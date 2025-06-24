Ссора с Россией и профсоюзы губят национальную гордость Финляндии

Tекст: Станислав Лещенко

История авиакомпании Finnair насчитывает уже более ста лет. Финны очень гордятся этим предприятием, ведь Finnair не только оказалась одной из первых в мире авиакомпаний, но и дожила до нашего времени, став одним из наиболее узнаваемых финских брэндов, с которыми принято ассоциировать эту страну. Однако к своей 102-летней годовщине Finnair подходит в очень скверном состоянии; нынешний кризис называют одним из самых серьезных за всю историю финского национального перевозчика.

Череда бедствий началась для Finnair в 2020 году, когда мир сел на самоизоляцию в связи с пандемией Covid-19. Однако, в отличие от многих других авиакомпаний Finnair не сумела поправить свои дела и после окончания пандемии – напротив, они лишь ухудшились.

Суоми оказалась в числе стран ЕС, которые наиболее активно в 2022 году односторонним образом рвали политические и экономические связи с Россией. Не замедлила и расплата, которая постигла финнов по самым разным фронтам. Погрузились в кризис юго-восточные регионы страны, привыкшие жить за счет россиян, приезжавших туда на отдых и скупавших там недвижимость. Плохо себя чувствует финская деревообрабатывающая отрасль, некогда процветавшая на дешевом российском сырье – предприятия закрываются одно за другим. И, наконец, серьезный удар получила финская гражданская авиация.

Когда-то Finnair зарабатывала большие деньги на рейсах в страны Азии. Самолеты Finnair, пользуясь российским воздушным пространством, достигали Азии быстрее, чем летательные аппараты их конкурентов – авиакомпаний из других стран ЕС.

Но все в одночасье кончилось в марте 2022 года, когда государства Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. В ответ Россия, естественно, поступила симметрично – и теперь европейские авиакомпании не могут летать над РФ. Сильнее всех от этого пострадала именно Finnair. Поскольку финнам теперь приходится летать в Азию обходными путями, то резко выросли расходы на топливо и на техобслуживание самолетов. Доходы авиакомпании резко снизились, она не может даже выполнить важнейшую задачу: обновить свой авиапарк.

Кризисное состояние Finnair усугубляется тем, что вдобавок к неблагоприятным внешним обстоятельствам у нее появился настоящий внутренний враг, который словно бы нарочно задался целью сгубить финскую национальную авиакомпанию.

Этим врагом стали профсоюзы, то есть те, кто на словах обещает защитить права трудящихся. Их стараниями Finnair с декабря прошлого года лихорадит регулярными забастовками.

Организаторами стачек выступили два профсоюза – Финская ассоциация пилотов (Suomen Liikennelentajaliitto ry, SLL) и Авиационный союз (Ilmailualan Unioni, IAU), объединяющий всех остальных работников авиации, включая специалистов наземных служб воздушного транспорта. Они требуют улучшения условий труда, а также индексации зарплат. В Finnair не готовы принять выдвинутые условия и ссылаются на трудное финансовое положение компании. Однако профсоюзные деятели не пожелали проникнуться проблемами предприятия. Переговоры идут еще с конца января, но до сих пор IAU и организация работодателей Palta так и не смогли договориться о новом коллективном соглашении.

Последние месяцы забастовки работников авиационной отрасли шли регулярно. Результат предсказуем: вместо защиты прав своих подопечных профсоюзы своим рвением вовсе лишили некоторых из них заработка. В апреле авиакомпания сообщила, что вынуждена будет отправить в длительный неоплачиваемый отпуск тридцать шесть пилотов дальнемагистральных рейсов – в связи с сокращением объема их деятельности. Пилоты лишатся работы в конце сентября и, как ожидается, останутся без нее как минимум до мая 2026 года.

Всего к началу июня забастовки SLL и IAU затронули в общей сложности около 260 тыс. клиентов Finnair.

Только за май 2025 года финское ведомство по защите прав потребителей получило примерно сто жалоб на Finnair, в то время как за весь прошлый год их было шестьсот. Людей раздражает не только отмена полетов, но и то, что сроки возврата средств за несостоявшиеся рейсы выросли до 30-40 дней. Профсоюзы пристрастились проводить свои стачки в канун отпусков, каникул, выходных и праздников – и таким образом они испортили отдых огромному количеству людей. А уже 2 июня национальный авиаперевозчик вынужден был опять отменить около полусотни полетов.

Однако Финская ассоциация пилотов 8 июня все же смогла договориться с Finnair и согласилась заключить коллективный рабочий договор на три года. В SLL сообразили, что если продолжат гнуть свою линию, то без работы останутся уже не тридцать шесть летчиков, а гораздо больше. А вот Авиационный союз подобной сообразительности не проявил. Там до сих пор полагают, что сумеют добиться от Finnair более выгодные условия для своих членов – и потому продолжают давить на авиакомпанию.

17 июня оказались отменены уже 143 рейса в связи с очередной забастовкой членов IAU. Одновременно Finnair предупредила пассажиров о проблемах с питанием с 17 по 20 июня – из-за забастовок продажа продуктов питания на борту в эти дни оказалась невозможна. А на 19 июня Finnair вынуждена отменить еще 128 рейсов.

Тут необходимо учитывать контекст: 21 июня в стране отмечался любимейший финнами традиционный праздник Юхханус (Иванов день). Многие жители страны заранее взяли авиабилеты, чтобы провести этот праздник со своими родными, но столкнулись с отменой полетов. Затем Авиационный союз анонсировал новые забастовки в хельсинкском аэрохабе – 2-го и 4 июля. Авиакомпания выкручивается, как может: клиентам, забронировавшим билеты на полеты, пришедшиеся на дни забастовки, было разрешено заранее перенести свои рейсы – и многие воспользовались этой возможностью.

Пытаясь выпутаться из создавшейся ситуации Finnair, фигурально выражаясь, вешает себе на шею еще более тяжелый камень – за последние пять лет компания набрала кредитов на 2 млрд евро, общая сумма которых в четыре раза превышает ее стоимость. Беды растут со скоростью снежного кома. Именно финансовые проблемы авиакомпании, не способной поднять зарплаты так, чтобы это удовлетворило профсоюз, ведут к нескончаемым забастовкам работников аэропортовых служб.

Только за последний месяц Finnair потеряла из-за этих забастовок более 40 млн евро, что ускорило ее падение в финансовую пропасть. Операционная прибыль компании в этом году рассчитывается в размере 86 – 172 млн евро, но это до уплаты налогов и выплат по кредитам.

В финской прессе давно звучат оценки, что профсоюзы, которые много лет устраивают забастовки в самых разных отраслях, на самом деле губят финскую экономику. Так, в прошлом году издание Ilta-Sanomat разместило материал, посвященный экономической депрессии, охватившей восточные регионы страны – и предрекло, что лет через десять то же самое будет наблюдаться и на остальной финской территории.

В тексте подчеркивается, экономическое развитие Финляндии за последние пятнадцать лет – одно из худших в мире. «На фоне экономических потрясений между правительством и профсоюзным движением ведется историческая борьба за власть и, прежде всего, престиж. Стоимость этой борьбы для национальной экономики измеряется миллиардами. В результате политических забастовок профсоюзное движение пилит сук, на котором сидит. Компании увольняют работников, многие из них разоряются. Инвестиции в Финляндию неизбежно упадут», – предрекает издание. Все это в полной мере относится и к спору IAU и Finnair.

Финскому правительству принадлежит 55,8% акций Finnair, а остальная часть котируется на фондовой бирже. С одной стороны, нахождение контрольного пакета в руках государства гарантирует авиакомпанию от банкротства. С другой – властям в какой-то момент может и надоесть содержание убыточного предприятия. Как пишет местная пресса, уже пошли е разговоры о том, что финское государство может попытаться отделаться от национального перевозчика и сбыть его в частные руки.

Пока что Finnair спасают два обстоятельства. Во-первых, политик, рискнувший первым заговорить о продаже национальной гордости, может заработать непоправимый репутационный ущерб. Во-вторых, далеко не факт, что на Finnair вообще найдется покупатель – обстоятельства, приведшие к упадку авиакомпании, никуда не исчезнут и непонятно, как ее развивать в подобных условиях.