У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 противоправных материалов
Роскомнадзор отправил администрации мессенджера Discord требование об удалении 947 противоправных материалов, но руководство платформы так и не удалило ряд страниц, сообщили в ведомстве.
Администрации Discord Inc направили требования об удалении в общей сложности 947 противоправных материалов, в их числе – материалы с детской порнографией и призывами к экстремизму, указало ведомство, передает ТАСС.
Также в перечне противоправных страниц есть вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганда ЛГБТ, пронаркотический контент.
За отказ от удаления изображений с детским порно мессенджер оштрафовали на 6 млн рублей.
До этого Таганский суд Москвы штрафовал Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации.