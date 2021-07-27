В Литве осудили политика за шпионаж в пользу России

Шяуляйский окружной суд осудил на шесть лет бывшего литовского политика Альгирдаса Палецкиса, он обвинен в шпионаже в пользу России, сообщает издание BNS.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы, сообщает «Интерфакс». Уточняется, что генеральная прокуратура предлагала наказать Палецкиса девятью годами лишения свободы.

Отмечается, что признавший свою вину в этом уголовном деле и давший показания вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас освобожден от уголовной ответственности.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в деталях дела Палецкиса.

По версии литовской прокуратуры, до своего ареста Палецкис в 2017–2018 годах неоднократно встречался в России с бывшим командиром группы «Альфа» Михаилом Головатовым. В частности, Палецкис вместе со своим знакомым предпринимателем Деймантасом Бертаускасом 17–18 февраля 2017 года находился в Москве – и там они якобы договаривались о сотрудничестве с представителями партии «Единая Россия». Для этого Палецкис и Бертаускас, как считают прокуроры, и связались с Головатовым, а также с другим бывшим офицером «Альфы» Эдуардом Кругловым. Головатов, по мнению литовских следователей, завербовал Палецкиса и Бертаускаса – дабы те собирали информацию для российских спецслужб.

В декабре 2018 года литовские правоохранительные органы объявили о проведении расследования возможного шпионажа в пользу России, в котором подозрения были предъявлены «целой сети лиц», среди них бывшему лидеру партии «Социалистический народный фронт» Палецкису. Тогда сообщалось, что были задержаны и другие лица, однако их фамилии не разглашаются. По этому же делу в Литве 18 декабря 2018 года был задержан гражданин России, бывший лидер просоветской организации «Единство» Валерий Иванов.