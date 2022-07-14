Нужно ли играть с Европой в ее игры

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России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения

Российский дизель оценили арабы и бразильцы REUTERS
Российское топливо находит все больше покупателей по всему миру. Если сырую нефть из России активно стала покупать Индия, то российский мазут и дизель рекордными объемами утекают, как оказалось, на Ближний Восток. Российским дизелем скоро будут заправлять бензобаки в Бразилии. Но самое интересное, что вряд ли все это – конечные потребители российских энергоносителей. Подробности...
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Северная Корея признала ДНР и ЛНР с умыслом

Первой ДНР и ЛНР признала Россия, второй Сирия. КНДР третья, и у нее особый мотив Константин Михальчевский/РИА Новости
КНДР стала третьей по счету страной ООН, официально признавшей республики Донбасса, и второй по счету ядерной державой. Владимир Зеленский уже пообещал «жесткий ответ» и разрыв дипотношений, но ранее в Киеве уже признались – Северной Корее на Украине по сути завидуют. А она тем временем ведет собственную игру, и признание ДНР–ЛНР для нее совсем не случайность.  Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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Как соратник Трампа разоблачил грязные тайны США

Джон Болтон работал на внешнеполитическом направлении еще со времен Рейгана ZUMA/Global Look Press
«Смачно и абсолютно нагло человек, облеченный властью в течение многих лет... сказал, что он занимался планированием государственных переворотов». Такими словами российские эксперты и официальные лица с потрясением комментируют удивительное признание бывшего соратника Трампа. О чем идет речь и почему его слова действительно примечательны? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Нужно ли играть с Европой в ее игры

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мы исходим из того, что любые решения ЕС – это неизбежное зло. И любые «взаимовыгодные» решения ищутся исходя именно из этой гипотезы. Как будто Россия – это уже часть пространства, на котором действуют созданные в Брюсселе нормы. Подробности...

Смерти детей Донбасса никак не влияют на общественность Запада

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Не надо пытаться доказать, что Россия хорошая, она сейчас демонизирована в сознании обычного европейского обывателя. Надо показать, насколько ужасны деяния Украины, чтобы вырвать обывателей Запада из парадигмы «хорошая Украина, плохая Россия». Подробности...
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Русофобия – это средство замалчивания проблем в Европе

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
На одной русофобии далеко не уедешь. Есть шанс, что холодильник, бензобак и количество денег на карточке хотя бы частично возобладают над потоками антироссийских истерик, исходящих от европейских руководителей каждый день. Подробности...
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Еще одна ядерная держава признала ДНР

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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какой степени вы боитесь распространения новой инфекционной болезни — оспы обезьян?
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
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    Тимофей Бордачёв

    Нужно ли играть с Европой в ее игры

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		14 июля 2022, 12:00

    История с односторонним запретом Литвой транзита российских грузов в Калининград приобретает наиболее излюбленную нашими партнерами в Европе форму – превращения права России на контакты с одним из ее субъектов в предмет законодательного регулирования со стороны Евросоюза.

    Накануне Европейский союз выпустил заявление, согласно которому перемещение в Калининград российских грузов через территорию одной из стран ЕС не является предметом запретов в рамках так называемых санкций. Правда только железнодорожным транспортом – в отношении автомобильных перевозок блокада самого западного субъекта России сохраняется. Дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки. Но не будем обольщаться: все это значит, что весьма важный для Москвы вопрос изымается из международного права и становится предметом внутренней инструкции, выпущенной Европейской комиссией. А ее можно в любой момент пересмотреть.

    Чтобы понять логику наших партнеров в Европе, нужно в первую очередь понимать, что целью ЕС в принципе не может быть разрешение спорной ситуации как таковой. Такой вариант никто в Евросоюзе не рассматривает. Хотя бы потому, что в качестве целей там традиционно присутствуют только две. Во-первых, получить преимущества по сравнению с политическими и экономическими позициями России. Во-вторых, утвердить верховенство собственного законодательства над любыми международными нормами. Даже то, что на первый взгляд кажется похожим на победу здравого смысла, в конечном итоге не может нарушать незыблемое правило: любое решение должно означать, что партнер подлаживается под интересы Европы, но никогда наоборот.

    Собственно говоря, объединение стран Западной Европы в рамках интеграции и создавалось для того, чтобы эффективнее «продавливать» на переговорах любых внешних партнеров. На протяжении уже почти 70 лет основной квалификацией европейских бюрократов была именно способность ставить другие государства перед фактом так, чтобы любое окончательное решение отражало в первую очередь европейские интересы. Даже в том случае, если оно выглядит как результат сложного согласования подходов или невообразимых уступок со стороны Европы.

