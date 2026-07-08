В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Правобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.0 комментариев
Минпросвещения сообщило о датах летних школьных каникул
Учащиеся российских школ в следующем учебном году смогут отдыхать более трех месяцев благодаря новому расписанию образовательного процесса.
Министерство просвещения Российской Федерации посоветовало региональным властям установить единый период летнего отдыха для учеников в 2026/27 учебном году, передает ТАСС. Отдых продлится с 27 мая по 31 августа 2027 года.
Соответствующая информация появилась в официальном заявлении пресс-службы профильного ведомства.
«Рекомендованные даты каникул в 2026/27 учебном году для учащихся 1-11-х классов при системе обучения по четвертям: летние каникулы – с 27 мая по 31 августа 2027 года», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения назначило начало летних школьных каникул в текущем году на 27 мая.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался в поддержку сохранения традиционных длинных перерывов в учебе.
Председатель комиссии Общественной палаты Сергей Рыбальченко оценил общую продолжительность отдыха учащихся в 97 дней.