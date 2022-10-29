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В Британии отказались признать причастность к терактам в Черном и Балтийском морях
Минобороны Британии отказалось признать причастность к подрыву «Северных потоков» и теракте в Севастополе
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Министерство обороны Великобритании отказалось признать причастность подразделений ВМС страны к терактам на «Северных потоках» в сентябре и атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Британское минобороны в Twitter сообщило, что российское министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений грандиозных масштабов, и назвали российские сообщения «выдуманными», передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что подготовка теракта в Черном море и обучение украинских военнослужащих велись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов.
Также в министерстве сообщили, что представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
В МИД заявили, что Россия обратится в Совбез ООН и привлечет внимание сообщества к участию Британии в терактах в Черном и Балтийском море.
Развожаев раскрыл подробности атаки дронов на Севастопольскую бухту
Губернатор Развожаев: В течение нескольких часов системы ПВО в Севастополе отражали атаки дронов
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На протяжении нескольких часов утром субботы российские системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников, все аппараты были сбиты, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что атаки начались в 4.30 утра.
Помимо БПЛА наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник, отметил губернатор.
По его словам, все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал, уточнил Развожаев.
«Рейд по понятным причинам не работает. Когда возобновит работу – сообщим», – добавил он.
Губернатор также призвал очевидцев не писать, «что-где-во сколько вы видели и слышали», и не публиковать видео, поскольку эти данные «очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города».
Между тем, по данным СМИ, в момент атаки беспилотников на Севастопольскую бухту вблизи границ Крыма, в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, был замечен американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk.
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Спецсудно с оборудованием прибыло для обследования повреждений на «Северном потоке»
Спецсудно с оборудованием прибыло для обследования прорыва на «Северном потоке»
Для обследования поврежденных участков «Северного потока» на место прибыло зафрахтованное оператором проекта Nord Stream AG судно, сообщили в компании.
Судно имеет на борту специальное оборудование, оно подошло к предполагаемому месту прорыва газопровода в исключительной экономической зоне Швеции, цитирует сообщение оператора ТАСС.
«После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка, которое по текущим оценкам займет от трех до пяти дней», – добавили там.
Оператор отметил, что ожидает решение датских властей для обследования поврежденного участка в исключительной экономической зоне Дании.
Ранее сенатор США и полковник в отставке Ричард Блэк заявил, что за подрывом газопроводов, скорей всего, стоит Вашингтон.
Борреля спросили о виновных в диверсии на «Северных потоках»
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что не знает, кто совершил диверсию на «Северных потоках»
У Евросоюза нет никаких указаний на то, кто совершил диверсию на «Северных потоках», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил РИА «Новости» об отсутствии указаний на то, кто совершил теракты на российских газопроводах «Северный поток».
«Нет никаких», – так он ответил на вопрос, есть ли у Евросоюза какие-либо улики относительно ответственности за повреждение газопроводов.
Ранее сенатор и полковник американской армии в отставке Ричард Блэк заявил, что за диверсией на «Северных потоках», вероятнее всего, стоит Вашингтон.
Президент России Владимир Путин заявил, что диверсии на «Северных потоках» наносят колоссальный ущерб экономике Европы и ухудшают жизнь миллионов людей.
Названа цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
Развожаев назвал цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу предприняли самую масштабную с начала специальной военной операции атаку в Севастополе, они пытались поразить военные объекты Черноморского флота, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее, передает ТАСС слова губернатора.
Он подчеркнул, что произошедшее в Севастопольской бухте стало самой массированной за всю историю спецоперации атакой дронов и дистанционных управляемых надводных аппаратов.
«Что касается выкладывания видеосвидетельств. <…> По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонабоюдения будут закрыты», – добавил Развожаев.
Ранее в субботу губернатор сообщил, что на протяжении нескольких часов утром субботы российские системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников, все аппараты были сбиты.
Глава Севастополя сообщил об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты
Черноморский флот начал отбивать атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты
Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», – говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на Черном море усилят противодействие диверсантам, решение принял военный совет Черноморского флота.
Минобороны заявило о причастности Британии к подрыву «Северных потоков»
Минобороны: Представители ВМС Британии участвовали в планировании и реализации подрыва «Северных потоков»
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Представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков», а также подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе, заявили в Минобороны.
В ведомстве рассказали подробности атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в Севастополе, с применением 16 беспилотников. Как утверждается, подготовкой теракта в Севастополе террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, следует из данных Telegram-канала Минобороны.
