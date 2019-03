США начали наступление на Гаагский суд США насаждают марионеток в руководстве Прибалтики 19 марта 2019, 12:26

Фото: Candy Welz/dpa/Global Look Press

Текст: Андрей Винников

Версия для печати •

В закладки •

Постоянная ссылка •

•

Сообщить об ошибке • Государства Прибалтики в их нынешнем виде сформированы «подсадной» элитой. Да, буквально так: высшие посты в этих странах неоднократно занимали личности, приехавшие с заокеанского континента. Кто все эти люди и почему их биография принципиально мешает наладить хорошие отношения между Россией и странами, которые они представляют? В 1944–1945 годах многие латыши, литовцы и эстонцы бежали из родных мест в страхе перед наступающей Красной армией. Всю свою жизнь эти люди копили в себе злобу и мечтали о реванше. Их дети приехали на историческую родину, чтобы этот реванш осуществить на практике. Вашингтон строит планы вытеснения русских из прибалтийского региона. И все, что делается в Прибалтике против русских, включая институт массового негражданства и репрессии против русского языка, осуществляется с молчаливого одобрения Соединенных Штатов. Чтобы понять это, достаточно ознакомиться с биографиями американских ставленников в этом регионе. Гражданин США во главе правительства Латвии Новым главой правительства Латвии недавно стал Кришьянис Кариньш. На днях у него спросили: как он расценивает участие своего советника (и одновременно известного в стране неонациста) Иманта Парадниекса в шествии сторонников латышского легиона «Ваффен СС» в Риге 16 марта? В ответ Кариньш заявил, что Латвия является «свободным демократическим государством», а от Парадниекса он требует только лишь эффективной работы во благо демографии. Рожденный в 1964 году в американском Делавэре в семье латышей, покинувших Латвию в военное время, Кришьянис Кариньш вернулся на родину предков в постсоветский период. На политической арене Латвии Кариньш появился одновременно с основанием партии «Новое время» – в 2002 году он стал одним из ее соучредителей. Данную партию тогда открыто называли американским проектом, призванным отстаивать в этой прибалтийской республике интересы американского гегемона. Тогда же, в 2002-м, Кариньш стал председателем парламентской фракции «Нового времени». Партия НВ прошла сложную эволюцию и к настоящему времени трансформировалась в «Новое Единство», в иерархии которого Кариньш продолжает занимать высокую позицию. До назначения премьера он был известен главным образом скандальным заявлением о необходимости ассимиляции проживающих в Латвии русских детей. Кришьянис Кариньш (фото: Michael Kappeler/DPA/Global Look Press) В начале 2012 года Кариньш заявил: «...мы должны дать им безопасность, уверенность в том, что они нужны. Не надо бороться с русскими на территории Латвии! Мы хотим противостоять Москве, но это противостояние ощущают те русские или русскоязычные, которые уже живут в Латвии. Они не московские русские, они наши. В наше общество их нужно вводить уже со школьных лет, потому что сорокалетних убедить трудно». Уже став кандидатом в премьеры, Кариньш повторил эту мысль: «Необходимо полностью перейти во всех школах на государственный язык. Я не могу своим европейским коллегам объяснить, как в нашей стране на деньги налогоплательщиков обучают детей на иностранном языке. Этого нигде нет... Латвия до сих пор была исключением... Если вы посмотрите на свою родословную, а я на свою, то там вы обнаружите и ливов, и немцев, и поляков, и русских, и евреев, все национальности. Это видно и по нашим фамилиям. Но в целом мы латыши. Это вопрос культуры, а не наследственности. Каждый может стать латышом! Учись в латышской школе, расти в Латвии, и это, на мой взгляд, делает тебя латышом... Школы, а также детские сады, которые финансируются государством, должны быть только на госязыке, как во всей Европе». На это заявление немедленно откликнулся правозащитник Владимир Бузаев: «Евродепутат Кришьянис Кариньш нагло врет, что нигде в Европе государство не финансирует школы с языком обучения, отличным от государственного». Самое поразительное, что, став премьером, Кариньш сохранил и второе гражданство – американское. Трудно сказать, можно ли найти этому аналог: человек, возглавляющий правительство одного государства, является одновременно гражданином и другого! Однако единственным, кто осмелился высказать возмущение по этому поводу, оказался мэр Вентспилса Айвар Лембергс: «Латвией будет руководить иностранец, у него двойное гражданство. Он в любой момент может сбежать в свой фатерлянд. Это кощунство! В первую очередь ему надо было бы выбрать гражданство одной страны, выбрать, какое государство является его». Однако Сейм большинством голосов послушно проголосовал за утверждение Кариньша. Сам же он избавляться от