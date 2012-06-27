Права секс-меньшинств для Запада важнее прав русских в Прибалтике

Три докладчика ООН направили правительству Латвии письмо, в котором выражается озабоченность тем, что власти этой страны искореняют образование на русском языке. Это не первый случай, когда международные инстанции пытаются защитить права живущих в Прибалтике русских. Почему эта борьба так редко приводит к успеху?

Впервые докладчики ООН по делам меньшинств Фернан де Варенн, по свободе слова Дэвид Кей и по праву на образование Кумбу Боли Барри обратились к властям Латвии еще 6 января 2018 года. 28 марта министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич направил им ответ, в котором утверждалось, что проводимая в Латвии «реформа образования» (предусматривающая окончательный перевод школ нацменьшинств на латышский язык) «соответствует международным обязательствам государства».

Такой ответ не удовлетворил Варенна, Кея и Барри. Они направили властям Латвии второе письмо, в котором говорится, что «запрет использования языков национальных меньшинств на школьных занятиях и на экзаменах нарушает права их представителей на достойное образование». А утвержденный в Латвии в этом году запрет преподавания на других языках даже в частных вузах «нарушает автономию частных учебных заведений и может сделать образование для нелатышей менее доступным».

Докладчики напомнили, что в 1992 году Латвия приняла Международный пакт о гражданских и политических правах. Статья 27 этого пакта гласит: «В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком».

Юрист Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин поясняет, что этой осенью ЛКПЧ направил доклад экспертам ООН по правам человека. По мнению Кузьмина, «озабоченность», которую выражают докладчики ООН, – это уже немало на дипломатическом языке.

Юрист пытается выказать сдержанный оптимизм: «Докладчики запрашивают у властей Латвии подробную информацию о защите языковых прав меньшинств в образовании – не только в вузах, но и в школах. Они призывают к тому, чтобы, если нарушения прав человека подтвердятся, виновные были бы привлечены к ответственности».

К слову, в октябре Совет Европы (СЕ) тоже высказал критику Латвии за политику, проводимую этим государством в отношении 35% своего населения. В частности, профильный комитет СЕ раскритиковал ряд инициатив, направленных на продвижение латышского языка. Такие инициативы, по мнению Совета Европы, сильно ограничивают права лиц, принадлежащих к нацменьшинствам. Критике подвергается и ограничение избирательных прав латвийских неграждан на муниципальных выборах.

Авторы документа СЕ констатируют: «Государственные учреждения не жалеют усилий, чтобы обеспечить доминирование латышского языка во всех сферах общественной жизни. Практически ко всем профессиям применяются все более жесткие языковые требования, что негативно сказывается на лицах, чьим родным языком не является латышский...»

Однако все же есть сомнения в том, что эта «озабоченность» обернется какими-то реальными последствиями. И тому есть масса примеров.

«Защитник» с фигой в кармане

Например, в конце августа свое заключение по Латвии опубликовал и Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации. Там выразили обеспокоенность языковыми нормами нового закона об образовании, а также тем, что в Латвии все еще насчитывается свыше 200 тысяч русских неграждан.

Однако правительство Латвии ссылается на то, что в течение нескольких десятилетий республика была «незаконно оккупирована» Советским Союзом. По этой причине, как утверждают латвийские власти, потомки «оккупантов» не могли рассчитывать на автоматическое получение гражданства. «В условиях глобализации Латвия является единственным местом в мире, где может быть гарантировано существование и развитие латышского языка и, следовательно, и коренной нации», – подчеркивают в правительстве. Поэтому, как там считают, «сужение области использования государственного языка на территории государства следует считать угрозой его демократическому устройству».

С критикой стран Прибалтики выступает и организация Amnesty International. Так, в ее докладе 2016 года отмечается, что проживающие в Эстонии представители нацменьшинств поставлены в неравноправные условия относительно «титульного» населения – в силу чего они подвергаются повышенному риску безработицы.

Тут стоило бы отметить, что традицию фиктивно-демонстративной критики стран Прибалтики заложил в 90-х ныне покойный нидерландский политик Макс ван дер Стул, в то время являвшийся верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств. Он критиковал Латвию и Эстонию и за искоренение русского языка, и по вопросу неграждан. В ту пору местные русские с восторгом отзывались про ван дер Стула, считая его своим главным заступником перед нехорошими этнократическими режимами.

Нелицеприятная правда вылезла на свет уже после смерти голландца, когда президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес проговорился в одном интервью, как именно создавался институт неграждан. «Сейчас кое-где ведутся разговоры – мол, у вас есть категория «неграждан». На самом деле эту категорию нам предложили ввести ОБСЕ и Макс ван дер Стул в 1992-м: «Вам нужна категория лиц, у которой больше прав, чем у иностранных граждан». Было признано, что для предоставления гражданства у нас будут специальные требования. А теперь нас же обвиняют в том, что нам присоветовала ОБСЕ! Это просто несерьезно. И ОБСЕ сейчас молчит. Надо ли нам принимать всерьез то, что говорят люди, поддерживаемые МИДом известной страны (прозрачный намек на Россию – прим. ВЗГЛЯД)? Однозначно нет!» – подчеркнул Ильвес в интервью латвийскому журналу Rigas Laiks.

