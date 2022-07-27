В Кремле оценили разрешение ситуации по транзиту в Калининград

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал позитивным фактом разрешение кризисной ситуации вокруг транзита в Калининград.

«Сейчас кризисная ситуация разблокирована, и это позитивный факт. Иногда даже во время такой антироссийской истерики все-таки какие-то ростки здравого смысла мы встречаем. Будем надеяться, что эти ростки и дальше будут прорастать», – приводит его слова ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста, можно ли на фоне разблокировки транзита считать, что «коллективный Запад отступает», Песков заявил, что не стал бы разбрасываться такими громкими фразами. По словам Пескова, ситуация, возникшая вокруг Калининграда в связи с «абсурдными санкциями», для России является жизненно важной.

«Безусловно, предстоит еще немалая работа, потому что там все равно определенные вопросы остаются», – заключил он.

Накануне первые 60 вагонов с цементом прибыли в Калининград из России транзитом через Литву.

Ранее в Кремле заявляли, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, но ожидаются подвижки.

Власти Калининградской области заявили, что пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в область.

До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.

Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.