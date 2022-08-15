Эксперт спрогнозировал ответ Москвы на ситуацию с «Шауляй-банком»

«Если Еврокомиссия не сможет повлиять на литовские власти в вопросах транзита, России придется перейти к экономической блокаде Вильнюса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее стало известно, что литовский «Шауляй-банк», обслуживающий калининградский транзит, прекратил операции в рублях, а с 1 сентября и вовсе перестанет работать с Россией.

«Своими действиями Литва провоцирует Россию на жесткую реакцию. Разумеется, военный ответ недопустим. Вместе с тем нам нужно готовиться к полному прекращению экономических связей с этой республикой. Это будет своего рода объявление экономической блокады», – заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Эксперт при этом усомнился в том, что Еврокомиссия согласна с позицией властей Калининградской области относительно того, что Литва должна сама урегулировать проблему приема оплаты за транзит.

«Брюссель не проявляет солидарность с нами. Другое дело, что идти на открытый конфликт с Россией из-за Вильнюса они не станут. У ЕК есть способы повлиять на решения литовских властей, но они, как всегда, балансируют на грани. С одной стороны, не хотят свалиться в полноценный конфликт, а с другой – стремятся поддержать Литву в ее антироссийской деятельности», – отметил собеседник.

«Конечно, нам надо пытаться вести диалог с Брюсселем. Но вопрос в том, насколько это реально. Сама Литва едва ли откажется от принятых решений, но Еврокомиссия может проявить некоторую жесткость и заставить руководство республики сделать это», – полагает Межевич.

Ранее литовский «Шауляй-банк», обслуживающий калининградский транзит, прекратил операции в рублях. Об этом в эфире радио LRT заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. «Шауляй-банк» с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября – во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее», – сказала она.

Власти Калининграда в свою очередь отметили, что прекращение Литвой расчетов в рублях не повлияет на транзит, поскольку счета на обслуживание транзита и раньше выставлялись в валюте. Если же Литва не определится с платежами за железнодорожный транзит в Калининград, он пойдет морем.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как действовать России в случае попыток Литвы остановить калининградский транзит.

«Необходимо вновь оказать давление на Вильнюс и на Брюссель. Литва и Евросоюз обязались предоставлять свободу передвижения грузов, следующих из России в Калининградскую область и обратно. Нас не интересует, что это за банк и чем объясняются возникшие проблемы. Поскольку Литва собственноручно замкнула все операции по транзиту на «Шауляй-банк», значит теперь ее задача – самостоятельно разрешить эту ситуацию, любыми способами», – сказал калининградский политолог Александр Носович.

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