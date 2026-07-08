Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
В Казани представили новейший гибридный беспилотник «Сова-55»
Новый разведывательный дрон «Сова-55» впервые показали на выставке в Казани
На Международной выставке-форуме «Дрон экспо – 2026» в столице Татарстана впервые продемонстрировали гибридный разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Сова-55».
Разведывательный беспилотник способен преодолевать расстояние около 500 км, передает ТАСС.
Официальный представитель группы компаний «Гроза» отметил уникальные характеристики новинки.
«БПЛА «Сова-55» – это гибридный разведывательный дрон. Данный беспилотник представлен впервые. Он работает на гибридной силовой установке и способен находиться в воздухе 12 часов. Это эквивалентно 500 км. «Сова» используется в первую очередь в целях осуществления разведки. Вторая задача беспилотника – быть носителем для ударных FPV-дронов и ретрансляторов. Он может нести нагрузку до 15 кг», – рассказал представитель компании.
Размах крыла аппарата достигает 470 см, а максимальная взлетная масса составляет 56 кг. Дрон может подниматься на высоту до пяти км. Крейсерская скорость равна 100 км/ч, максимальная – 126 км/ч. Устройство способно работать при температурах от минус 30 до плюс 45 градусов.
Мероприятие «Дрон экспо – 2026» проходит с 8 по 10 июля на площадке центра «Казань экспо». Свои новейшие разработки в сфере беспилотных систем показывают свыше 200 ведущих компаний из более чем 20 стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года группа компаний «Гроза» внедрила беспилотник-разведчик «Сова» в зону спецоперации.
В мае концерн «Калашников» анонсировал показ выступающего носителем FPV-дронов аппарата «Фортис».
Месяцем ранее Ростех представил на выставке в Минске модернизированный скоростной дрон Supercam S180.