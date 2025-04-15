Politico: Правительство Британии приняло закон для возврата завода British Steel

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, британское правительство завершило экстренную операцию по возврату контроля над сталелитейным заводом British Steel в Сканторпе у китайского владельца Jingye, передает Politico.

Представители британского правительства заявили, что этот случай является единственным в своем роде, несмотря на многочисленные призывы к рассмотрению его как важной вехи в отношениях между Великобританией и Китаем. Члены межпарламентского альянса по вопросам Китая (IPAC) считают, что это событие должно стать началом стратегического разрыва с китайским государством в области критической инфраструктуры.

Параллельно обсуждаются планы строительства новых ветряных и солнечных электростанций, что предполагает активное сотрудничество с китайскими производителями, доминирующими на мировом рынке компонентов для этих технологий.

Эксперты предупреждают о рисках зависимости от Китая в плане хранения и обработки данных, а также в обеспечении энергетической безопасности.

Правительство Великобритании продолжает борьбу за возрождение ядерной энергетики, несмотря на частичное владение Хинкли-Пойнт C китайской государственной компанией CGN.

Ранее Bloomberg писал, что Британия вынуждена была взять под контроль British Steel после разрыва переговоров с китайским владельцем, что послужит причиной более внимательного отношения к китайским инвестициям в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский парламент принял закон, позволяющий правительству взять под контроль British Steel и предотвратить отключение доменных печей на заводе в Сканторпе.