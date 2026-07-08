Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели
В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели
Отечественная компания «Передовые авиационные системы» продемонстрировала уникальный авиационный комплекс, способный самостоятельно фиксировать объекты противника на расстоянии до одного километра.
На международном форуме «Дрон Экспо – 2026» в столице Татарстана компания «Передовые авиационные системы» презентовала беспилотный аппарат «Малютка», передает ТАСС. Устройство оснащено передовой функцией автоматического захвата цели.
«Это «Малютка» – перехватчик, он несет в боевой части до 300 грамм и предназначен для поражения целей на небольших дистанциях. Приоритетные цели – это беспилотники противника, подобные аппараты сейчас очень востребованы», – заявил представитель разработчика.
По словам специалиста, дальность полета новинки достигает 12 километров. Максимальная скорость дрона составляет 250 километров в час, а в режиме барражирования он разгоняется до 140 километров в час.
Выставка проходит с восьмого по десятое июля на территории центра «Казань Экспо». В мероприятии участвуют свыше 200 ведущих предприятий из более чем 20 стран мира, представляя передовые разработки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же выставке в Казани разработчики продемонстрировали гибридный разведывательный беспилотник «Сова-55».
Месяцем ранее холдинг «Швабе» презентовал новый комплекс автоматического наведения дронов-перехватчиков.
Весной казанские специалисты создали нейросетевую систему поиска вражеских аппаратов для малой ПВО.