  • Новость часаИран отверг обвинения Израиля в нарушении перемирия
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лукьянов оценил прочность перемирия Израиля и Ирана
    Bloomberg посчитал стоимость войны России и НАТО
    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия
    Трамп предрек бессрочное прекращение огня между Израилем и Ираном
    Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия
    Украина перебросила в Сумскую область «элитные» подразделения ГУР
    Сербия объявила о приостановке экспорта вооружений
    На границе России и Казахстана введена добровольная регистрация
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как снять экономику с аппарата искусственного дыхания

    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    3 комментария
    24 июня 2025, 11:48 • В мире

    Ссора с Россией и профсоюзы губят национальную гордость Финляндии

    Ссора с Россией и профсоюзы губят национальную гордость Финляндии
    @ Olaf Schuelke/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Национальная гордость Финляндии, принадлежащий государству авиаперевозчик Finnair переживает крупнейший финансовый кризис. И дело не только в том, что авиакомпания несет убытки из-за лишения доступа к российскому воздушному пространству. Компанию фактически добивают собственные сотрудники. Каким образом?

    История авиакомпании Finnair насчитывает уже более ста лет. Финны очень гордятся этим предприятием, ведь Finnair не только оказалась одной из первых в мире авиакомпаний, но и дожила до нашего времени, став одним из наиболее узнаваемых финских брэндов, с которыми принято ассоциировать эту страну. Однако к своей 102-летней годовщине Finnair подходит в очень скверном состоянии; нынешний кризис называют одним из самых серьезных за всю историю финского национального перевозчика.

    Череда бедствий началась для Finnair в 2020 году, когда мир сел на самоизоляцию в связи с пандемией Covid-19. Однако, в отличие от многих других авиакомпаний Finnair не сумела поправить свои дела и после окончания пандемии – напротив, они лишь ухудшились.

    Суоми оказалась в числе стран ЕС, которые наиболее активно в 2022 году односторонним образом рвали политические и экономические связи с Россией. Не замедлила и расплата, которая постигла финнов по самым разным фронтам. Погрузились в кризис юго-восточные регионы страны, привыкшие жить за счет россиян, приезжавших туда на отдых и скупавших там недвижимость. Плохо себя чувствует финская деревообрабатывающая отрасль, некогда процветавшая на дешевом российском сырье – предприятия закрываются одно за другим. И, наконец, серьезный удар получила финская гражданская авиация.

    Когда-то Finnair зарабатывала большие деньги на рейсах в страны Азии. Самолеты Finnair, пользуясь российским воздушным пространством, достигали Азии быстрее, чем летательные аппараты их конкурентов – авиакомпаний из других стран ЕС.

    Но все в одночасье кончилось в марте 2022 года, когда государства Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. В ответ Россия, естественно, поступила симметрично – и теперь европейские авиакомпании не могут летать над РФ. Сильнее всех от этого пострадала именно Finnair. Поскольку финнам теперь приходится летать в Азию обходными путями, то резко выросли расходы на топливо и на техобслуживание самолетов. Доходы авиакомпании резко снизились, она не может даже выполнить важнейшую задачу: обновить свой авиапарк.

    Кризисное состояние Finnair усугубляется тем, что вдобавок к неблагоприятным внешним обстоятельствам у нее появился настоящий внутренний враг, который словно бы нарочно задался целью сгубить финскую национальную авиакомпанию.

    Этим врагом стали профсоюзы, то есть те, кто на словах обещает защитить права трудящихся. Их стараниями Finnair с декабря прошлого года лихорадит регулярными забастовками.