американского гражданства демонстративно отказался. Из пропагандистов в президенты В качестве эталонного примера агента влияния США можно привести уже бывшего ныне президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. Его родители при приближении советских войск бежали из Эстонии в 1944 году в Швецию – и Тоомас родился в Стокгольме в 1953-м. Позднее семья эмигрировала в США, где юный Ильвес окончил в Нью-Джерси среднюю школу, поступил сначала в Колумбийский, а затем и в Пенсильванский университет, где получил степень магистра психологии, позже успел потрудиться преподавателем литературы. Далее он начал весьма специфическую карьеру – в 1984–1988 годах трудился аналитиком исследовательского института радио «Свободная Европа» в Мюнхене, в 1988–1993 годах являлся завотделом в эстонской редакции того же радио. Его прибытие в Эстонию в начале 90-х стало закономерным – проверенного кадра отправили трудиться на родину родителей. Умело «влившись в струю», Ильвес успел поработать послом Эстонии в США, Канаде и Мексике, министром иностранных дел, депутатом в Европарламенте. Оттуда уже было рукою подать до президентского кресла, которое он и занял 9 октября 2006 года. Спустя пять лет его переизбрали. Будучи президентом, Ильвес зарекомендовал себя типичным «западником» – его курс был, в первую очередь, связан с укреплением присутствия Эстонии в ЕС и НАТО. Отношения же с Россией, в адрес которой Тоомас Хендрик сделал много жестких заявлений, постепенно портились. Данный процесс стал необратимым после печально памятных событий 26–27 апреля 2007 года, когда в Таллине по инициативе тогдашнего премьер-министра Андруса Ансипа был осуществлен перенос памятника советским воинам («Бронзового солдата») из центра города на братское кладбище на окраине. Это привело к волнениям местного русскоязычного населения, которые подавили решительно и беспощадно. После того как президентские полномочия Ильвеса в 2016 году закончились, заокеанские хозяева наградили своего верного слугу, позаботившись о непыльной работе для него на старости лет. В январе 2017 года Ильвес приступил к работе лектора в Стенфордском университете. А в июне 2018-го он, отвечая на вопрос журналистов издания «Европейская правда» о том, существует ли российская угроза для Эстонии, сообщил, что «в военном смысле – пожалуй, нет». И именно в этом, по его мнению, заключается преимущество членства страны в НАТО. «Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», – подчеркнул Ильвес. Тоомас Хендрик Ильвес (фото: Imago/Global Look Press) Через несколько дней после такого заявления Россия занесла Ильвеса в свой список невъездных. А для него это, пожалуй, чувствительно – поскольку экс-президент работает против России еще и по сепаратистской линии. Так, в 2008 году он ездил в Ханты-Мансийск – на V Всемирный конгресс финно-угорских народов. Там Ильвес заявил, что, дескать, финно-угорский вопрос станет неотъемлемой частью диалога России и Евросоюза. Российским финно-уграм Ильвес поставил в пример историю Эстонии. «Наши поэты мечтали об эстонском государстве, и мы сделали выбор в пользу свободы и демократии, – патетически воскликнул он. – Многим финно-угорским народам еще предстоит сделать такой выбор. Это видно на примере Эстонии – как только вы почувствуете вкус свободы, вы поймете, что это вопрос выживания, без которого нельзя обойтись». В канун православного Рождества в 2015 году прозвучало скандальное заявление Тоомаса Хендрика Ильвеса об «ассимиляции Россией финно-угорских народов». Описывая «ужасы» пребывания коми, карелов, удмуртов в составе РФ, Ильвес сказал: Россия «прекратила предоставление образования на национальных языках для финно-угорских народов» и тем самым ускорила «исчезновение их культуры». Теперь, во всяком случае, подобные высказывания он не сможет делать с российской территории, как в 2008-м. «Я оказался вместе с рядом других людей, получивших аналогичный запрет – среди которых сенатор Маккейн и бывший посол США в России Майкл Макфол. Мы все надеемся, что Россия когда-нибудь снова станет свободным, демократическим государством. Это было бы желаемой перспективой не только для соседей России, но и для ее собственных граждан, а также для всего свободного мира», – бодрился Ильвес, узнав о своем занесении в черный список. Ушли из Прибалтики вместе с гитлеровцами Еще один типичный пример «подсаженного» извне политика – бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Появившаяся на свет в 1937 году в Риге, она тоже покинула землю предков с родителями в 1944-м. Вике-Фрейберга говорит, что ее семья сбежала от «нечеловеческой жестокости Красной армии». В 1954 году ее семья перебралась в Канаду. Будущий политик выбрала для себя академическую карьеру – получила высшее образование, докторскую степень в области экспериментальной психологии в университете Макгилла. Почти