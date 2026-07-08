SCMP: Венгерские истребители перехватили китайский лайнер над Румынией

Tекст: Ольга Иванова

Китайская авиакомпания Cathay Pacific начала внутреннее расследование после инцидента с перехватом ее пассажирского лайнера венгерскими истребителями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

Экипаж самолета временно перестал отвечать румынским диспетчерам, что привело к активации протокола быстрого реагирования НАТО. В результате венгерские истребители Gripen были подняты в воздух. «В среду авиакомпания Cathay Pacific заявила, что инцидент расследуется», – приводит газета заявление компании.

Инцидент произошел в субботу около 14.42 по московскому времени. Истребители подали экипажу визуальное предупреждение для восстановления связи и вернулись на базу. В авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров не пострадала. Лайнер успешно вышел на связь и благополучно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гонконгский перевозчик Cathay Pacific в 2024 году отменил десятки рейсов из-за неисправности двигателей самолетов Airbus A350.

Британская военная авиация в мае прибыла на румынскую территорию для патрулирования воздушного пространства.

Шведские истребители JAS 39 Gripen месяцем ранее поднимались на перехват российских самолетов над Балтийским морем.