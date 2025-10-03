  • Новость часаВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    Политолог объяснил, почему Путин не стал цитировать «жесткие» строки Пушкина
    Лондон: Россия регулярно пытается глушить британские военные спутники
    В США оценили вероятность поставок «Томагавков» Украине
    Миллиардер Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве
    FT: Британия помогает Украине наносить удары вглубь России
    Рар объяснил, почему страны ЕС отвергают план фон дер Ляйен о «стене дронов»
    Нидерланды заблокировали ускоренное вступление Украины в Евросоюз
    «Нафтогаз» признал невозможность газовой независимости Украины
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    24 комментария
    3 октября 2025, 13:30 • В мире

    Немецкую авиацию затягивает в «нисходящую спираль»

    Немецкую авиацию затягивает в «нисходящую спираль»
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Крупные сокращения и рейсов, и персонала происходят в авиакомпании, которая до последнего времени являлась символом экономической мощи не только Германии, но и всей Европы – в «Люфтганзе». Руководство авиакомпании требует государственной поддержки и страдает от давления профсоюзов. Как и почему знаменитое предприятие приходит в упадок?

    На днях лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель предупредила о том, что немецкое государство встало на путь банкротства. По словам Вайдель, проектом госбюджета на 2026 год канцлер Фридрих Мерц «воздвиг себе памятник».

    Обращаясь к Мерцу, Вайдель иронизирует: «Вы войдете в историю как крупнейший из всех канцлеров ФРГ банкрот. Федеральная счетная палата только что подтвердила: если треть расходов покрывается за счет кредитов, мы на грани банкротства». А все потому, что ФРГ погружается в долговую яму.

    По словам Вайдель, страна набрала «почти триллион евро новых долгов всего за четыре года. Это плюс пятьдесят процентов сверху к накопленным за последние семьдесят пять лет долгам – и мы сделали это всего за четыре года».

    И едва ли не ярче всего финансовый кризис в ФРГ выражается в проблемах авиакомпании Lufthansa – одного из символов немецкой экономической и промышленной мощи. Концерн Lufthansa является крупнейшим авиаперевозчиком не только в Германии, но и во всем ЕС. Помимо самой авиакомпании Lufthansa, в концерн входят, в частности, такие авиаперевозчики, как Airlines Swiss, Austrian, Brussels Airlines. Также концерн является миноритарным акционером итальянского авиаперевозчика Ita.

    Гендиректор Lufthansa Airlines Йенс Риттер жалуется, что власти в госбюджете на 2026 год не запланировали льгот для его предприятия. Риттер фактически обвиняет власти во лжи, ведь в свое время правящая коалиция обещала авиаперевозчикам государственную поддержку, но вышло наоборот: с начала 2025-го сборы за взлет-посадку выросли на 40%, на навигационное обслуживание – на 25%. При этом стоимость одного вылета с 2019 года увеличилась на 128%. Странно было бы ожидать иного, ведь немецкий бюджет и так дефицитен.

    Неудивительно, что количество региональных рейсов в крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa за последнее время сократилось вдвое. Воздушные гавани ФРГ теряют свою привлекательность для авиаперевозчиков.

    Риттер считает такое развитие событий драматичным и предупреждает о последствиях:

    «Целые экономические центры в Германии больше не имеют достаточной связи с международными рынками.

    Сейчас необходимы быстрые политические действия, чтобы остановить нисходящую спираль. Наши расходы на выполнение задач по управлению воздушным движением и авиационной безопасности должны быть снижены за счет более активного участия государства в этом процессе. Кроме того, следует снизить налог на авиаперевозки».

    Из-за сложной обстановки в сфере авиасообщения Lufthansa может сократить три-четыре тысячи сотрудников. Председатель правления компании Карстен Шпор откровенно заявил, что предприятие не сможет тащить прежний уровень расходов. «Нам нужно сократить наши административные расходы. Наша цель – сократить их на 20 процентов», – пояснил Шпор.

    Однако помимо «внешнего врага» – правительства, у авиаконцерна завелся и «враг внутренний» – профсоюзы. Недавно в Lufthansa предупредили правительство о возможности забастовки своих пилотов – что может сильно ударить по экономике страны.

    Поводом для недовольства работников стал вопрос о корпоративных пенсиях. Профсоюз Vereinigung Cockpit, объединяющий германских пилотов гражданской авиации, требует от работодателя значительно более высоких взносов в пенсионные фонды. В течение семи раундов переговоров по этому вопросу обе стороны так и не смогли прийти к соглашению.

    Глава Lufthansa Airlines Йенс Риттер откровенно признается: «Наши экономические возможности просто не допускают дополнительных нагрузок. У нас нет денег для дальнейшего улучшения и без того очень хороших пенсионных планов». Он очень просит профсоюзы вникнуть ситуацию и умерить свои аппетиты. Ведь увеличение социальных выплат на фоне кризиса авиаперевозок может опрокинуть компанию, что называется, кверху килем. И кому тогда будет легче?

    Однако у профсоюза – свои доводы: там жалуются на инфляцию и неостановимое подорожание всего и вся.

    Профсоюзные деятели утверждают, что если компания не примет выработанного ими плана повышения пенсий, то пилоты и прочий персонал будут доживать жизнь в нищете.

    Арне Карстенс, представитель профсоюзной комиссии по переговорам, выставил компании ультиматум: «Пенсионное обеспечение – основа планирования жизни пилотов. Теперь мы ожидаем, что Lufthansa серьезно отнесется к сигналам от трудового коллектива и наконец представит приемлемое для переговоров предложение по корпоративному пенсионному обеспечению». То есть если руководство компании не удовлетворит требования профсоюза, начнутся забастовки.

    Стоит вспомнить и стачку, затронувшую все аэропорты Германии 10 марта этого года. Днем раньше она началась в аэропорту Гамбурга, а затем мгновенно переросла в общенациональную. В течение того дня были отменены тысячи рейсов, что нарушило планы более 500 тысяч пассажиров.

    Причиной экстраординарного происшествия стало требование профсоюза Verdi, представляющего интересы работников государственного сектора и транспорта Германии: повысить работникам аэропортов зарплаты на 8% (минимум на 350 евро в месяц), а также увеличить размеры премий и предоставить дополнительные отгулы. Работодатели отвергли эти требования как «невыполнимые» – и получили в ответ стачку. Давление сработало: в обмен на отказ от дальнейших стачек профсоюз вырвал требуемое им повышение зарплат.

    К слову, похожая ситуация сложилась и в Финляндии, где с декабря прошлого года по июль профсоюз «кошмарил» регулярными забастовками национальную авиакомпанию Finnair. Из-за этих забастовок Finnair отменила свыше 1200 рейсов и понесла убытки свыше 50 млн евро. И в конце концов профсоюзники сумели выкрутить руки предприятию, вынудив его подписать новый коллективный договор.

    Скачко: На европейской «стене дронов» будут сворованы миллиарды
    Орбан: Венгры не хотят умирать за Украину
    Тбилиси запретил Евросоюзу готовить террористов в Грузии
    Неопознанные дроны нарушили работу аэропорта Мюнхена
    Додик спрогнозировал очередь из европейских лидеров у Кремля
    Церковь Англии впервые возглавила женщина
    Арестованный во Владивостоке французский велопутешественник освоил русский язык

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Немецкую авиацию затягивает в «нисходящую спираль»

    Крупные сокращения и рейсов, и персонала происходят в авиакомпании, которая до последнего времени являлась символом экономической мощи не только Германии, но и всей Европы – в «Люфтганзе». Руководство авиакомпании требует государственной поддержки и страдает от давления профсоюзов. Как и почему знаменитое предприятие приходит в упадок? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    • Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

