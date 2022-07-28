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Власти Калининграда заявили о возможной остановке литовского транзита
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Прекращение работы литовского «Шауляй банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться, сообщает пресс-служба губернатора региона Антона Алиханова.
«Отказ от работы банка с российскими контрагентами будет означать невозможность оплаты российской железной дороги», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что в таком случае литовцы либо будут пропускать бесплатно, либо перестанут пропускать вовсе. По поводу первого сценария глава Калининградской области заявил, что сомневается.
Ранее литовский «Шауляй банк», через который проводились операции с калининградским транзитом, заявил о скором прекращении работы с Россией. Позже Россия передала ноту Литве из-за банковских проблем с калининградским транзитом.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
Историк разъяснил Зеленскому, чьей наследницей является Украина
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«По сути, действующий президент Украины Зеленский дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине. Остается только сказать ему за это спасибо», – заявил газете ВЗГЛЯД историк и политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси.
«В отличие от юриста Владимира Зеленского, я знаю, что в законе Украины «О правопреемстве» страна названа наследницей Украинской Советской Социалистической Республики. Ни про какую Киевскую Русь там не сказано, как бы нынешнему президенту этого не хотелось», – сказал политолог и историк Владимир Корнилов.
«Мы часто слышали от различных украинских государственных деятелей подобные заявления. Но из уст Зеленского это звучит смешно. Особенно на фоне проводимой им политики. Тогда не очень понятно, почему, например, Новгород не может претендовать на ту же роль наследника?» – сыронизировал собеседник.
«И если уж исходить из логики Зеленского, то Украина должна претендовать и на те территории Пруссии, которые сейчас входят в состав России. Если он считает, что это так, то тогда мы должны воссоединять наши земли. Чем, собственно говоря, российская армия сегодня и занимается», – отметил политолог.
«По сути, действующий президент дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине. Остается только сказать ему за это спасибо», – заключил Корнилов.
В четверг Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности.
«Мы не колония, не автономия, не провинция, а неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», – передает ТАСС слова Зеленского, произнесенные на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.
В прошлогоднем поздравлении Владимира Зеленского с 1033-летием Крещения Киевской Руси, крымчане нашли ряд ошибок. Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях, заметил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов указал, что, вероятно, «бывший шоумен (Зеленский) по-прежнему пользуется услугами писателей-юмористов», так как иначе невозможно объяснить то, «что в «дети» к Киевской Руси, которая сама себя именовала исключительно Русью или Русской землей, попали те регионы, которые никогда в состав Древнерусского государства не входили, в отличие от российских Новгорода и Смоленска, белорусского Полоцка и многих других регионов России и Белоруссии». При этом, по его словам, и вовсе смешно звучит упоминание среди «детей» Крыма.
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Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн пшеницы с Украины
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Главное управление Египта по поставкам товаров расторгло контракты, по которым страна должна была получить 240 тыс. тонн пшеницы с Украины, сообщают источники.
Пшеница была закуплена в декабре за 346–360 долларов за тонну, но в связи с ситуацией на Украине грузы так и не прибыли. Reuters сообщает, что Египет «освободил» от обязательств поставщиков Nibulon и Inerco, передает РИА «Новости».
В конце прошлой недели глава МИД России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Египет. Напомним, Египет нарастил закупки российской пшеницы почти в три раза – с 41 тыс. до 114,6 тыс. тонн. Также сообщалось, что Египет захотел вступить в БРИКС. Банки Египта решили подключить к российской платежной системе «Мир».
Депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины, указывал, что Россия ясно понимает, какие проблемы с продовольствием возникают у ее близких партнеров в Африке, например – у Египта, и всячески содействует улучшению ситуации: «Сделка станет еще одним сигналом Москвы африканским странам с тем, чтобы они понимали: кто им друг, а кто враг».
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США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
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Президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС.
В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьеве у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.
Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
А бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Британии Пол Уилан был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США в декабре 2018 года, когда приехал в Москву на свадьбу к другу.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме.
