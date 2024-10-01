Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 противоправных материалов

Администрации Discord Inc направили требования об удалении в общей сложности 947 противоправных материалов, в их числе – материалы с детской порнографией и призывами к экстремизму, указало ведомство, передает ТАСС.

Также в перечне противоправных страниц есть вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганда ЛГБТ, пронаркотический контент.

За отказ от удаления изображений с детским порно мессенджер оштрафовали на 6 млн рублей.

До этого Таганский суд Москвы штрафовал Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации.