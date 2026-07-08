Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
SCMP: Венгерские истребители перехватили китайский лайнер над Румынией
В небе над Румынией венгерские истребители перехватили пассажирский самолет Airbus A350, следовавший из Гонконга в Лондон.
Китайская авиакомпания Cathay Pacific начала внутреннее расследование после инцидента с перехватом ее пассажирского лайнера венгерскими истребителями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.
Экипаж самолета временно перестал отвечать румынским диспетчерам, что привело к активации протокола быстрого реагирования НАТО. В результате венгерские истребители Gripen были подняты в воздух. «В среду авиакомпания Cathay Pacific заявила, что инцидент расследуется», – приводит газета заявление компании.
Инцидент произошел в субботу около 14.42 по московскому времени. Истребители подали экипажу визуальное предупреждение для восстановления связи и вернулись на базу. В авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров не пострадала. Лайнер успешно вышел на связь и благополучно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гонконгский перевозчик Cathay Pacific в 2024 году отменил десятки рейсов из-за неисправности двигателей самолетов Airbus A350.
Британская военная авиация в мае прибыла на румынскую территорию для патрулирования воздушного пространства.
Шведские истребители JAS 39 Gripen месяцем ранее поднимались на перехват российских самолетов над Балтийским морем.