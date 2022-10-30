Сигнальщика ВМФ представили к госнаграде за обнаружение дрона в Севастополе

Эксперт назвал Британию подрядчиком США на выполнение диверсий в Европе

Военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Британия стоит за многими крупными диверсиями в Европе

Утечка информации о причастности Лондона к подрыву «Северных потоков» могла произойти в ходе подготовки ВМС Британии террористической атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Александр Перенджиев. В субботу Минобороны заявило о причастности Великобритании к подготовке операции по подрыву «Северных потоков» и террористической атаки на корабли Черноморского флота.

«Понятно, что заказчиком подрыва «Северных потоков» были США, а Британия – исполнителем. Лондон – это «подрядчик» заказов на совершение крупных диверсий в Европе», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

Минобороны обнародовало информацию о причастности британцев к диверсиям после получения конкретных данных и доказательной базы, в том числе за счет космической разведки, пояснил эксперт. С момента подрыва на газопроводах прошло уже больше месяца.

«Несмотря на то, что Россию не пригласили к проведению расследования причин подрыва газопроводов, какие-то данные все равно «сливаются», тем более что сразу три страны – Швеция, Дания и Германия – проводят собственные расследования и вероятность утечки информации очень высока», – добавил собеседник, не исключив, что Россия могла получить доказательства причастности Британии, проводя собственные расследования инкогнито с привлечением средств разведки и агентов влияния.

По мнению эксперта, на Западе итоги расследования России назовут «пропагандой». «Но в будущем Россия выступит с неопровержимыми доказательствами причастности Британии к подрыву газопроводов, а пока установлено, какое именно государство устроило данную диверсию и это дело уже можно передавать на уровень ООН», – пояснил собеседник.

В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва обратится в Совбез ООН и привлечет внимание международного сообщества к участию Британии в терактах в Черном и Балтийском морях. Ранее Минобороны заявило о причастности ВМС Британии к подрыву «Северных потоков», а также подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота (ЧФ) и гражданских судов в Севастополе в субботу рано утром. Атака продолжалась несколько часов.

Диверсия в Балтийском море произошла в ночь на 26 сентября, после чего в «Северном потоке – 1» «Северном потоке – 2» упало давление газа, позже выяснилось, что трубы были повреждены взрывчаткой.

Британское минобороны уже заявило, что Минобороны РФ прибегает к распространению ложных заявлений грандиозных масштабов.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова напомнил, что Великобритания стояла за украинской провокацией проникнуть в Керченский пролив в ноябре 2018 года. «Британия стоит за всеми провокациями в отношении Крыма и Севастополя. Поэтому, возможно, есть совпадение в том, что информация о причастности Британии к подрыву «Северных потоков» была обнародована одновременно с прозвучавшим обвинением ВМС Британии в подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота. Я также не исключаю, что именно в ходе подготовки сегодняшнего налета дронов произошла утечка информации об участии Британии в диверсии на «Северных потоках», – подытожил эксперт.