«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», – заявили в военном ведомстве.
Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Позже немецкие следователи изучили фотографии с места ЧП и пришли к выводу, что взрывы стали причиной повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Президент Владимир Путин сообщал, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков поделился, что процесс расследования инцидента проходит без взаимодействия с российскими экспертами. Это, по его словам, дает возможность представителям европейских стран подгонять результаты расследований под удобную для Запада версию, основанную на вине России.
Заместитель главного редактора журнала «Воин России», военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин, комментируя кадры разрушенного участка «Северного потока» заявил газете ВЗГЛЯД, что, опираясь на видео, а также на те факты, которые были известны ранее, можно сказать, что «это дело подводных беспилотников либо высококлассных диверсантов».
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В Германии сочли невозможным использовать вторую нитку «Северного потока – 2»
Власти Германии сочли невозможным использовать вторую нитку «Северного потока – 2» после взрывов
Правительство Германии вопреки заявлениям российской стороны заявляет, что использовать вторую нитку трубопровода «Северный поток – 2» после взрывов технически невозможно, сообщает кабмин на запрос зампреда фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Лайфаз-Эрика Хольма.
В ответе поясняется, что диверсия с сильными взрывами разрушила обе нитки, в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется, передает ТАСС.
Также в немецком правительстве указали на то, что «Северный поток – 2» в любом случае не получил необходимую для запуска сертификацию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что попытки России участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках» натыкаются на стену нежелания докопаться до истины, которая могла бы многих удивить.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему про газопроводы теперь можно забыть.
Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях
МИД: Россия привлечет внимание мирового сообщества и ООН к терактам в Черном и Балтийском морях
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Россия обратится в Совбез ООН и привлечет внимание сообщества к участию Британии в терактах в Черном и Балтийском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила, что Россия намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны заявило о причастности ВМС Британии к подрыву «Северных потоков», а также подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Задержанные за подготовку теракта на Ставрополье оказались сторонниками «Азова»
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За подготовку террористического акта в Ставропольском крае задержаны сторонники признанного в России террористической организацией националистического полка «Азов», они намеревались совершить диверсии, сообщил один из четырех задержанных.
Видео допроса и кадры задержания распространила ФСБ России.
Задержанный заявил, что у него и других участников группировки были «намерение и средства для совершения противоправных акций и диверсий». Он признался, что они«разделяли идеологию полка «Азов», действовавшего в Мариуполе, восхищались его действиями, брали пример».
По его словам, участники группы также «унаследовали призывы к убийствам русскоговорящего населения на территории Украины, силовиков, военных, действующей власти РФ». «В случае беспорядков мы примем участие непосредственно на стороне Вооруженных сил Украины, поддержим беспорядки, так как у нас есть вооружение и организованная группа», – передает ТАСС заявление задержанного.
Ранее в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Ставропольском крае, который готовили сторонники украинских националистов. Арестованы четыре человека.
ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье
ФСБ: Сторонники украинских националистов готовили теракт в Ставропольском крае
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В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Ставропольском крае, который готовили сторонники украинских националистов. Арестованы четыре человека.
Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц (из четырех человек), планировавшей совершить террористический акт в Ставропольском крае, передает ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.
Установлено, что задержанные, являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона, отметили в спецслужбе.
В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). «Подозреваемые задержаны, помещены под стражу», – уточнили в ФСБ.
В ходе обысков в местах жительства задержанных, а также в оборудованном ими на территории Предгорного района Ставропольского края тайнике сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси и самодельного взрывного устройства, методическую литературу по организации массовых беспорядков.
ФСБ в последнее время всё чаще отчитывается о предотвращенных терактах. Так, в середине октября была пресечена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. Кроме того, был предотвращен теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске, за организацией которого, по данным ФСБ, стоял украинский гражданин.
Британцы восхитились заявлением Путина о Западе
Читатели Daily Mail поддержали слова Путина о Западе
Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина, прозвучавшее на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», о том, что Запад больше не в состоянии диктовать свою волю всему человечеству.
Так, один из комментаторов Daily Mail написал, что российский лидер абсолютно прав. По его словам, мир, свободный от западного деспотизма, был бы раем.
Автор другого комментария напомнил, что Запад, а именно США, навязывал миру свою демократию, бомбя его десятилетиями, начиная с войны во Вьетнаме. Только посмотрите, сколько стран они захватили и разрушили, прежде чем уйти и оставить их в беспорядке, призвал он.