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ВСУ пришлось бросить американские гаубицы М777 при отступлении
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Вооруженные силы Украины не могут ремонтировать на месте поврежденные американские гаубицы М777, поэтому бросают их при отступлении, сообщил командир украинской роты 10-й горно-штурмовой бригады Андрей Савчук, который сдался в плен силам ЛНР.
Как заявил Савчук, «если в заграничных армиях орудие ломается – его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами». В результате ВСУ бросают неисправные М777, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что «есть украинские военнослужащие, которые прошли подготовку на них», есть «отдельно ремонтники, которые занимаются ремонтом этих пушек и обслуживанием, а есть расчеты, которые стреляют». «Я общался с теми, кто быстрые курсы проходил. Они даже толком не знали, как и что делается», – сказал Савчук.
Он заявил, что украинские силовики были очень хорошо обеспечены вооружением в начале спецоперации, но по состоянию на середину июля его подразделение осталось практически без боеприпасов и оружия. Савчук уточнил, что значительная часть иностранного вооружения была брошена бойцами при отступлениях с позиций.
В июле Минобороны России сообщило, что российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, обстреливавших Донецк. Военный корреспондент Александр Коц описал охоту на американскую гаубицу М777.
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В Госдуме оценили перспективы обмена Виктора Бута на двух американцев
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«Россия должна добиваться возвращения на родину каждого своего гражданина. Шпион и наркоманка – небольшая плата за достойного россиянина», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя предложение США обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
«В таких случаях не следует руководствоваться принципом равности обмена. Задача нашей страны – помогать гражданам, оказавшимся в трагических ситуациях. Мы исходим из того, что Бут был задержан и арестован незаконно, а его вина до сих пор не доказана», – сказал член комитета по конституционному строительству и законодательству Госдумы Олег Морозов.
Собеседник также отметил, что Виктор Бут «никогда не отказывался от своей Родины». «Если возникает вариант обмена, я горячо его поддерживаю. В конечном счете, шпион и наркоманка – небольшая цена за достойного россиянина», – отметил парламентарий.
Морозов добавил, что сейчас к процессу могут приступить специалисты, которые подробно разберутся во всех правовых и технических аспектах. И «несмотря на сложность таких обменов, их стоит осуществлять», настаивает депутат. «В США есть еще наши граждане. Не берусь судить об их численности, но Россия должна добиваться их возвращения на родину», – рассуждает собеседник.
«Я уверен, что США не станут умышленно гоняться за россиянами, чтобы потом использовать их в качестве обменного фонда. Это была бы абсурдная логика, которая не привела бы к желаемому результату. В каждом конкретном случае принимается специальное решение, это не автоматический процесс. Так что подобные действия были бы контрпродуктивны», – заключил Морозов.
Ранее президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС. Блинкен также сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду не стал комментировать сообщения СМИ о том, что США предложили обменять россиянина Бута двух американцев. В свою очередь российский МИД завил, что «кроме сообщений СМИ никаких обращений не было». Ведомство подчеркнуло, что «ориентируется на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную».
Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Грайнер в России обвиняется в контрабанде наркотиков. В 2020 году Уилана в России признали виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности.
«Мы не колония, <...> не автономия, не провинция, а <...> неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет, <...> когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», – передает ТАСС слова Зеленского, произнесенные на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.
Между тем Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в День Крещения Руси возглавил торжественное богослужение в Успенском соборе Московского Кремля, передает РИА «Новости».
После литургии в Успенском соборе предстоятель РПЦ возглавит крестный ход к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме у стен Кремля, где совершит молебен святому.
Православные верующие 28 июля отмечают День Крещения Руси, а также День памяти святого князя Владимира (960–1015), в правление которого христианство утвердилось на Руси. Князя Владимира, крестителя Руси, историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Как отмечают специалисты, перевод в новую веру проживавших тогда на территории нашей страны языческих народов растянулся на десятилетия, однако именно в 988 году христианство стало официальной религией государства. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.
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Блинкен собрался провести переговоры с Лавровым
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Глава Госдепа подтвердил, что собирается обсудить с Лавровым проблему заключенных. Однако, как подчеркнул Блинкен, он «не может и не будет вдаваться ни в какие детали того», что США «предложили русским», передает РИА «Новости».