Кстати, долгое время русскоязычные общественные активисты Прибалтики усиленно пытались привлечь к вопросу неграждан внимание официальных кругов США, наивно полагая, что те не в курсе проблемы. «Когда Советский Союз лишил гражданства одного Солженицына, возмутился весь демократический мир. Когда Латвия (как и соседняя Эстония) лишила гражданства сотни тысяч людей, к сожалению, Запад хранил молчание. Но мы верим, что давно уже пришло время для ведущих американских политиков сказать: «Сейчас мы все неграждане Латвии!» – гласило одно из писем, отправленных на адрес высших госчиновников США.

Увы, разочарование оказалось жестоким. Когда президент заокеанской державы, будь то Обама или Трамп, встречался с прибалтийскими коллегами, о негражданах в ходе их бесед ни разу не прозвучало ни полсловечка. Главным же предметом озабоченности американских дипломатов в Прибалтике, если судить по их публичным заявлениям и поступкам, является защита прав местных... секс-меньшинств!

Уничтожение русских фамилий

Отдельная иллюстрация истинного отношения международных структур к проблемам русских жителей Прибалтики – история их борьбы за возврат родных имен и фамилий. В 2007 году Европейский суд по правам человека принял иск гражданина Латвии, врача-психотерапевта, лидера движения «Верните наши имена!» Руслана Панкратова.

Суть иска: на основании латвийского законодательства имена и фамилии включаются в грамматическую систему латышского языка. В результате все имена и фамилии нелатышского происхождения искажаются и теряют свою первоначальную форму. Например, Руслан Панкратов стал Руслансом Панкратовсом. Причём зачастую искажается не только форма, но и смысл.

За пределами Латвии фамилии теперь читаются: Шишкин – Сискинс, Пышкин – Пискинс, Щукин – Сукинс. Имена: Елена – Джеленэ, Юлия – Джулиджа.

Запрещены и должны быть убраны из имён и фамилий сдвоенные согласные: bb, cc, dd, ff, gg, hh, kk, pp, ss, tt, vv, zz, комбинации согласных. Например, Савва Миллер стал Савой Милерсом.

Дело рассматривалось долгие годы, пока в марте 2016-го ЕСПЧ не постановил: «Заседая в составе единоличного судьи Дэна Шпильманна (Люксембург) и при участии докладчика c латвийской стороны, суд принял решение признать жалобу неприемлемой. Это решение окончательное и не может быть обжаловано ни в суде (включая Большую палату), ни в ином другом судебном органе».

А ведь в декабре 2010 года Комитет ООН по правам человека вынес совсем иное решение по делу «Райхман против Латвии»! Бывший сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Леонид Райхман требовал разрешить ему использовать свое имя и фамилию в официальных документах без окончания «с». Доводы Райхмана признали справедливыми и обязали Латвию не только устранить нарушения в его отношении, но и принять необходимые меры, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем. Но ЕСПЧ отказался присоединиться к этому мнению.

«Это грубый плевок со стороны ЕСПЧ! Ведь ничего конкретного, вразумительного, юридически вменяемого латвийские власти противопоставить не смогли. Особенно после решения Комитета по правам человека ООН еще в 2010 году», – негодовал Панкратов.

Так и живут русские Латвии с исковерканными именами и фамилиями.

Лицемерие Европы

В начале 2018 года президент организации «Русская община Латвии» Владимир Соколов отправил письма главам Европарламента и Еврокомиссии, где подробно рассказал о сложившейся в стране ситуации с нацменьшинствами. Спустя десять месяцев он получил ответ за подписью главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера – оказавшийся типичной «отмазкой».

Сначала Юнкер многословно расписывает, что защита прав меньшинств, дескать, является одной из главных ценностей Евросоюза, а потом прибавляет: «Однако у Комиссии нет верховенства по отношению к меньшинствам, особенно в том, что касается вопросов, относящихся к признанию статуса меньшинств, автономии или установок правительства по использованию регионального языка или языка меньшинств».

Юнкер добавляет, что в соответствии со статьей 165 Договора о деятельности ЕС, странам-членам предоставлена возможность самим устанавливать содержание обучения и организацию своих систем образования, включая выбор языка преподавания.

После такого ответа Соколов написал генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду. «В недавно опубликованном Третьем докладе о Латвии Консультативного комитета Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств сказано, что планы сокращения пропорции преподавания на языках национальных меньшинств до 20% учебных часов в неделю в 7–9 классах и разрешение использования языка нацменьшинств только на предмете родного языка и при освоении этнокультурного содержания в 10–12 классах вызывают особую озабоченность.

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С февраля 2018 года, когда был подготовлен этот доклад, упомянутые планы стали законом. Поправки в законах об образовании были приняты произвольно, без надлежащих консультаций с меньшинствами, как чисто политическое решение без опоры на какие-либо серьезные доказательства.

От имени русскоязычного меньшинства в Латвии хочу выразить свою озабоченность по поводу запрета двуязычного школьного образования для национальных меньшинств в государственных и частных школах, особенно в отношении русского языка обучения – как наиболее используемого языка нацменьшинства Латвии. Упомянутое решение является шагом в сторону отрицания демократии и прав человека в Европе», – пытается достучаться до страсбургского евробюрократа глава «Русской общины Латвии».

Однако нет особых сомнений в том, что это его письмо окажется очередным посланием «на деревню дедушке»...