Эксперт: Надо пресечь новую попытку Литвы остановить калининградский транзит

«Под каким бы предлогом Вильнюс не пытался опять затормозить транзит в российский анклав, это априори – повод для силовых действий. Мы должны решительно защищать свои интересы», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее литовский банк, который обслуживал калининградский транзит, объявил о прекращении работы с Россией.

«Необходимо вновь оказать давление на Вильнюс и на Брюссель. Литва и Евросоюз обязались предоставлять свободу передвижения грузов, следующих из России в Калининградскую область и обратно. Нас не интересует, что это за банк и чем объясняются возникшие проблемы. Поскольку Литва собственноручно замкнула все операции по транзиту на «Шауляй банк», значит теперь ее задача – самостоятельно разрешить эту ситуацию, любыми способами», – сказал калининградский политолог Александр Носович.

«Под какими бы новыми предлогами не возникали ограничения на транзит, это может превратится в casus belli, то есть повод для войны. Месяц назад такая наша очень простая и доходчивая позиция помогла снять эскалацию конфликта, помогла добиться от Евросоюза решений, которые нас устроили. Теперь нужно опять ставить вопрос ребром», – убежден политолог.

Что касается поданной в МИД Литвы российской ноты, то это не более чем часть дипломатического протокола и никак не скажется на ситуации, опасается Носович. «Надеюсь, что на Литву опять надавят Еврокомиссия и страны НАТО из Западной Европы», – заключил он.

В четверг стало известно, что литовский «Шауляй банк», через который проводились операции с калининградским транзитом, прекращает работу с нашей страной.

«Весь калининградский грузовой транзит литовская страна замкнула на один банк – это «Шауляй банк», – напомнил временный поверенный в делах России в Вильнюсе Сергей Рябоконь, которого цитирует ТАСС. – «Шауляй банк» вышел с новостью о том, что он с 1 сентября прекращает всяческие отношения банковские с Россией. Мы обратили на это внимание, написали ноту... Когда я вчера был в литовском МИДе, я поставил вопрос, передал им лично ноту по «Шауляй банку»: «разберитесь до 1 сентября, еще есть время».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал позитивным фактом разрешение кризисной ситуации вокруг транзита.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как России удалось пробить блокаду Калининграда. В частности, Москва тогда пригрозила принять силовые меры. Замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров пригрозил НАТО настоящей «мясорубкой».

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