По словам Блинкена, США «несколько недель назад представили субстантивное предложение относительно их освобождения». Он сказал, что «правительства неоднократно связывались напрямую относительно данного предложения», передает ТАСС.
Блинкен указал, что собирается провести переговоры с Лавровым впервые с начала специальной военной операции России на Украине. Как сообщил Блинкен, предстоящие телефонные переговоры «не будут переговорами по Украине». Он заявил, что «любые переговоры по Украине должны вестись ее правительством и народом». «Как мы заявляли с самого начала, ничего об Украине без Украины», – сказал Блинкен.
Однако глава Госдепа намерен «затронуть вопрос о предварительной сделке по экспорту зерна, которую Украина, Россия, Турция и ООН заключили на прошлой неделе». По его словам, «эта договоренность является позитивным шагом вперед», но «есть разница между сделкой на бумаге и ее практическим осуществлением».
Блинкена спросили, не лучше ли вести переговоры о возможности освобождения американцев «скрыто, а не публично». Он ответил, что «иногда» США «решают, что не будут привлекать внимание к идущим разговорам». Однако «в этом случае» Блинкен «счел важным <...>, чтобы по таким темам, как задержание американских граждан, продовольственный кризис <...>, а также планы, которые теперь имеются у России относительно присоединения украинских территорий, российские коллеги говорили напрямую» с ним.
Напомним, Блинкен собирался встретиться с Лавровым 24 февраля, но после начала российской специальной военной операции на Украине глава Госдепа не только отказывался от переговоров, но и решил избегать групповых фото с российским коллегой.
Американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на российского предпринимателя Виктора Бута.
Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Грайнер в России обвиняется в контрабанде наркотиков. В 2020 году Уилана в России признали виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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На Украине решили переписать историю Второй мировой для победы над «русским миром»
Для победы над «русским миром» нужно переписать историю Второй мировой войны, заявил советник украинского министра внутренних дел Вадим Денисенко.
«Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле, вопреки нашей победе, вопреки всему, бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны», – заявил Денисенко в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».
По его словам, действующему украинскому руководству надо создать «новую историю городов и сел Украины», поскольку написанная ранее история уже «морально устарела».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава и Одесса.
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Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС
Страны выстроились в очередь, желая вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым.
«Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особенно символично, что к самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели или партнеры по диалогу», – цитирует Лаврова ТАСС.
По его словам, на предстоящем заседании министров иностранных дел ШОС планируется принять проекты итоговых документов.
Напомним, в четверг Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили на встрече в Ташкенте перспективы развития ШОС, в том числе вопросы модернизации объединения.
Ранее сообщалось, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры.
СНБО Украины пригрозил ударами по территории России
Украина в ответ на российские ракетные удары может атаковать «территории, откуда это идет», заявил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов заверил, что у Киева есть воля принимать серьезные решения. По его словам, «эта воля спасла» Украину 24–25 февраля. Данилов заявил, что при необходимости у украинских властей «не дрогнет рука подписать то, что нужно подписать, для того чтобы те объекты», из которых выпускают ракеты, «были уничтожены». «Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, – яркое подтверждение этому», – приводит его слова «Укринформ».
Напомним, Украина уже не раз наносила удары по российским приграничным населенным пунктам. Целями украинских атак становились в основном гражданские объекты и мирные жители.
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Тренер киевского «Динамо» обиделся на скандирование фанатами «Фенербахче» имени Путина
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Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу выразил сожаление в связи со скандированием болельщиками турецкого «Фенербахче» имени президента России Владимира Путина по ходу ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча киевское «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать «Владимир Путин». По данным СМИ, из-за этого Луческу не явился на послематчевую пресс-конференцию.
«Все было в рамках нашего плана, все сработало, и мы выиграли. Но мы не приняли во внимание болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Жаль», – передает РИА «Новости» слова Луческу.
В 2016–2017 годах Луческу был главным тренером питерского «Зенита», где получал 4 млн евро в год и откуда ушел со скандалом, а с 2017 по 2019 годы тренировал сборную Турции.
