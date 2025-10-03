Немецкую авиацию затягивает в «нисходящую спираль»

Tекст: Станислав Лещенко

На днях лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель предупредила о том, что немецкое государство встало на путь банкротства. По словам Вайдель, проектом госбюджета на 2026 год канцлер Фридрих Мерц «воздвиг себе памятник».

Обращаясь к Мерцу, Вайдель иронизирует: «Вы войдете в историю как крупнейший из всех канцлеров ФРГ банкрот. Федеральная счетная палата только что подтвердила: если треть расходов покрывается за счет кредитов, мы на грани банкротства». А все потому, что ФРГ погружается в долговую яму.

По словам Вайдель, страна набрала «почти триллион евро новых долгов всего за четыре года. Это плюс пятьдесят процентов сверху к накопленным за последние семьдесят пять лет долгам – и мы сделали это всего за четыре года».

И едва ли не ярче всего финансовый кризис в ФРГ выражается в проблемах авиакомпании Lufthansa – одного из символов немецкой экономической и промышленной мощи. Концерн Lufthansa является крупнейшим авиаперевозчиком не только в Германии, но и во всем ЕС. Помимо самой авиакомпании Lufthansa, в концерн входят, в частности, такие авиаперевозчики, как Airlines Swiss, Austrian, Brussels Airlines. Также концерн является миноритарным акционером итальянского авиаперевозчика Ita.

Гендиректор Lufthansa Airlines Йенс Риттер жалуется, что власти в госбюджете на 2026 год не запланировали льгот для его предприятия. Риттер фактически обвиняет власти во лжи, ведь в свое время правящая коалиция обещала авиаперевозчикам государственную поддержку, но вышло наоборот: с начала 2025-го сборы за взлет-посадку выросли на 40%, на навигационное обслуживание – на 25%. При этом стоимость одного вылета с 2019 года увеличилась на 128%. Странно было бы ожидать иного, ведь немецкий бюджет и так дефицитен.

Неудивительно, что количество региональных рейсов в крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa за последнее время сократилось вдвое. Воздушные гавани ФРГ теряют свою привлекательность для авиаперевозчиков.

Риттер считает такое развитие событий драматичным и предупреждает о последствиях:

«Целые экономические центры в Германии больше не имеют достаточной связи с международными рынками.

Сейчас необходимы быстрые политические действия, чтобы остановить нисходящую спираль. Наши расходы на выполнение задач по управлению воздушным движением и авиационной безопасности должны быть снижены за счет более активного участия государства в этом процессе. Кроме того, следует снизить налог на авиаперевозки».

Из-за сложной обстановки в сфере авиасообщения Lufthansa может сократить три-четыре тысячи сотрудников. Председатель правления компании Карстен Шпор откровенно заявил, что предприятие не сможет тащить прежний уровень расходов. «Нам нужно сократить наши административные расходы. Наша цель – сократить их на 20 процентов», – пояснил Шпор.

Однако помимо «внешнего врага» – правительства, у авиаконцерна завелся и «враг внутренний» – профсоюзы. Недавно в Lufthansa предупредили правительство о возможности забастовки своих пилотов – что может сильно ударить по экономике страны.

Поводом для недовольства работников стал вопрос о корпоративных пенсиях. Профсоюз Vereinigung Cockpit, объединяющий германских пилотов гражданской авиации, требует от работодателя значительно более высоких взносов в пенсионные фонды. В течение семи раундов переговоров по этому вопросу обе стороны так и не смогли прийти к соглашению.

Глава Lufthansa Airlines Йенс Риттер откровенно признается: «Наши экономические возможности просто не допускают дополнительных нагрузок. У нас нет денег для дальнейшего улучшения и без того очень хороших пенсионных планов». Он очень просит профсоюзы вникнуть ситуацию и умерить свои аппетиты. Ведь увеличение социальных выплат на фоне кризиса авиаперевозок может опрокинуть компанию, что называется, кверху килем. И кому тогда будет легче?

Однако у профсоюза – свои доводы: там жалуются на инфляцию и неостановимое подорожание всего и вся.

Профсоюзные деятели утверждают, что если компания не примет выработанного ими плана повышения пенсий, то пилоты и прочий персонал будут доживать жизнь в нищете.

Арне Карстенс, представитель профсоюзной комиссии по переговорам, выставил компании ультиматум: «Пенсионное обеспечение – основа планирования жизни пилотов. Теперь мы ожидаем, что Lufthansa серьезно отнесется к сигналам от трудового коллектива и наконец представит приемлемое для переговоров предложение по корпоративному пенсионному обеспечению». То есть если руководство компании не удовлетворит требования профсоюза, начнутся забастовки.

Стоит вспомнить и стачку, затронувшую все аэропорты Германии 10 марта этого года. Днем раньше она началась в аэропорту Гамбурга, а затем мгновенно переросла в общенациональную. В течение того дня были отменены тысячи рейсов, что нарушило планы более 500 тысяч пассажиров.

Причиной экстраординарного происшествия стало требование профсоюза Verdi, представляющего интересы работников государственного сектора и транспорта Германии: повысить работникам аэропортов зарплаты на 8% (минимум на 350 евро в месяц), а также увеличить размеры премий и предоставить дополнительные отгулы. Работодатели отвергли эти требования как «невыполнимые» – и получили в ответ стачку. Давление сработало: в обмен на отказ от дальнейших стачек профсоюз вырвал требуемое им повышение зарплат.

К слову, похожая ситуация сложилась и в Финляндии, где с декабря прошлого года по июль профсоюз «кошмарил» регулярными забастовками национальную авиакомпанию Finnair. Из-за этих забастовок Finnair отменила свыше 1200 рейсов и понесла убытки свыше 50 млн евро. И в конце концов профсоюзники сумели выкрутить руки предприятию, вынудив его подписать новый коллективный договор.