Эксперт спрогнозировал ответ Москвы на ситуацию с «Шауляй-банком»

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15 августа, понедельник | Последнее обновление — 14:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Северск блокирован союзными войсками с трех сторон
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Потеря Украиной Днепра будет иметь самые серьезные последствия для украинской государственности, куда более серьезные, чем потеря Харькова или Одессы.
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Год назад «кабульский клуб воздушного дайвинга» наглядно показал, какая судьба может ждать страны, элиты которых выбрали в качестве стратегии осознанный отказ от суверенитета и передачу важных национальных активов в руки Запада.
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Если украинский проект тяготеет к закрытости, к созданию общества «для своих», то российский проект в том виде, в каком он сегодня проявляет себя – это проект открытый.
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эксперт спрогнозировал ответ Москвы на ситуацию с «Шауляй-банком»
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«Если Еврокомиссия не сможет повлиять на литовские власти в вопросах транзита, России придется перейти к экономической блокаде Вильнюса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее стало известно, что литовский «Шауляй-банк», обслуживающий калининградский транзит, прекратил операции в рублях, а с 1 сентября и вовсе перестанет работать с Россией.
«Своими действиями Литва провоцирует Россию на жесткую реакцию. Разумеется, военный ответ недопустим. Вместе с тем нам нужно готовиться к полному прекращению экономических связей с этой республикой. Это будет своего рода объявление экономической блокады», – заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Эксперт при этом усомнился в том, что Еврокомиссия согласна с позицией властей Калининградской области относительно того, что Литва должна сама урегулировать проблему приема оплаты за транзит.
«Брюссель не проявляет солидарность с нами. Другое дело, что идти на открытый конфликт с Россией из-за Вильнюса они не станут. У ЕК есть способы повлиять на решения литовских властей, но они, как всегда, балансируют на грани. С одной стороны, не хотят свалиться в полноценный конфликт, а с другой – стремятся поддержать Литву в ее антироссийской деятельности», – отметил собеседник.
«Конечно, нам надо пытаться вести диалог с Брюсселем. Но вопрос в том, насколько это реально. Сама Литва едва ли откажется от принятых решений, но Еврокомиссия может проявить некоторую жесткость и заставить руководство республики сделать это», – полагает Межевич.
Ранее литовский «Шауляй-банк», обслуживающий калининградский транзит, прекратил операции в рублях. Об этом в эфире радио LRT заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. «Шауляй-банк» с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября – во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее», – сказала она.
Власти Калининграда в свою очередь отметили, что прекращение Литвой расчетов в рублях не повлияет на транзит, поскольку счета на обслуживание транзита и раньше выставлялись в валюте. Если же Литва не определится с платежами за железнодорожный транзит в Калининград, он пойдет морем.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как действовать России в случае попыток Литвы остановить калининградский транзит.
«Необходимо вновь оказать давление на Вильнюс и на Брюссель. Литва и Евросоюз обязались предоставлять свободу передвижения грузов, следующих из России в Калининградскую область и обратно. Нас не интересует, что это за банк и чем объясняются возникшие проблемы. Поскольку Литва собственноручно замкнула все операции по транзиту на «Шауляй-банк», значит теперь ее задача – самостоятельно разрешить эту ситуацию, любыми способами», – сказал калининградский политолог Александр Носович.
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В Bloomberg назвали событие, которое добьет оставшуюся без российского газа Европу
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Рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа, и добьет ее, сообщает Bloomberg.
«Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине», – пишут авторы статьи, передает РИА «Новости».
Как отмечается в материале, из-за жары в начале следующей недели Рейн продолжит высыхать, что еще больше ограничит поставки жизненно важных товаров в некоторые части ЕС по реке.
По мнению обозревателей, рекордная засуха и ее последствия нанесут новый удар по стоимости жизни в странах ЕС.
Напомним, июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. На фоне низкого уровня выпадения осадков случилось обмеление рек во Франции, Польше и Нидерландах.
Крупнейшая в Великобритании компания по водоснабжению Thames Water предупредила потребителей о серьезных перебоях с поставками из-за жары и отсутствия осадков с июня.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа готовится к тяжелейшей зиме без российского газа.
В парламенте Швейцарии признали утрату страной нейтрального статуса
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Швейцария не может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине, так как утратила нейтральный статус, присоединившись к санкциям против России, заявила депутат парламента Швейцарии и зампредседателя Швейцарской народной партии Селин Амодрю.
Швейцарская народная партия – член правительственной коалиции, крупнейшая политическая сила в парламенте – выступает против санкций в отношении России, поскольку считает их противоречащими нейтральному статусу, передает ТАСС со ссылкой на Tribune de Geneve.
Амодрю заявила, что из-за санкций ее страна «порвала со своим легендарным нейтралитетом». В результате Швейцария не может предложить свои посреднические услуги в отношении ситуации на Украине, добавила она.
Амодрю напомнила, что в 2021 году Швейцария приняла у себя саммит России и США, но «сегодня это достижение поставлено под вопрос участием в санкциях ЕС против России». Она считает, что «следовало бы разыгрывать карту нейтралитета, чтобы инициировать посредничество ради мира», но Швейцария «оставила поле свободным, чтобы эту роль сыграли другие страны».
По мнению Амодрю, Швейцария не должна «применять санкции ни к одному лагерю, чтобы можно было предложить воюющим свои добрые услуги». Подчеркивается, что «крайне важно быть нейтральным», это позволило бы «усадить стороны за стол переговоров». Однако правительство «выбрало противоположный путь», сказала она.
Напомним, представитель швейцарского МИДа Пьер Ален Эльчингер сообщил, что Швейцария готова представлять по просьбе Украины ее дипломатические интересы в России, так как 24 февраля Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Москва ответила, что Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Украины.
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Президент Финляндии предупредил Европу об угрозе
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Единство Европы может оказаться под угрозой из-за надвигающегося энергетического кризиса, выразил мнение президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.
По его словам, дальнейшая эскалация конфликта на Украине может привести к серьезным трудностям в энергетическом секторе как для его страны, так и для других государств ЕС. Населению же придется привыкнуть к тому, что экономика больше не будет улучшаться год за годом, передает РИА «Новости».
«Мы в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что в следующем году все будет лучше. Такой поворотный момент, при котором как прежде уже не будет, а вызовы только растут, весьма сложен. Это может повлиять и на единство Европы», – отметил Ниинисте.
Он также выразил мнение, что одним из наиболее важных вопросов стало обретение европейскими странами самодостаточности: это касается как сферы безопасности, так и продовольствия.
Тем временем Германию предупредили о начале агрессивных протестных настроений из-за резкого падения уровня жизни, связанного в том числе с набирающим обороты энергетическим кризисом.
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Захарова выяснила, что значит «привилегия» для европейцев
«Привилегия» в понимании европейцев на самом деле – мыться, греться и проветривать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«К вопросу о том, что такое «привилегия» в понимании европейцев на самом деле – мыться, греться и проветривать. Как оказывается. Спасибо премьер-министру Эстонии «по наследству» Кае Каллас за введенное в оборот словечко. Нам отчаянно его не хватало», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
К такому выводу Захарова пришла, после сообщения газеты Parisien о том, что парижские магазины начали штрафовать за открытые двери при включенном кондиционере.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
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Захарова высмеяла идею МИД Литвы не давать визы российской оппозиции
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса не давать визы российской оппозиции.
«Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что не надо давать визы российской оппозиции – «пусть сидят в стране и готовят перемены». Пусть сидят? Добрый Ландсбергис четко обозначил «поддержку», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей.
В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя призыв Зеленского, назвал его «главным украинским клоуном».
Напомним, политолог Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «уехавшие из России оппозиционеры должны выучить этот урок. Как бы Фейгин и Бабченко яро не выступали против России и всего русского, в глазах Запада они никогда не станут своими».
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МИД: США все больше становятся стороной конфликта на Украине
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Влияние США на официальный Киев достигло таких масштабов, что Вашингтон все больше становится стороной конфликта на Украине, заявил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.
«Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы. Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режима [президента Украины Владимира] Зеленского, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта», – сказал он ТАСС.
Дарчиев отметил, что о таком положении дел «пробалтываются» сами украинские официальные лица. «В частности генерал [Вадим] Скибицкий, замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, недавно заявил, что перед нанесением ударов РСЗО HIMARS украинские военные консультируются со своими кураторами из США», – пояснил он.
«Получается, что смертоносные обстрелы гражданского населения в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины происходят как минимум с одобрения американских центров принятия решений», – добавил Дарчиев.
В такой обстановке, по словам дипломата, разговаривать с Вашингтоном по «украинским делам проблематично».
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета.
При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации России.
По мнению Дарчиева, Белый дом не будет против, если отдельные европейские страны ввяжутся в открытое противостояние с Россией. «Вашингтону вообще свойственно «заваривать кашу», а потом цинично наблюдать, как другие ее «расхлебывают», – отметил дипломат.
Дарчиев подчеркнул, что подобный сценарий «происходит на наших глазах с Евросоюзом», по которому последствия антироссийских санкций и ответные меры России «бьют гораздо болезненнее, особенно в нефтегазовой сфере, чем по США». «Мы, естественно, столкновения с США или НАТО не хотим. Направляемое Западом оружие планомерно уничтожается российскими Вооруженными силами», – добавил он.
По словам дипломата, возможная конфискация властями США российских активов в пользу Украины окончательно добьет двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. «Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий, которые окончательно добьют двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах», – сказал он.
Дарчиев подчеркнул, что действия госорганов США в отношении дипсобственности России противоречат международному праву, прежде всего Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, согласно которой помещения диппредставительств, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.
Он напомнил, что США ранее незаконно изъяли методом «рейдерского захвата» шесть объектов недвижимости России: базы отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание торгпредства в Вашингтоне, служебное здание генконсульства и резиденцию генконсула в Сан-Франциско, а также резиденцию генконсула в Сиэтле. «Требуем их вернуть и компенсировать нанесенный ущерб», – указал Дарчиев.
Представитель российского внешнеполитического ведомства говорил также, что Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов.
В Латвии анонсировали новые запреты для русскоязычных граждан
Власти Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах, заявил министр юстиции страны Янис Борданс.
Ранее МИД России заявлял, что власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе.
«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык», – передает РИА «Новости» слова Борданса агентству Delfi.
По его словам, этот закон мог бы вытекать из языкового референдума о втором государственном языке от 2012 года.
«На практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, местах оказания услуг и на рабочих местах... Этого не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах», – сказал Борданс.
По его словам, в ближайшее время такой закон может быть направлен на совещание сторон, формирующих правительство, после чего можно будет подать его в Сейм.
Министр добавил, что закон также может применяться к объявлениям о вакансиях, требующих знания русского языка. «Например, в тех случаях, когда работодатель нанимает не менее 50 сотрудников и требует, чтобы по крайней мере пять сотрудников знали или использовали язык, который не является официальным языком Европейского союза, или же считает, что знание этого языка даст кандидату преимущество, это надо будет обосновать», – сказал Борданс.
Ранее латвийский президент Эгилс Левитс заявил, что власти Латвии должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы. ВНЖ не должны выдаваться и продлеваться тем, кто будет поддерживать специальную операцию на Украине.
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Заправляющихся в России финнов обвинили в госизмене
Поездки в Россию для заправки автомобиля в Финляндии предложили приравнять к госизмене из-за якобы спонсирования войны на Украине, говорится в материале телеканала YLE.
По словам жительницы Финляндии Сирпы Лауримо, которая недавно получила визу в Россию и, экономия в месяц достигает 240 евро за три машины, поэтому она не намерена отказываться от дешевого российского топлива.
В материале отмечается, что многие из «топливных» туристов имеют два гражданства и, помимо заправки, посещают в России родственников. Среди них Андрей Харгинен, передает РИА «Новости». По его словам, он также ездит за российским бензином, поскольку цены на топливо в Финляндии сильно выросли.
YLE отмечает, что многим жителям Финляндии не нравится практика покупки топлива в России. Они объясняют это нежеланием «финансировать Путина». Например, жительница Финляндии Анне Ярвелин, идет на принцип во вред себе.
«Ярвелин нужно будет проехать 60 километров по рабочим делам, а от нынешней стоимости бензина в Финляндии хочется плакать», – говорится в материале.
