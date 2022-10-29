В Британии отказались признать причастность к терактам в Черном и Балтийском морях

Минобороны Британии отказалось признать причастность к подрыву «Северных потоков» и теракте в Севастополе

Министерство обороны Великобритании отказалось признать причастность подразделений ВМС страны к терактам на «Северных потоках» в сентябре и атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Британское минобороны в Twitter сообщило, что российское министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений грандиозных масштабов, и назвали российские сообщения «выдуманными», передает РИА «Новости».

Ранее в Минобороны сообщили, что подготовка теракта в Черном море и обучение украинских военнослужащих велись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов.

Также в министерстве сообщили, что представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

В МИД заявили, что Россия обратится в Совбез ООН и привлечет внимание сообщества к участию Британии в терактах в Черном и Балтийском море.