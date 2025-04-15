Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.2 комментария
Politico: Правительство Британии приняло закон для возврата завода British Steel
Британское правительство вернуло контроль над заводом British Steel в Сканторпе у китайской компании Jingye после принятия экстренного закона, пишет Politico.
По данным издания, британское правительство завершило экстренную операцию по возврату контроля над сталелитейным заводом British Steel в Сканторпе у китайского владельца Jingye, передает Politico.
Представители британского правительства заявили, что этот случай является единственным в своем роде, несмотря на многочисленные призывы к рассмотрению его как важной вехи в отношениях между Великобританией и Китаем. Члены межпарламентского альянса по вопросам Китая (IPAC) считают, что это событие должно стать началом стратегического разрыва с китайским государством в области критической инфраструктуры.
Параллельно обсуждаются планы строительства новых ветряных и солнечных электростанций, что предполагает активное сотрудничество с китайскими производителями, доминирующими на мировом рынке компонентов для этих технологий.
Эксперты предупреждают о рисках зависимости от Китая в плане хранения и обработки данных, а также в обеспечении энергетической безопасности.
Правительство Великобритании продолжает борьбу за возрождение ядерной энергетики, несмотря на частичное владение Хинкли-Пойнт C китайской государственной компанией CGN.
Ранее Bloomberg писал, что Британия вынуждена была взять под контроль British Steel после разрыва переговоров с китайским владельцем, что послужит причиной более внимательного отношения к китайским инвестициям в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский парламент принял закон, позволяющий правительству взять под контроль British Steel и предотвратить отключение доменных печей на заводе в Сканторпе.