Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.23 комментария
Россия напомнила об обязательствах Литвы по калининградскому транзиту
Захарова сообщила о намерении России добиваться от Литвы выполнения обязательств по калининградскому транзиту
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Литвы ввести запрет для российских граждан, которые следуют в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай.
Захарова пояснила, что решения Литвы не отразятся на россиянах, которые едут в транзитных поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу. Она указала, что в этом случае высадка проходит лишь в конечных пунктах следования, передает РИА «Новости».
Действия Литвы Захарова назвала попыткой «любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности». Подчеркивается, что «такое бывало и в прошлом», причем Литва «не задумывается об интересах своих собственных граждан».
Россия намерена добиваться от Литвы и ЕС выполнения «политических и международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного калининградского транзита».
Напомним, Литва с 1 марта вводит запрет для российских граждан, которые следуют в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай. В РЖД исключили влияние этого решения на транзит в Калининград.