до самого 1999 года, покончившего с ее безвестностью, Вике-Фрейберга трудилась профессором психологии в Монреальском университете. В том году парламент страны внезапно выбрал никому практически не известную канадку президентом Латвии. Характерно, что отказ от канадского подданства и гражданство исторической родины Вике-Фрейберга оформила буквально за день до избрания. Во главе государства она стояла в течение восьми лет, в 2003-м была переизбрана на второй срок. Практически с самого начала президент провозгласила, что главной своей целью считает вступление Латвии в ЕС и НАТО. Она своего добилась – Латвия стала членом данных организаций в 2004 году, после чего направила свои воинские контингенты в Ирак и Афганистан. Правда, в мае 2005-го Вике-Фрейберга стала единственной, кто из прибалтийских глав государств посетил парад Победы в Москве. Накануне этой поездки 6 мая 2005 года в Риге приземлился самолет с президентом США Джорджем Бушем-младшим, тоже собиравшимся затем в Москву. В нарушение всех правил дипломатического протокола Вике-Фрейберга быстро взбежала по трапу в самолет к гостю, а потом вместе с ним бок о бок спустилась вниз – а первая леди США Лора Буш была вынуждена двигаться следом. На эту тему Вскоре глава Латвии сделала свое скандальное заявление: «Конечно, мы не переубедим, не изменим сознание тех пожилых россиян, которые 9 мая будут класть воблу на газету, пить водку и распевать частушки, а также вспоминать, как они геройски завоевали Балтию». Причем, выступая по-латышски, слова «водка», «частушки» и «вобла» она произнесла по-русски. Находясь в Москве, она сквозь зубы поздравила россиян с «их победой» и тут же потребовала осудить пакт Молотова–Риббентропа. «Холуй минского мясника» В этом ряду нельзя не упомянуть и Валдаса Адамкуса. Он становился президентом Литвы аж дважды. Впервые – в 1998 году, когда литовцы дисциплинированно проголосовали за приехавшего из США Адамкуса (кстати, одно время он работал сотрудником американской армейской разведки) в наивной надежде, что этот «иностранец» обеспечит, благодаря своим связям, процветание родины. Вторично – в 2004-м, когда «проверенный кадр» Адамкус сменил досрочно сброшенного с президентского поста бунтаря Роландаса Паксаса. Валдас Адамкус (фото: Peter Andrews/Reuters) Паксас, выбранный президентом в 2003-м, начал курс на добрососедство с Россией, что вызвало сильнейшее недовольство США. Неугодному президенту быстро организовали импичмент, а на смену ему вновь призвали безотказного Адамкуса. А в январе 2016 года разразился скандал: бывшая малолетняя узница минского гетто Цвия Кацнельсон, ныне проживающая на Украине, назвала Валдаса Адамкуса «холуем майора Антанаса Импулявичюса». Импулявичюс остался в истории Холокоста под именем «минского мясника» – батальон под его командованием жестоко убивал евреев. Особой бесчеловечностью он и его подчиненные отличились при решении «еврейского вопроса» в минском гетто. Больная женщина рассказала, как прибывшие из Литвы каратели, которыми командовал майор Импулявичюс, хладнокровно и безжалостно расстреливали беззащитных белорусских евреев. «Много лет назад мне в руки попали мемуары президента Литвы Валдаса Адамкуса. Естественно, было любопытно узнать, что американец с литовскими корнями пишет о судьбах евреев Каунаса, в котором он жил до лета 1944 года. Например, об известной всему цивилизованному миру публичной казни ковенских евреев на территории гаража компании «Летукис», – поведала Цвия Кацнельсон. Ее неприятно поразило, что она так ничего и не нашла в воспоминаниях Адамкуса о трагедии каунасских и вообще литовских евреев. Зато она с удивлением узнала, что осенью 1944 года Валдас Адамкус (тогда еще – Адамкявичюс) служил под началом майора Импулявичюса и был его порученцем. «Адамкус не мог не знать правды об Импулявичюсе, об убийствах евреев в Литве и конкретно в Каунасе. Юноша не мог не знать общей картины. Он знал и о прибывающих на станцию Каунаса «эшелонах смерти», потому что был родственником высокого железнодорожного чина», – рассуждает бывшая узница минского гетто. Сначала Адамкус отступил с немцами на территорию Германии, а после войны перебрался в США, где позже руководил научно-исследовательским центром федерального Агентства окружающей среды США, являлся членом Республиканской партии. Потом пошел на «повышение»... Неудивительно, что с подобными людьми в руководстве стран Прибалтики Россия до сих пор с трудом находит общий язык. Остается надеяться, что Литва, Латвия и Эстония когда-нибудь вырастят собственную, куда более вменяемую элиту. Популярные материалы Россия развернула в Крыму дальнюю авиацию в ответ на американскую ПРО в Румынии Испугавшийся чихнувшего хозяина кот рассмешил пользователей Сети В небе над Красноярским краем заметили неопознанный объект

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД