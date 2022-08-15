Обслуживающий калининградский транзит литовский банк прекратил операции в рублях

Литовский «Шяуляй-банк», через который проходили платежи за калининградский транзит, прекращает все операции с Россией, заявила в эфире радио LRT представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.

«Шяуляй-банк» с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября – во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее», – цитирует РИА «Новости» Кигуолене.

В правительстве Калининграда между тем заявили, что отказ литовского коммерческого банка «Шяуляй» работать с рублевыми счетами с понедельника не повлияет на транзит грузов в Калининград, так как он всегда оплачивался в евро.

«На транзит это никак не повлияет по той причине, что и до этого все счета, которые должны были оплатить [с российской стороны за транзит груза через Литву], выставлялись в валюте, платили всегда в евро», – цитирует ТАСС руководителя пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.

Литва в июне прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали с основной территории России в Калининградскую область грузовым автотранспортом и по железной дороге. Российские власти назвали эти ограничения незаконными.

В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.

После разрешения этой ситуации Литва предприняла еще одну попытку создать помехи транзиту. Коммерческий «Шяуляй-банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, сообщил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против России прекращает все операции с российскими клиентами.

Пресс-служба главы региона Антона Алиханова сообщала, что прекращение работы литовского «Шауляй-банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться.

Позднее СМИ со ссылкой на литовскую Службу расследования финансовых преступлений сообщили, что банковские платежи от российских партнеров за калининградский железнодорожный грузовой транзит по территории Литвы могут приниматься в порядке исключения с индивидуальной оценкой каждого случая перевода финансовых средств.

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