Напомним, Луческу назвал свой приход в футбольный клуб из Санкт-Петербурга большой ошибкой. Луческу стал тренером «Зенита» летом 2016 года, сменив на этом посту португальца Андре Виллаш-Боаша.
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Немецкая Siemens опровергла заявление Газпрома о невыполнении ремонта турбин для «Северного потока»
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Немецкий концерн Siemens заявил, что не получал никаких сообщений о повреждениях в ответ на обвинения Газпрома в невыполнении ремонта турбин для «Северного потока».
«В настоящее время у нас нет доступа к турбинам, и мы до сих пор не получили от Газпрома никаких сообщений о повреждениях. Поэтому мы должны исходить из того, что турбины находятся в рабочем состоянии», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) сообщение компании.
В спецзаявлении компания отметила, что плановое техническое обслуживание и в будущем может проводиться без проблем.
«Действующее в настоящее время разрешение канадского правительства предусматривает дальнейшее обслуживание турбин компанией Siemens Energy в Монреале с последующим введением их в эксплуатацию», – отметили в Siemens.
Накануне в Газпроме заявили, что на отправной компрессорной станции «Северного потока» работает всего один газоперекачивающий агрегат компании Siemens из шести имеющихся.
При этом ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» и для других турбин.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
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Госдеп не увидел практической пользы от объявления России «спонсором терроризма»
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Практический эффект от возможного включения России в американский список стран – спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, «издержки, которые навязали России, совершенно соответствуют последствиям, наблюдавшимся бы в случае включения» России в указанный список. Он сообщил, что Госдеп «обязан следовать закону», поэтому власти США изучают, «соответствуют» ли критерии для объявления России «спонсором терроризма» тем критериям, что «закреплены в законе», передает ТАСС.
Как заявил Блинкен, на освобожденных от украинских сил территориях «Россия поставила руководителей, которые проведут подставные референдумы, чтобы создать миф о том, что люди на этих территориях хотят присоединиться к России». По его словам, Москва «использует эти фальшивые голосования для того, чтобы утверждать, что присоединение этих регионов является легитимным».
«Мы должны и будем действовать быстро, чтобы дать России понять, что подобная тактика не сработает», – сказал он, добавив, что «присоединение силой территории суверенного и независимого государства является серьезным нарушением Устава ООН».
По мнению Блинкена, решение о проведении Россией специальной военной операции на Украине объясняется «убеждением президента Путина о том, что Украина не является независимым государством и принадлежит России». Как утверждает Блинкен, Путин «открыто сказал об этом президенту Бушу в 2008 году». «Я процитирую: «Украина не является настоящей страной», – заявил глава Госдепа.
При этом Блинкен утверждает, что Вашингтон готов поддержать «любые жизнеспособные дипломатические усилия» по Украине, но винит в их отсутствии Москву, которая, по мнению США, «не подавала никаких признаков того, что она готова к содержательному и конструктивному взаимодействию». «Когда и если придет время, мы задействуем всю силу американской дипломатии. Но пока что мы продолжим делать все возможное для того, чтобы упрочить позиции Украины на поле боя с тем, чтобы у нее была наиболее сильная из возможных позиция за столом переговоров», – сказал он.
Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп.
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В офисе Зеленского заявили, что Украина должна выдать Коломойского США
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского целесообразно выдать США, где против него введены санкции, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
«С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над «i», приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а конфискованные деньги будут переданы украинскому народу, как тем, кто пострадал от этого», – сказал Лещенко в одном из интервью, передает ТАСС.
Ранее американская прокуратура обвинила Коломойского в присвоении миллиардов долларов из украинского Приватбанка, совладельцем которого он был, а также в том, что он перевел часть этих денег в США.
В 2021 году международный консорциум журналистских расследований опубликовал выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах мировых политиков. В частности, речь шла о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам 40 млн долларов от структур, связанных с Игорем Коломойским.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский может подписать указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского.
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Стивен Сигал: Никогда не откажусь от российского паспорта
Американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от гражданства России.
«Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее актер не исключил, что у него могут быть родственники и в России, и на Украине.
Актер получил в 2016 году гражданство России. Большую часть времени он живет и работает в России.
В мае 2021 года Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия – За правду», ему вручили партийный билет.