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Эксперты: Россия сделала новый шаг в развитии гиперзвукового оружия
Военный эксперт Сивков: Мобильная установка для «Циркона» сделает его неуязвимым
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Сухопутная мобильная установка дает ряд преимуществ в использовании «Циркона», включая скрытность нашей техники. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков. Ранее стало известно о разработке и изготовлении в «железе» мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса (БРК) с гиперзвуковой ракетой «Циркон».
«Мобильная пусковая установка позволит перебрасывать оружие как можно ближе к объектам применениям. Это сокращает время полета и обеспечивает скрытность техники, делая ее практически неуязвимой. Ранее для ракет «Циркон» использовались морские носители. А вот мобильный сухопутный вариант – это новый шаг», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
При этом собеседник отметил, что применять этот вид вооружения целесообразно только в случае острой необходимости. «Это очень дорогостоящее средство и бить им будут, скорее всего, только по весьма важным стратегическим целям – центрам боевого управления, причем правительственного уровня, или по крупным базам», – пояснил он.
«При этом я не думаю, что подобное оружие будет задействовано на Украине. Применение «Циркона» в спецоперации потребует дополнительной разведки целей и максимально сократит время с момента обнаружения цели до ее поражения буквально до нескольких минут», – отметил Бартош.
«Циркон» – гиперзвуковое оружие, практически неуязвимое для ПВО. У берегового комплекса дальность поражения варьируется от тысячи до полутора тысяч километров. Радиус действия палубной авиации составляет порядка 800 километров. То есть создавая и используя ракетный комплекс, мы можем наносить удары по противнику, не входя в зону досягаемости его палубной авиации», – замечает в свою очередь доктор военных наук Константин Сивков.
«Береговая мобильная система создает зону безопасности глубиной в полторы тысячи километров. Вероятно, такие установки в обозримом будущем появятся по периметру морских границ России», – заключил Сивков.
Ранее близкий к военному ведомству источник сообщил, что прототип мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» уже создан. Он уточнил, что пусковая установка, как и в случае с БРК «Бастион», будет нести две ракеты. Источник также сообщил, что пусковая установка нового комплекса четырехосная, как и в комплексе «Бастион» с ракетой «Оникс», передает ТАСС.
Агентство отмечает, что БРК, как и его предшественник, комплекс «Бастион», будет обладать способностью поражать как надводные, так и наземные цели. Ранее были проведены государственные испытания «Циркона» с надводного носителя – фрегата «Адмирал Горшков». В 2021 году начались также испытания ракеты с подводного носителя – атомной подводной лодки «Северодвинск».
В августе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон». Напомним, во время парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который будет использовать ракеты, станет фрегат «Адмирал Горшков».
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В России оценили вероятность войны между Ираном и Саудовской Аравией
Востоковед Вавилов: США заинтересованы в конфронтации между Ираном и Саудовской Аравией
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Тегеран и Эр-Рияд хотя и являются антагонистами, но они не настроены на прямой военный конфликт. При этом в мире есть те, кто заинтересован в разжигании войны между этими странами. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли востоковеды Алексей Малашенко и Александр Вавилов. Ранее The Wall Street Journal и CNN сообщили, что Иран в ближайшие часы может атаковать Саудовскую Аравию.
«Да, в Иране подняли так называемое «Красное знамя возмездия» над куполом мечети Джамкаран близ города Кум. Некоторые трактуют такой шаг как подготовку к войне. Но одно дело – поднять флаг, другое дело – воевать. Оснований для того, чтобы рисковать и вступать в полномасштабную войну с Саудовской Аравией, у Ирана сегодня нет. Единственное, что возможно – это обострение ситуации в районе Йемена. Большой саудовско-иранской войны я не представляю», – сказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.
Для России любой конфликт в регионе будет крайне неприятен и невыгоден, уверен Малашенко. «У Москвы прекрасные отношения с Ираном и очень неплохие с Саудовской Аравией. Естественно, в случае обострения будут разговоры про миротворчество и посредничество, но так или иначе, России придется занять чью-то позицию. А нам сейчас это совершенно ни к чему, это создает дополнительные проблемы», – пояснил он.
Что касается ситуации вокруг Йемена, то Россия постоянно призывает стороны закончить войну и перестать искать виновных в ней, добавил востоковед. «При этом в обострении в Йемене заинтересован Иран, продвигая интересы шиизма в регионе», – указал собеседник.
