, Паксасу еще повезло, что вообще остался на свободе – литовские власти любят бросать за решетку своих оппонентов. Так, незадолго до поездки Паксаса в Москву в тюрьму тайком от общественности упекли диссидента Альгирдаса Палецкиса, которого обвинили в создании целой «шпионской сети», работающей на Россию.

Роландас Паксас считает, что готовность подчиниться интересам Вашингтона и Брюсселя чревата уничтожением национальных основ литовского государства.

Особенно он уличает в этом членов влиятельного объединения «Союз отечества – Христианские демократы Литвы» (консерваторы), возглавляемого Габрюэлюсом Ландсбергисом – внуком знаменитого Витаутаса Ландсбергиса. «Они хотят, чтобы Литва стала только местом, где можно, например, создать базу НATO. Если вы внимательно вслушаетесь в речи, высказанные председателем консерваторов Габриэлюсом Ландсбергисом на прошедшем их съезде, станет очевидно, что он не видит места для нашего народа, нашей культуры, наших культурных традиций, нашей истории. Осталось лишь желание отдаться брюссельским сеньорам и полностью исчезнуть», – сказал экс-президент.

Себя же Роландас Паксас называет приверженцем идей «крепкого национального государства». В 2017-м Паксас обвинил тогдашнего президента Литвы Далю Грибаускайте и премьера Саулюса Сквернялиса в том, что они превратили родное государство в «полигон чужих интересов», в том, что буквально затерроризировали жителей «российской угрозой».

И вот в апреле 2020-го стало известно, что суд Литвы оправдал Паксаса по возбужденному против него в 2015-м деле о коррупции. Никаких доказательств в пользу того, что политик брал деньги, чтобы помочь владельцам сети супермаркетов, суд не нашел.

И все же, почему его так и не посадили в тюрьму, а напротив – оправдали? Возможно, причина в коррупционном скандале начала 2019 года, когда сразу восемь литовских судей были арестованы в связи с подозрениями во взяточничестве. Впоследствии подозреваемых выпустили, а само дело постарались тихо «слить». Но оно многих напугало и побудило коллег подозреваемых судить больше по правде, а не по кривде.

Вот поэтому, быть может, Роландаса Паксаса и оправдали.