Но, тем не менее, женщина решила не заправляться в России и экономить на других вещах.
Финская таможня не противодействует «топливным туристам», но тщательно досматривает все машины, чтобы водители не перевозили бензин в канистрах. В таких случаях автолюбителей разворачивают на пункте пропуска.
Ранее в Финляндии определились с механизмом сокращения турвиз россиянам.
Потомку русских эмигрантов запретили учить родной язык во Франции
Школьнику во Франции заявили о «плохих русских», когда тот попытался выбрать русский язык как иностранный, рассказал заместитель управделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
«Ребенку, потомку в пятом поколении русской эмиграции, выразившему желание вторым языком учить русский (во французской школе все учат два иностранных языка), классный руководитель пояснил, что «все русские плохие»; другой потомок из того же поколения столкнулся с тем, что весь класс заставили одеться в жовто-блакитное»,– написал епископ Савва в Telegram-канале.
Также он привел пример, когда с афиши концерта цыганского ансамбля мэрия одного из городов заставила убрать матрешку и упоминание о «традиционных русских песнях».
«Лагерь Русского студенческого христианского движения отказался от русского флага на мачте и от триколора на форменных рубашках (тут надо пояснить: русский триколор присутствовал все 100 лет движения, никогда не спускался; здесь явное ренегатство). Я, кстати, в тех лагерях с 7 до 9 лет бывал и с трепетом помню ежеутреннюю линейку с обращением начальника лагеря: «Дружина, помни девиз» – «За Русь, за Веру». Как быстро все было профукано... Такие вот нарративы», – заключил епископ Савва.
Ранее СМИ сообщали о решении французских властей не пускать россиян в Венсенский замок на юго-востоке Парижа.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял ранее, что страны Запада объявили тотальную войну всему русскому миру. Министр подчеркивал, что под запретом оказались классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. По его словам, дошло до культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной.
Обслуживающий калининградский транзит литовский банк прекратил операции в рублях
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Литовский «Шяуляй-банк», через который проходили платежи за калининградский транзит, прекращает все операции с Россией, заявила в эфире радио LRT представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.
«Шяуляй-банк» с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября – во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее», – цитирует РИА «Новости» Кигуолене.
В правительстве Калининграда между тем заявили, что отказ литовского коммерческого банка «Шяуляй» работать с рублевыми счетами с понедельника не повлияет на транзит грузов в Калининград, так как он всегда оплачивался в евро.
«На транзит это никак не повлияет по той причине, что и до этого все счета, которые должны были оплатить [с российской стороны за транзит груза через Литву], выставлялись в валюте, платили всегда в евро», – цитирует ТАСС руководителя пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.
Литва в июне прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали с основной территории России в Калининградскую область грузовым автотранспортом и по железной дороге. Российские власти назвали эти ограничения незаконными.
В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.
После разрешения этой ситуации Литва предприняла еще одну попытку создать помехи транзиту. Коммерческий «Шяуляй-банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, сообщил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против России прекращает все операции с российскими клиентами.
Пресс-служба главы региона Антона Алиханова сообщала, что прекращение работы литовского «Шауляй-банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться.
Позднее СМИ со ссылкой на литовскую Службу расследования финансовых преступлений сообщили, что банковские платежи от российских партнеров за калининградский железнодорожный грузовой транзит по территории Литвы могут приниматься в порядке исключения с индивидуальной оценкой каждого случая перевода финансовых средств.
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Журналистов «Известий» задержали в Эстонии
Корреспондент и оператор «Известий» задержаны в Эстонии, их сняли с поезда и доставили в полицию, сообщили в издании.
Журналисты отправились в Эстонию в командировку для подготовки материалов. Они ехали в поезде из Нарвы в Таллин. Их сняли с поезда и доставили в отдел полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
Сейчас они ждут представителя миграционной службы. В чем именно обвиняют журналистов – неизвестно.
Ранее Эстония решила закрыть границы для россиян с шенгенскими визами.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
Спикер российского МИД Мария Захарова назвала слова эстонского премьера чушью на грани национализма, отметив, что должность Каллас «унаследовала династически, по праву рождения получив все по блату».