    Схема действий обычно не очень замысловатая. Сначала Евросоюз на уровне Брюсселя или одной из стран создает ситуацию, прямо ущемляющую интересы другого государства. Как правило, это делается с отсылкой к уже существующему внутреннему законодательству ЕС, принятому всеми странами-участницами этого объединения. Когда возникает конфликт, Брюссель сначала никак не реагирует и ждет, насколько серьезно настроена другая сторона. В том случае, если противник проявляет настойчивость, Евросоюз соглашается исправить ситуацию. Но уже в рамках принятых собственных решений, а не возвращения сторон на исходную позицию.

    Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

    Как правило, противоположная сторона соглашается с вариантом решения, автором которого также становятся европейские бюрократы. Ну, не воевать же с Европой ради незначительной технической проблемы? Тем более России, для которой соображения прагматизма всегда перевешивали вопросы престижа на европейской политической арене. Отчасти именно поэтому отечественная дипломатия в вопросах отношений с ЕС традиционно исходит из христианского смирения. Тогда как сами страны Евросоюза действуют нахраписто, без оглядки на нормы международного права и в полной уверенности, что Россия всегда пойдет на предложенный ими компромисс.

    Решение литовских властей заблокировать движение части грузов из России в Калининград вызвало в Москве бурю оправданного негодования. Несмотря на то, что в совместном заявлении о калининградском транзите от 11 ноября 2002 года вопросы грузов никак не оговаривались, сторонами подразумевалось, что товары, идущие из России в Россию, не имеют к рынку ЕС никакого отношения. Тем более что за транзит Москва еще и платила тому, что называется литовскими железными дорогами. Однако в середине прошлого месяца литовские власти заявили, что грузы, подпадающие под санкции на ввоз в Евросоюз, вообще не могут перемещаться по его территории. Брюссель в свою очередь сделал несколько заявлений, призванных успокоить Москву, и обещал разобраться в ситуации.

    Россия, судя по всему, проявила настойчивость. Мы не можем сейчас сказать, какие точно кары были обещаны нашим партнерам в Европе в том случае, если они не решат проблему. И они ее вроде бы урегулировали, хотя и после занявших почти месяц бюрократических проволочек. Брюссель выпустил соответствующее разъяснение, о содержании которого мы уже упоминали. Теперь ход за литовской стороной, которая, в принципе, может даже попросить разъяснений у Суда ЕС и затянуть все еще на несколько месяцев. Но важнее для долгосрочных отношений с Евросоюзом то, что возможность России осуществлять коммуникацию с одним из своих регионов уже регулируется в рамках вторичного законодательства одного из основных наших противников на международной арене. Все так называемые санкционные акты принимаются в Брюсселе на основе Договора о Евросоюзе и автоматически интегрируются в его законодательную базу.

    Это весьма напоминает ситуацию с транзитом граждан из России в Калининград 20 лет назад, когда право россиян перемещаться между регионами своей страны стало предметом управления со стороны Евросоюза. Москва согласилась на это потому, что тогда перспективы отношений с ЕС выглядели несколько иначе, чем сейчас. На повестке было строительство «четырех общих пространств», диалог о безвизовом режиме и вообще дальнейшее сближение. В России рассчитывали, что взаимная открытость в будущем окажется настолько полной, что юридический фундамент транзита большого значения иметь не будет. Как показали дальнейшие события, в Европе так не думали.

    Сейчас ситуация несколько иная. Страны ЕС, напрямую и через свои институты в Брюсселе, проводят в отношении России политику экономической войны, снабжают оружием режим в Киеве. Более того, именно борьба против Москвы рассматривается в Евросоюзе как основной фактор, способный сплотить эту организацию на фоне многочисленных внутренних кризисов. Поэтому действия ЕС становятся более агрессивными, а вот его переговорная стратегия и тактика не меняются – это блеф, презрение к международному праву и стремление сделать другую сторону предметом своих внутренних решений.

    Мы не знаем, сколько еще просуществует Европейский союз. Может быть, он развалится в ближайшие годы, как все менее выгодный США и подверженный массе внутренних противоречий проект. А может и нет. И тогда России придется дальше общаться с европейскими политиками и бюрократами. Тем более что в Париже и Берлине сами говорят, что военно-дипломатический кризис вокруг Украины – это не повод отказываться от долгосрочных отношений с Москвой. Кризис закончится, на месте бывшего украинского государства будет что-то иное, а торговля и другие взаимосвязи России и Европы сохранятся.  

    Поэтому стоило бы уже сейчас не забывать о «вечных» трудностях наших отношений с Европой. А они состоят в том, что на уровне административных и интеллектуальных компетенций российский подход к переговорам основан на некритическом восприятии правовой природы Европейского союза. Мы, как правило, исходим из того, что любые решения ЕС – это неизбежное зло, повлиять на которое после его появления уже невозможно. И любые «взаимовыгодные» решения ищутся исходя именно из этой гипотезы. Как будто Россия – это уже часть пространства, на котором действуют созданные в Брюсселе нормы. Однако позволять Брюсселю одновременно вести против Москвы прокси-войну на Украине и затягивать Россию в собственное правовое поле может оказаться, по меньшей мере, неосмотрительным. 

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