Малашенко допускает, что поднятое над куполом мечети Джамкаран «Красное знамя возмездия» может быть провокацией. «Кум – это радикальный шиитский город, там всегда были радикально настроенные аятоллы», – пояснил эксперт.
Востоковед также исключает причастность США к возможному обострению ситуации. «Конечно, американцы заинтересованы в ослаблении Ирана. В Тегеране это прекрасно понимают, поэтому, думаю, они бы не поддались манипуляциям Вашингтона, который подталкивает Иран к конфронтации с Эр-Риядом», – считает Малашенко.
Кроме того, в случае обострения стоит ожидать сближения Саудовской Аравии с США. «В сообщениях западной прессы есть недостаток информации. Поэтому у меня есть три версии: либо это вранье, либо это провокация, либо это выход на ситуацию в Йемене», – подчеркнул востоковед.
В свою очередь профессор МГУ, востоковед Александр Вавилов отмечает, что США наоборот заинтересованы в таком конфликте. «Мы видим, судя по всему, информационную провокацию Вашингтона.
Белый дом пытается давить сразу на оба государства, потому что сейчас и с теми, и с другими у США плохие отношения.
Байден летом ездил на Ближний Восток, но он не смог о чем-либо говориться с арабами. Это видно по недавним договоренностям между Эр-Риядом и Москвой в рамках ОПЕК+», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, когда я работал в Эр-Рияде, меня направили в МИД страны, чтобы узнать о состоянии дел между Аравией и Ираном. И тогда саудовский дипломат сказал мне следующее: «Американцы сегодня здесь, но завтра они могут оказаться за десять тыс. миль. А с Ираном Аллах повелел жить в дружбе». Антагонизм, конечно, между ними есть, но уже сейчас при посредничестве Ирака между двумя странами идут обсуждения вопроса о восстановлении отношений, разорванных еще в 2016 году», – заключил собеседник.
Ранее Саудовская Аравия поделилась с США разведданными, согласно которым Иран может готовиться к неминуемой атаке на королевство. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Источники газеты считают, что таким образом Иран хочет отвлечь внимание от протестов в их стране.
Один из чиновников, подтвердивших обмен разведданными, назвал произошедшее реальной угрозой нападения «в ближайшее время или в течение 48 часов», указывает U.S.News. При этом США не стали повышать уровень боеготовности своих войск в регионе, поскольку американские военные не будут считаться целью в конфликте, информирует CNN.
Между тем, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что военные чиновники США «обеспокоены опасной ситуацией в регионе». Он подчеркнул, что США находятся в постоянном контакте с саудовскими партнерами. Штаты также оставляют за собой право защищать свои войска вне зависимости от того, где они располагаются.
Примечательно, что подобная ситуация приходятся на время беспрецедентной напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией. Ранее королевство было самым важным союзником Штатов в регионе. Напряжение в отношениях возросло после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, что способствовало росту цен на топливо в США.
Как считает американская пресса, Иран является главным региональным соперником Саудовской Аравии. Эр-Рияд разорвал дипотношения с Тегераном в 2016 году после того, как иранские протестующие начали штурм посольства Саудовской Аравии в Иране в ответ на казнь Эр-Риядом шиитского священнослужителя. Россия тогда выступила с поддержкой Тегерана, назвав неприемлемым бездоказательное предъявление обвинений.
При этом представители Тегерана и Эр-Рияда в последние месяцы участвовали в тайных встречах, где обсуждали вопросы региональной безопасности. В частности, переговоры затрагивали войну в Йемене между хуситами и поддерживаемой Саудовской Аравией военной коалицией. Оба государства имеют собственные интересы в данном конфликте, однако после того, как перемирие обернулось очередной неудачей, напряжение в отношениях Ирана и Саудовской Аравии снова возросло.
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Эксперты назвали условие прекращения американской оккупации Европы
Политолог Корнилов: Американская оккупация Европы прекратится только в случае гражданской войны в США
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США не намерены уходить из Европы. Размещение войск на территории Старого Света является проявлением идеи «американской исключительности», которая легла в основу гегемонизма Вашингтона. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политологи Станислав Ткаченко и Владимир Корнилов. Ранее Джо Байден заявил о том, что «войска США останутся в Европе надолго».
«США надеются, что их войска останутся в Европе навсегда. Они ввели свой контингент на данную территорию сразу после Второй мировой войны, и зона американской оккупации постепенно расширялась, несмотря на то, что мы свои войска из Европы вывели. Сворачивать свое присутствие там они точно не собираются, вне зависимости от того, что будет происходить на российском направлении», – считает политолог Владимир Корнилов.
«Возможно, им придется немного сократить численность своего контингента, если начнется «движение» на тайваньском направлении. Они этого сильно боятся. Но даже при этом оккупация Европы американскими силами не прекратится. Выход с данных территорий возможен только при условии крупных политических потрясений внутри самих Штатов», – акцентирует эксперт.
«Причем подобное потрясение должно быть сродни распаду Советского Союза. Если в Америке ситуация сложится так, что одна часть страны пойдет против другой, республиканцы вступят в конфликт с демократами, тогда, конечно, сил на удержание военного присутствия в Европе у Вашингтона не хватит», – рассуждает собеседник.
«Гипотетически подобное может произойти. Судя по опросам, в подобное верит множество американцев. Однако состоится подобный кризис или нет, зависит от целого ряда факторов. Точно предугадать не получится», – считает эксперт.
«Кроме того, подобные заявления Байдена – одна из составляющих американского гегемонизма, о котором говорил наш президент в ходе недавней Валдайской речи. Наличие оккупационных войск в Германии или Японии – это один из практических инструментов для сохранения гегемонии, которая базируется на идее «исключительности американской нации», – акцентирует Корнилов.
«Да и термин «мировой порядок, основанный на правилах», используемый администрацией Байдена, появился относительно недавно. Раньше все-таки Америка пыталась ссылаться на нормы международного права или уставные документы ООН. Однако сейчас Штаты даже этим не заморачиваются. Просто объявляют какие-то абстрактные правила, причем под каждый случай появляются новые правила, и все», – констатирует собеседник.
«И неважно, что правила в отношении Украины, когда они кричат о международном принципе нерушимости границ, прямо противоречит тем правилам, которые установили относительно Тайваня, где они плюют на те самые международно признанные границы. Как истинные джентльмены, американцы меняют правила игры на ходу. Не устраивает расклад – просто перетасовал карты», – рассуждает эксперт.
«Фактически все правила, предлагаемые Америкой, можно свести к одному единственному – следуй изменчивой политике США. Причем каждая страна обязана колебаться вместе с генеральной линией партии. Неважно какой – Республиканской или Демократической. Сами американцы плюют на те договоренности, которые были достигнуты при предыдущей президентской администрации», – акцентирует собеседник.
Схожего мнения придерживается Станислав Ткаченко – профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. «Войска США постоянно находятся в Европе со второй половины 40-х годов прошлого века. Однако до сих пор действует Основополагающий акт Россия – НАТО, согласно которому войска альянса не могут быть размещены в Восточной Европе на постоянной основе. Тем не менее мы видим, что с 2014 года осуществляется направление временных миссий, а уже с 2022-го эти же миссии уже становятся бессрочными и намного более масштабными», – подчеркивает эксперт.
«Фактически идет разрушение международно-правовой базы, которая регулирует присутствие войск НАТО в Восточной Европе. Учитывая текущие тенденции, можно предположить, что войска НАТО действительно надолго задержатся в Европе, однако с точки зрения международного права это противозаконно. Россия будет активно выступать против подобных действий», – считает собеседник.
«В США любят говорить о «международном порядке, основанном на правилах». Однако эти правила никто никогда не видел. Они пишутся «на ходу» по каждому конкретному случаю. Америка пытается преподнести свои желания как нечто, против чего нельзя выступать из-за необходимости вступать в прямую конфронтацию с США», – рассуждает Ткаченко.
«Никакого «мирового порядка, основанного на правилах» как некоего инструмента регулирования международно-правовыми нормами не существует. Даже не стоит рассматривать подобные аргументы как нечто серьезное. И действительно, подобные заявления Джо Байдена – это прямая иллюстрация того, о чем говорил наш президент в ходе Валдайской речи, имея в виду увядающий гегемонизм США», – рассуждает собеседник.
Ранее Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос корреспондента Польского радио Марека Валкуски, сообщил, что американские военные надолго останутся в Польше и других странах Североатлантического альянса. Точных сроков и подробностей по действиям США в Европе на данный момент нет.
В марте этого года стало известно, что контингент вооруженных сил США в Европе достиг 100 тысяч военнослужащих на фоне событий на Украине. Это самая большая численность американских военнослужащих на континенте за последние 20 лет. Последний раз столько американских военных базировалось в Европе в 2005 году.
Командование располагает примерно 65 тыс. военнослужащими, размещенных в Европе на постоянной основе, и примерно 35 тысячами, находящихся там же временно. Еще в январе Пентагон довел численность до 80 тыс. военнослужащих. Новые части были переброшены в основном в Польшу, Германию и Румынию.