    Организаторами стачек выступили два профсоюза – Финская ассоциация пилотов (Suomen Liikennelentajaliitto ry, SLL) и Авиационный союз (Ilmailualan Unioni, IAU), объединяющий всех остальных работников авиации, включая специалистов наземных служб воздушного транспорта. Они требуют улучшения условий труда, а также индексации зарплат. В Finnair не готовы принять выдвинутые условия и ссылаются на трудное финансовое положение компании. Однако профсоюзные деятели не пожелали проникнуться проблемами предприятия. Переговоры идут еще с конца января, но до сих пор IAU и организация работодателей Palta так и не смогли договориться о новом коллективном соглашении.

    Последние месяцы забастовки работников авиационной отрасли шли регулярно. Результат предсказуем: вместо защиты прав своих подопечных профсоюзы своим рвением вовсе лишили некоторых из них заработка. В апреле авиакомпания сообщила, что вынуждена будет отправить в длительный неоплачиваемый отпуск тридцать шесть пилотов дальнемагистральных рейсов – в связи с сокращением объема их деятельности. Пилоты лишатся работы в конце сентября и, как ожидается, останутся без нее как минимум до мая 2026 года.

    Всего к началу июня забастовки SLL и IAU затронули в общей сложности около 260 тыс. клиентов Finnair.

    Только за май 2025 года финское ведомство по защите прав потребителей получило примерно сто жалоб на Finnair, в то время как за весь прошлый год их было шестьсот. Людей раздражает не только отмена полетов, но и то, что сроки возврата средств за несостоявшиеся рейсы выросли до 30-40 дней. Профсоюзы пристрастились проводить свои стачки в канун отпусков, каникул, выходных и праздников – и таким образом они испортили отдых огромному количеству людей. А уже 2 июня национальный авиаперевозчик вынужден был опять отменить около полусотни полетов.

    Однако Финская ассоциация пилотов 8 июня все же смогла договориться с Finnair и согласилась заключить коллективный рабочий договор на три года. В SLL сообразили, что если продолжат гнуть свою линию, то без работы останутся уже не тридцать шесть летчиков, а гораздо больше. А вот Авиационный союз подобной сообразительности не проявил. Там до сих пор полагают, что сумеют добиться от Finnair более выгодные условия для своих членов – и потому продолжают давить на авиакомпанию.

    17 июня оказались отменены уже 143 рейса в связи с очередной забастовкой членов IAU. Одновременно Finnair предупредила пассажиров о проблемах с питанием с 17 по 20 июня – из-за забастовок продажа продуктов питания на борту в эти дни оказалась невозможна. А на 19 июня Finnair вынуждена отменить еще 128 рейсов.

    Тут необходимо учитывать контекст: 21 июня в стране отмечался любимейший финнами традиционный праздник Юхханус (Иванов день). Многие жители страны заранее взяли авиабилеты, чтобы провести этот праздник со своими родными, но столкнулись с отменой полетов. Затем Авиационный союз анонсировал новые забастовки в хельсинкском аэрохабе – 2-го и 4 июля. Авиакомпания выкручивается, как может: клиентам, забронировавшим билеты на полеты, пришедшиеся на дни забастовки, было разрешено заранее перенести свои рейсы – и многие воспользовались этой возможностью.

    Пытаясь выпутаться из создавшейся ситуации Finnair, фигурально выражаясь, вешает себе на шею еще более тяжелый камень – за последние пять лет компания набрала кредитов на 2 млрд евро, общая сумма которых в четыре раза превышает ее стоимость. Беды растут со скоростью снежного кома. Именно финансовые проблемы авиакомпании, не способной поднять зарплаты так, чтобы это удовлетворило профсоюз, ведут к нескончаемым забастовкам работников аэропортовых служб.

    Только за последний месяц Finnair потеряла из-за этих забастовок более 40 млн евро, что ускорило ее падение в финансовую пропасть. Операционная прибыль компании в этом году рассчитывается в размере 86 – 172 млн евро, но это до уплаты налогов и выплат по кредитам.

