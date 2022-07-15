Алиханов назвал сроки возобновления железнодорожного транзита в Калининград

Первые поезда в Калининград с транзитными товарами, попавшими под санкции, могут пойти в течение ближайших дней, когда Литва выпустит дополнительное разъяснение по контролю, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«В течение ближайших дней, как нам сообщают коллеги из МИД, Литва должна выпустить свой внутренний документ, который даст дополнительные разъяснения относительно действий контрольных служб Литовской Республики, и мы запустим первые поезда с цементом и другими товарами, которые нам пришлось временно переориентировать на нашу морскую переправу», – сказал Алиханов в видеообращении в своем Telegram-канале.

Накануне Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%.

Ранее в Кремле заявляли, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, но ожидаются подвижки.

Власти Калининградской области заявили, что пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в область.

До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.

Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.