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СБ ООН не принял резолюцию России о биолабораториях США на Украине
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию РФ о необходимости расследования деятельности биолабораторий США на Украине
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Совет Безопасности (СБ) ООН не принял проект российской резолюции о необходимости создания комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
За документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Британия, США и Франция. Остальные члены Совбеза – Албания, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ – воздержались, передает ТАСС.
В документе предлагалось, чтобы СБ ООН постановил сформировать комиссию в составе всех его членов с целью расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории, а также представить доклад совету с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования государства-участников Конвенции в ходе ее Девятой обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября – 16 декабря.
Комментируя итоги голосования, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные делегации фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Он подчеркнул, что Россия крайне разочарована тем, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине.
Полянский заверил, что Россия продолжит прилагать усилия для установки всех фактов, связанных с деятельностью американских биолабораторий на Украине, хотя СБ ООН не поддержал проведение расследования. Он указал, что у России сохраняются вопросы к США и Украине, приложенные к жалобе РФ материалы по-прежнему требуют разъяснения. Дипломат подчеркнул, что за подобную противоправную деятельность всем нарушителям все равно рано или поздно придется ответить перед международным сообществом.
Напомним, в конце октября Россия подала в СБ ООН официальную жалобу для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине в связи с несоблюдением Вашингтоном и Киевом своих обязательств в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО).
Байден пообещал «освободить» Иран
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Президент США Джо Байден, выступая в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии, заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя», сообщили СМИ.
Как передает телеканал C-span, Байден, говоря о ситуации с доступом к здравоохранению для ветеранов армии США, отвлекся и неожиданно перешел на тему Ирана, отреагировав на призыв кого-то из присутствовавших обсудить эту тему, передает ТАСС. «Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя», – сказал Байден.
После этого президент США вернулся к теме ветеранов.
Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявил на Гнассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), что США из-за неэффективности санкций начали использовать «информационный терроризм».
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что срежиссированные Западом беспорядки в Иране потеряли повод.
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США сообщили о переговорах с Россией по поводу работы посольств
Пресс-секретарь Госдепа Прайс сообщил о контактах США и России по поводу снятия части ограничений с посольств
США и Россия поддерживают контакты по поводу снятия части ограничений, затрудняющих работу их посольств, сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Прайс отметил первостепенное значение «дееспособности» американского посольства в Москве. По его словам, в период конфликта необходимо иметь возможности для переговоров. Однако Прайс подчеркнул, что посольство в Москве не обсуждает ситуацию на Украине. «Мы ясно дали понять, что ничто об Украине без Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, будут ли обсуждать на полях саммита G20 проблему работы посольства, Прайс ответил, что не ждет подобных переговоров. Он заявил: «Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20».
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что американские дипломаты в Москве занимаются «медиа-безумием» вместо своих прямых обязанностей. Как заявила Захарова, сотрудники посольства США «в промышленных масштабах клепают видеоролики про российское руководство и политиков, публикуют «веселые картинки», а в перерывах изучают московские улицы после ударного «отдыха».
Антонов предсказал попытки ограничить цены на газ и металлы из России
Посол РФ в США Антонов предупредил о риске распространения практики ценовых ограничений на российский газ и металлы
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Продвигаемый Минфином США механизм ценовых ограничений на российскую нефть в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары из России, включая газ и металлы, выразил мнение посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию National Interest.
Дипломат предупредил, что разработанный министерством финансов США так называемый «ценовой потолок» на российскую нефть, ведет мировую экономику в еще более темные закоулки, а готовность России продавать «черное золото» в убыток – не что иное, как миф с самого начала. Антонов подчеркнул, что Россия не будет обеспечивать благосостояния других за свой счет, передает РИА «Новости».
Посол напомнил, что Москва остановит поставки тем странам, которые решат применить ограничительный механизм в попытке искусственно сдерживать цены на российскую нефть.
Антонов предупредил, что если этот механизм будет все же внедрен, то никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на российский газ, потом – на металлы и, в конечном счете, на любые типы российских товаров, которые заинтересуют западные капиталы.
Дипломат выразил уверенность, что причиной роста мировых цен на топливо стал «квази-крестовый поход» Соединенных Штатов на углеводородную энергетику, а также запрет на ввоз российских энергоносителей.
Он обратил внимание, что санкции, вводимые из-за конфликта на Украине, все болезненнее сказываются на странах, которые их применяют. Они разгоняют инфляцию, провоцируют сбои в цепочках потребления, тормозят экономический рост вплоть до скатывания в рецессию.
Глава российской дипломатической миссии отметил, что число санкционных раундов, а также совершенно незаконных односторонних рестрикций, уже не поддается подсчету. Так, по его словам, только «черные списки», имеющие отношение к России, включают более 2,5 тыс. физических и юридических лиц. Кроме того, расплывчатые секторальные и торговые ограничения постоянно дополняют прямые запреты.
Напомним, страны G7 планировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на российское «черное золото» 5 декабря.
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В СБ ООН запланировано голосование по резолюции о биолабораториях на Украине
Голосование в СБ ООН по проекту российской резолюции о биолабораториях на Украине запланировано на среду
В среду в СБ ООН состоится голосование по проекту российской резолюции, касающейся военно-биологической деятельности на территории Украины, сообщили источники в Совбезе.
Источники РИА «Новости» сообщили, что голосование планируется провести «во второй половине дня». В проекте резолюции Совбезу предлагается создать комиссию в составе всех членов СБ для расследования претензий к США и Украине по обязательствам в рамках Конвенции о биологическом оружии «в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории».
Напомним, в конце октября российская сторона направила жалобу председателю Совбеза ООН для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что проект российской резолюции включает выезд экспертов на место для расследования.
В Белом доме заявили о желании решить конфликт на Украине переговорами с позиции силы
Белый Дом: США хотят переговорного решения конфликта на Украине после успеха на поле боя
Вашингтон не ищет конфликта с Россией и хочет переговорного решения конфликта на Украине, но после успеха на поле боя, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Цели президента были ясны с самого начала... Мы не хотим конфликта с Россией. Это номер один», – передает его слова РИА «Новости».
В числе других задач он назвал укрепление восточного фланга НАТО и помощь Украине с тем, чтобы Киев пришел к переговорному процессу в наиболее выгодном положении. «Чтобы они были успешными на поле боя, когда эта война придет к переговорному разрешению. Президент очень хочет видеть, чтобы дело к этому пришло», - сказал Кирби.
Кирби добавил, что США не стремятся к смене власти в России. «Право российского народа определять, кто ими руководит», – сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры.
Китай назвал легитимными вопросы России по биолабораториям на Украине
Зампостпреда Китая при ООН назвал легитимными поднятые Россией вопросы по биолабораториям США на Украине
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Китай считает легитимными поднятые Россией вопросы о деятельности биолабораторий США на Украине, заявил заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности ООН.
В ходе выступления на заседании СБ ООН китайский дипломат обратил внимание, что с марта Россия неоднократно направляла в Совет Безопасности всемирной организации утверждения о том, что есть подозрения, что Соединенные Штаты проводят на территории Украины военные действия в биологической области, передает ТАСС.
Гэн Шуан подчеркнул, что, по мнению Пекина, любые доказательства по поводу соблюдения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении должны пользоваться полным вниманием международного сообщества, заслуживают должных ответов и прояснения соответствующими сторонами.
Заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации отметил, что на консультативном совещании в сентябре ответов в полной мере на жалобы России не последовало, поэтому Россия как государство-участник направила свои жалобы в Совет Безопасности, что разумно и легитимно, и блокировать это нельзя.
Ранее Британия, США и Франция заблокировали проект российской резолюции о необходимости создания комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
Guardian: Западу придется договариваться с Россией
Guardian: Западу придется договариваться с Россией при усилении кризиса в Европе и США
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Странам Европы и США придется договариваться с Россией в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Европе, сообщили СМИ.
Как написали в статье для британской газеты Guardian обозреватели Раджан Менон и Дэниел Де Петрис, важным фактором для перехода к переговорам с Россией станет рецессия в США. При этом, по словам авторов, призывы к урегулированию станут весомее, если это снизит экономическое бремя, передает РИА «Новости».
Журналисты напомнили, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Евросоюза, потратила 200 млрд долларов на пострадавших от роста цен на энергоносители. С кризисом столкнулись Испания и Франция, валовой внутренний продукт которых сократился в последнем квартале.
Кроме того, в еврозоне наблюдается рекордная инфляция, которая в октябре достигла 10,7%, а в странах Балтии этот показатель превысил 22% на фоне резкого подорожания топлива и продовольствия.
«Всегда существует вероятность того, что конфликт на Украине может обостриться, потенциально втянув Россию и НАТО в прямую конфронтацию. Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии», – пришли к выводу авторы статьи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры.
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К госслужащим Украины выдвинут новые языковые требования
Украинских публичных госслужащих решили обязать учить английский язык
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На Украине готовится законопроект, обязывающий государственных служащих выучить английский язык, заявила глава Национального агентства по вопросам государственной службы Украины Наталья Алюшина.
По ее словам, украинские власти намерились на законодательном уровне обеспечить содействие в изучении публичными служащими английского языка, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Судебно-юридическая газета».
Отмечается также, что в документе будут указаны категории госслужащих, которых обяжут овладеть английским. По ее словам, знание языка придаст украинской публичной службе эффективность и мобильность.
Пресс-служба ведомства тем временем отмечает, что объявлен старт проекта по изучению публичными служащими иностранного языка. Проект реализовывается в партнерстве с EF Language Learning Solutions, одной из крупнейших международных образовательных компаний. По информации ведомства, 200 служащих бесплатно апробируют пилотный проект мультимедийной платформы.
Тем временем в Эстонии после прибытия украинских беженцев в стране начали больше говорить на русском.
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Байден пообещал оставить американские войска в Польше «надолго»
Президент США Байден заявил о планах Вашингтона оставить американские войска в Польше «надолго»
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска останутся в Польше «надолго».
В ответ на соответствующий вопрос Байден заявил, что американские войска останутся в Польше «надолго», передает РИА «Новости».
Напомним, в конце июня Байден на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита альянса в Мадриде объявил об усилении военного присутствия США в Европе.
США обвинили КНДР в поставках России артиллерийских снарядов
Власти КНДР якобы тайно переправляют российской стороне артиллерийские снаряды, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
КНДР якобы направляет России «значительное количество» артиллерийских снарядов, не раскрывая истинное место поставок и делая вид, что грузы идут в страны Ближнего Востока или Северной Африки, заявил Кирби, передает ТАСС.
По его словам, эти поставки не смогут изменить ход спецоперации, а Украина продолжит получать критически важные системы безопасности, необходимые ей для «самозащиты».
США намерены «консультироваться с союзниками и партнерами, особенно в ООН, по поводу дополнительных мер по привлечению [сторон] к ответственности», заключил Кирби.
Напомним, Северная Корея поддержала возвращение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, отметив, что уважает волю жителей, которые решили воссоединиться с РФ.
Китайские СМИ: Макрон открыл огонь по США из-за цен на энергоносители
Huanqiu Shibao: Президент Франции Макрон «открыл огонь» по США из-за цен на энергоносители
Глава Франции Эммануэль Макрон «открыл огонь» по США, обвинив их в том, что экспортные цены на энергоносители в Штатах выше внутренних.
«Вашингтон воспользовался энергетическим кризисом на континенте и нарастил экспорт газа и нефти до небывалых объемов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в Huanqiu Shibao.
В публикации указано, что жители Европы считают подобное положение в ценообразовании «грабежом во время пожара». Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр добавил, что Париж не должен позволить Вашингтону господствовать в экономике за счет ЕС.
Отмечатеся, что США даже временно прекратили «техническую рецессию» благодаря продажам энергоресурсов в Европу.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к России.
В США заявили, что республиканцы не дадут Украине ни цента
Конгрессвумен Республиканской партии США предупредила, что Украина не получит ни цента
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Если республиканцы победят на промежуточных выборах, Украине не достанется ни цента, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова).
По ее словам, демократы распахнули «нашу границу настежь», но единственная граница, которая их волнует, – это Украина, а не южная часть Америки. Грин заверила, что при республиканцах Украине не достанется ни цента, передает РИА «Новости».
С тем же посылом высказывался лидер партийного меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти, который заявлял, что если республиканцы победят на выборах 8 ноября, Конгресс может «перекрыть кран финансирования Украины».
Ранее группа законодателей-республиканцев выступила против предложения демократов отправить Украине средства, получаемые в результате конфискации российских активов. Большинство республиканцев считают, что эти деньги лучше потратить на решение проблем самих США. Также есть в рядах партии такие политики, которые «повторяют похвалы [бывшего президента США Дональда] Трампа в адрес президента России Владимира Путина» и призывают прекратить помощь Украине вовсе, указывает газета.
Отметим, что сомнения относительно необходимости помогать Украине появились не только у республиканцев, но также и у членов Демократической партии США. Недавно группа конгрессменов-демократов направила президенту США Джо Байдену письмо с призывом к дипломатии с Москвой, чтобы прекратить украинский конфликт. По оценке американского телеканала CNN, произошедшее стало «политической катастрофой». Позднее письмо демократы отозвали.