Америку и Запад нужно поставить на место, считает третий комментатор, слова которого передает РИА «Новости».
Россия положит конец мировому господству США, выразил уверенность еще один пользователь.
По мнению одного из читателей, мощь США закончилась, но в Вашингтоне этого еще не осознали.
Западное господство подходит к концу, согласился с предыдущим другой комментатор. Он выразил надежду, что Америка сможет отказаться от своего господства, «не делая ничего глупого».
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. В частности, российский лидер заявил, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству, но все еще пытается это делать. При этом Путин отметил, что большинство народов больше не хотят этого терпеть.
Дрон-разведчик США заметили вблизи Севастополя
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk замечен неподалеку от Севастополя
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В момент атаки беспилотников на Севастопольскую бухту вблизи границ Крыма, в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, замечен американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk, сообщают СМИ.
В настоящее время другой летательный аппарат – самолет ДЛРО патрулирует западное побережье Черного моря, сообщает Telegram-канал «Два майора».
«Задачами разведывательной авиации является вскрытие районов ПВО, получение данных о сигналах боевого управления ВС России, фиксация реакции наших сил на боевые ситуации. Данные в части касающейся передаются Украине», – добавляет автор публикации.
Данные о нахождении американского дрона вблизи Севастополя подтверждает также портал Flightradar24. По его информации, беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk уже несколько часов кружит на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма.
Уточняется, что разведывательный беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия в 05.44 мск. Дрон набрал высоту более 15 километров и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю, передает РИА «Новости».
Согласно данным сервиса, воздушное судно принадлежит ВВС США и имеет регистрационный номер 11-2046, позывной Forte-10.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты города не поражены. Рейд в Севастополе перекрыт, паромы и катера через бухту временно не ходят. Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле.
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Рейд в Севастополе перекрыт из-за атаки беспилотников
Рейд в Севастополе временно перекрыли после атаки беспилотников
Рейд в Севастополе перекрыт, паромы и катера через бухту временно не ходят, сообщили власти города.
«Временно перекрыт рейд – паромы и катера не ходят», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение губернатора.
Ранее Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты города не поражены. Он обратился к гражданам с просьбой не паниковать.
Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы, уточнили власти.
Американский полковник назвал виновника подрыва «Северных потоков»
Американский полковник в отставке Блэк обвинил США в подрыве «Северных потоков»
За диверсией на «Северных потоках», вероятнее всего, стоит Вашингтон, заявил сенатор и полковник американской армии в отставке Ричард Блэк.
По его словам, это (диверсию) сделали США. Блэк также заявил, что только несколько стран североатлантического блока могли организовать подобное из-за технологической сложности, передает РИА «Новости».
«У кого были средства для подрыва газопровода? Точно не у Украины, только если ей кто-то не помог», – добавил Блэк.
По словам отставного полковника, у многих стран был мотив совершить этот саботаж, но у США он наиболее прозрачен.
Он также напомнил, что Джо Байден публично заявлял о намерении уничтожить «Северный поток – 2» в случае «вторжения России на Украину».
Блэк осудил это заявление, поскольку Германия и США – союзники, однако Вашингтон готов уничтожить проект, в который Берлин вложил огромные средства.
«Я патриот, я сотни раз рисковал жизнью ради своей страны, но я обеспокоен тем, какую внешнюю политику ведет моя страна», – сказал сенатор.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что диверсии на «Северных потоках» наносят колоссальный ущерб экономике Европы и ухудшают жизнь миллионов людей.
Путин вспомнил историю с потерянным взрывным устройством США под трубой «Северного потока»
Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с найденным в 2016 году взрывным устройством, которое принадлежало США, под трубопроводом «Северный поток».
«Опубликованы Газпромом снимки 2016 года, на которых видно, что под газопроводной системой лежит американское взрывное устройство, которое якобы потеряли в ходе учений, как заявили позже», – рассказал российский лидер в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Европа защищает свои интересы в экономике, да и то не очень, например, после подрыва «Северных потоков», добавил он.
«Конечно, Европа защищает свои интересы там, особенно в сфере экономики, да и то не очень. Вот взорвали газопроводные системы. Это же не наше, они общеевропейские. Там в «Северном потоке – 1» пять европейских компаний представлено. Ну и что? Все молчат», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что диверсии на «Северных потоках» наносят колоссальный ущерб экономике Европы и ухудшают жизнь миллионов людей.