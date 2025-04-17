Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?10 комментариев
Китайская Jingye призвала Британию уважать ее права как владельца British Steel
Власти Великобритании должны уважать права китайской группы Jingye как владельца British Steel, перешедшей под внешнее управление, заявила Jingye.
Jingye выразила понимание причин, по которым Лондон пошел на крайние меры ради спасения компании. При этом китайская сторона потребовала, чтобы Лондон «защищал легитимные права и интересы Jingye как иностранного инвестора», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Jingye также заявила о своих планы по началу активных переговоров с целью поиска подходящего решения, которое могло бы гарантировать светлое будущее для British Steel.
Как писала газета ВЗГЛЯД, British Steel, принадлежащая Jingye с 2020 года, ежедневно несет убытки в размере 700 тыс. фунтов. Jingye не смогла договориться с властями о расходах на замену доменных печей на электрические дуговые. Британское правительство вернуло контроль над заводом British Steel после принятия экстренного закона.