    В финской прессе давно звучат оценки, что профсоюзы, которые много лет устраивают забастовки в самых разных отраслях, на самом деле губят финскую экономику. Так, в прошлом году издание Ilta-Sanomat разместило материал, посвященный экономической депрессии, охватившей восточные регионы страны – и предрекло, что лет через десять то же самое будет наблюдаться и на остальной финской территории.

    В тексте подчеркивается, экономическое развитие Финляндии за последние пятнадцать лет – одно из худших в мире. «На фоне экономических потрясений между правительством и профсоюзным движением ведется историческая борьба за власть и, прежде всего, престиж. Стоимость этой борьбы для национальной экономики измеряется миллиардами. В результате политических забастовок профсоюзное движение пилит сук, на котором сидит. Компании увольняют работников, многие из них разоряются. Инвестиции в Финляндию неизбежно упадут», – предрекает издание. Все это в полной мере относится и к спору IAU и Finnair.

    Финскому правительству принадлежит 55,8% акций Finnair, а остальная часть котируется на фондовой бирже. С одной стороны, нахождение контрольного пакета в руках государства гарантирует авиакомпанию от банкротства. С другой – властям в какой-то момент может и надоесть содержание убыточного предприятия. Как пишет местная пресса, уже пошли е разговоры о том, что финское государство может попытаться отделаться от национального перевозчика и сбыть его в частные руки.

    Пока что Finnair спасают два обстоятельства. Во-первых, политик, рискнувший первым заговорить о продаже национальной гордости, может заработать непоправимый репутационный ущерб. Во-вторых, далеко не факт, что на Finnair вообще найдется покупатель – обстоятельства, приведшие к упадку авиакомпании, никуда не исчезнут и непонятно, как ее развивать в подобных условиях.

    Главное
    Вице-президент США похвастался уничтожением ядерной программы Ирана
    Российские войска вошли в Серебрянку на севере ДНР
    В Банке России отметили ускоренный рост ряда отраслей экономики
    Зеленский предупредил о возможном «нападении» России на НАТО
    Украина и Британия договорились о совместном производстве БПЛА
    Верховный суд США разрешил Трампу депортировать мигрантов в третьи страны
    Изучение украинского языка в российских школах решили сделать факультативным

    Мир остановился в шаге от сильнейшего энергетического кризиса

    Авиаудары США по Ирану требовали жесткого ответа со стороны Ирана. Самый страшный сценарий был, если Тегеран решится заблокировать Ормузский пролив. В этом случае встанет почти треть экспорта нефти и нефтепродуктов и 20% экспорта СПГ. Цены моментально взлетят до небес. Что остановило Иран от шага, который погрузит мир в энергетический и экономический кризис? И какой сценарий выгоден России? Подробности

    Перейти в раздел

    Белград евроинтегрировался в поставки оружия Украине

    Российская разведка повторно уличила Сербию в передаче Украине боеприпасов через третьи страны НАТО. В докладе СВР отмечается, что Белград через Чехию и Болгарию направлял Киеву сборные комплекты ракет для РСЗО «Град», а также наборы для создания 120-мм мин. Как этот скандал скажется на отношениях Москвы и Белграда? Подробности

    Перейти в раздел

    Самовар и смартфон. Как живут и блюдут традиции современные молокане

    Одна из самых закрытых русских общин – молокане, чьи предки почти 200 лет назад были изгнаны из Тамбовской губернии в Закавказье, – постепенно открывается окружающему миру. Строгость устоев молокан привлекает в село Фиолетово все больше туристов. Как духовные христиане в Армении стали одной из витрин русского мира в целом? И что делает Россия для сохранения этой уникальной общины? Подробности

    Перейти в раздел

    Ссора с Россией и профсоюзы губят национальную гордость Финляндии

    Национальная гордость Финляндии, принадлежащий государству авиаперевозчик Finnair переживает крупнейший финансовый кризис. И дело не только в том, что авиакомпания несет убытки из-за лишения доступа к российскому воздушному пространству. Компанию фактически добивают собственные сотрудники. Каким образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации