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Bloomberg: Британия усилила скептицизм к китайским инвестициям
Bloomberg: Британия будет осторожнее к инвестициям Китая после спасения British Steel
Британия вынуждена была взять под контроль British Steel после разрыва переговоров с китайским владельцем, что послужит причиной более внимательного отношения к китайским инвестициям в будущем, пишет Bloomberg.
Как сообщает Bloomberg, британское правительство примет более осторожный подход к будущим китайским инвестициям в чувствительные сектора экономики. Такое решение было принято после того, как власти страны вынуждены были вмешаться и спасти последнего крупного производителя стали в стране.
В интервью Sky News министр бизнеса Джонатан Рейнольдс подтвердил, что в результате действий компании Jingye Group в отношении British Steel сформировался высокий уровень недоверия к китайскому сотрудничеству. Рейнольдс отметил, что Jingye требовала более чем вдвое большую сумму, чем 500 млн фунтов, предложенные правительством, чтобы поддержать производство, и планировала закрыть нерентабельные печи и импортировать сталь из Китая.
В субботу парламент принял экстренный законопроект, позволяющий государству взять под контроль British Steel после провала переговоров с китайским владельцем. Рейнольдс заявил, что полная национализация компании остается вероятным вариантом, хотя правительство предпочло бы найти нового партнера для бизнеса, однако маловероятно, что этим партнером станет китайская компания. Он подчеркнул необходимость четкого понимания, в каких секторах возможна кооперация, а в каких нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский парламент принял закон, позволяющий правительству взять под контроль British Steel и предотвратить отключение доменных печей на заводе в Сканторпе.