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова Каллас «нацистской хренью».
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Литва призвала запретить россиянам въезд в ЕС
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил на уровне Евросоюза запретить въезд российским гражданам в страны сообщества, сообщает BNS.
По его словам, Вильнюс считает, что вводимые ограничения эффективнее, если действуют на уровне Евросоюза.
Также он заявил, что решение Эстонии перестать впускать в республику российских граждан с шенгенскими визами «по своей сути очень похоже на ограничения», применяемые литовской стороной, передает RT.
Ранее власти Эстонии закрыли въезд для россиян с шенгенскими визами.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как прибалты использовали Зеленского для «отмены русских».
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Посол России назвал необоснованной высылку российского дипломата из Черногории
Посольство России считает необоснованным объявление Черногорией российского дипломата персоной нон грата, это скажется на развитии двусторонних отношений, заявил посол РФ в стране Владислав Масленников в эфире «Россия 24».
«Мы считаем, что это необоснованный шаг черногорских властей. Это, несомненно, скажется негативно на развитии двусторонних отношений и, разумеется, не останется без соответствующего ответа», – цитирует РИА «Новости» посла.
Ранее Черногория объявила персоной нон грата дипломата из России.
До этого на сайте кабмина Черногории был опубликован документ, разрешающий замораживать недвижимость российских граждан.
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В парламенте Венгрии назвали политику антироссийских санкций ЕС ошибочной
Политика антироссийских санкций Евросоюза насквозь ошибочна, преодолеть возникший кризис поможет только взаимное уважение, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.
«Внешний мир тоже может многому научиться у нас. Например, лидеры ЕС в Брюсселе – если они когда-нибудь удостоят нас своим искренним интересом – могут познать истину турецкой пословицы: «Если не будешь садиться на лошадь, не размахивай ногой». Это полезное знание, потому что лидеры ЕС… со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой... Печальным итогом этого будет то, что лидеры ЕС в Брюсселе разнесут в прах всю европейскую экономику вместе с собой», – сказал Кевер, выступая перед гостями фестиваля традиций гуннов и тюрков «Курултай», передает РИА «Новости».
По его словам, преодолеть кризисы и вызовы получится только «если и на Западе, и на Востоке найдут друг друга и объединятся друг с другом все люди, которые не хотят стирать или фальсифицировать прошлое, а хотят учиться у него; те, кто не хочет присваивать настоящее и будущее, а хотят разделить его с другими, взаимно уважая веру, культуру, родину, национальное государство и человеческое достоинство друг друга».
Ранее французские СМИ напомнили о том, как министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил 1 марта, что антироссийские санкции «до ужаса» эффективны.
Напомним, западные СМИ признали энергетическую победу России. Газета Wiener Zeitung написала, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России. Большинство жителей стран Европы высказались против введения антироссийских санкций.
Захарова указала на замалчивание Западом проявлений «неонацистской вакханалии» в Прибалтике
Антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В Эстонии, например, состоялась очередная сходка бывших легионеров «Ваффен-СС» в Синимяэ, проведены военно-спортивная игра «Поход Эрны» по маршруту группы абвера, «исторические реконструкции» действий коллаборационистов и т. п. Готовится к восстановлению целый ряд памятников бывшим легионерам «Ваффен-СС», в том числе солдату в немецкой форме и с автоматом в поселке Лихула. В центре Риги, как известно, проходят ежегодные марши бывших эсэсовцев и их последователей из неонацистских организаций», – говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД России.
Происходящее дипломат назвала неонацистской вакханалией. При этом Захарова отметила, что все это происходит на фоне принятых в Латвии, Литве и Эстонии на государственном уровне решений о разрушении советского военно-мемориального наследия.
«Очевидно, что антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов. Между тем фактом является формирование на ближних рубежах России по сути неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому. К каким последствиям это приводит, мы уже увидели на Украине», – подчеркнула она.
Ранее Захарова назвала ксенофобией решение Сейма Латвии о признании им России «страной, поддерживающей терроризм».
Газета ВЗГЛЯД писала, как прибалты использовали Зеленского для «отмены русских».
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