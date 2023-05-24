Как исчезновение главкома ВСУ влияет на политический ландшафт Украины

Взгляд
24 мая, среда  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
Разделы

Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

Россия готовит жесткий ответ Польше Arne Dedert/dpa/Global Look Press
Отношения Польши с Россией оказались под угрозой еще более жесткого охлаждения. Терпение российских парламентариев лопнуло: они хотят дать зеркальный ответ Варшаве. Речь идет о запрете проезда по российской территории польским дальнобойщикам. Российские грузовики уже давно лишились возможности ездить в ЕС. Какой ущерб это принесет обеим сторонам? Подробности...
Перейти в раздел…

За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
Перейти в раздел…

Казахстан отказался от украинского посла-националиста

Украинский топ-чиновник Сергей Гайдай заслужил плохую славу у национальных меньшинств NURPHOTO/REUTERS
Казахстан отклонил кандидатуру нового посла Украины. Отказ выдать агреман иностранному послу – это всегда скандал, поскольку в мировой дипломатии он расценивается как грубый, оскорбительный жест. Впрочем, Украина сама виновата – в Астану она решила направить бывшего главу «луганской администрации» Сергея Гайдая, известного своим национализмом. Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

После Карабаха Азербайджан может переключиться на «иранское направление»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Новой национальной идеей режима Алиева может стать борьба за права «этнических азербайджанцев» в Иране и чем черт не шутит – территориальные претензии в отношении так называемого Южного Азербайджана (Северного Ирана) по аналогии с претензиями в сторону Западного Азербайджана (Армении). Подробности...

Почему Запад недоволен папой Римским

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Позиция папы Римского Франциска по отношению к СВО на Украине явно расходится с позицией Запада и с позицией предыдущих пап, которые во времена противостояния НАТО и Варшавского договора были однозначно на стороне Запада. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Славяне раздробленные – последние из народов, лакеи и шуты при стареющих нациях Запада. Славяне, объединенные вокруг России, стали бы важной цивилизационной силой в многополярном мире. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

Перейти в раздел…

В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
Подробности...

На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...

На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вам нравится климат вашего региона (среднегодовая температура воздуха)?
  • Хотелось бы теплее

  • Хотелось бы холоднее

  • Пусть остается как есть
Какова должна быть продолжительность рабочей недели?
  • 4 дня

  • 5 дней

  • 6 дней

  • Затрудняюсь ответить
Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Генсек НАТО назвал условия поставок Киеву истребителей F-16
    Кремль отреагировал на заявление Киева об угрозе для ряда областей России Путин: Киев кассирует деньги за транзит газа, но называет Россию агрессором Квартиру Зеленского в Ялте национализировали Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России
    Генсек НАТО заявил о невозможности вступления Украины в альянс Путин: Обвальный сценарий Запада для экономики России уже не сбудется Минобороны: ПВО России сбила МиГ-29 ВСУ и 20 украинских беспилотников Разоблачен фейк о карте «Нового шелкового пути» в обход России
    На Белгородщине назвали число поврежденных домов из-за атаки украинской ДРГ Путин: РФ становится одним из лидеров процесса перемен в международной финансовой сфере Украина приостановила экспорт электроэнергии Депутат Госдумы сообщил о создании аналога «Википедии»

    атака у берегов Турции


    Минобороны показало уничтожение атаковавших корабль «Иван Хурс» морских беспилотников ВСУ в Босфоре

    «собственные впечатления»


    Марин Ле Пен назвала Крым легитимной частью России

    авиакатастрофа в Шереметьево


    Прокурор запросил шесть лет колонии пилоту сгоревшего в 2019 году Superjet

    Видео

    дипломатия Киева


    Казахстан отказался от украинского посла-националиста

    инфраструктурная деградация


    Санкции против России разорили железную дорогу Прибалтики

    зеркальный ответ


    Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

    аэродромы базирования


    Где Украина спрячет от России истребители F-16

    диверсия на белгородщине


    За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

    хлеб и политика


    Владислав Исаев: Тайные и явные стороны зерновой сделки

    позиция церкви


    позиция церкви

    культура и письменность


    Игорь Караулов: В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

    карикатура


    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    Как исчезновение главкома ВСУ влияет на политический ландшафт Украины

    После тяжелого ранения главком ВСУ Залужный не сможет командовать
    Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения, сообщают источники
    		  
    24 мая 2023, 19:30
    Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Источники сообщили о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного. Этим объясняется его пропажа, которая длится уже несколько недель. И хотя украинская сторона отрицает любые проблемы у Залужного, его отсутствие заметно сказывается не только на управлении войсками, но и существенно меняет политический расклад в Киеве.

    В среду стало известно о том, что главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе, нанесенном российскими войсками в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

    По его словам, для оказания первой помощи Залужного доставили в Николаев, а оттуда на вертолете – в военный госпиталь в Киеве. «В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа», – сказал собеседник агентства.

    Источник также добавил, что состояние главкома осложнено наличием сопутствующего заболевания – сахарного диабета второго типа. «Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет», – заключил силовик. Напомним, Валерий Залужный не появлялся на публике уже несколько недель, однако украинская сторона отрицает наличие каких-либо проблем у главкома.

    При этом ни офис Зеленского, ни командование ВСУ за последние дни так и не представили убедительных доказательств его активного пребывания на работе. Параллельно с этим в официальном Telegram-канале главкома несколько раз сообщалось о телефонных разговорах с европейскими и американскими коллегами, однако фото- и видео-доказательства этих переговоров также отсутствовали.

    Кроме того, 19 мая в Сети появилось видео дистанционного выступления Залужного на конференции по случаю Дня науки, который провели в Одесской юридической академии. И хотя ролик выглядит правдоподобным (несмотря на блюр и прочие нюансы), в Сети предположили, что видео данного выступления было записано заранее.

    На этом фоне крайне странным выглядит необъявленный визит в Киев британского министра обороны Бена Уоллеса. Официально он прибыл для обсуждения со своим коллегой Алексеем Резниковым перспективы вступления Украины в НАТО и будущие поставки вооружений. Однако экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник не исключил, что представитель Лондона мог обсудить и возможного преемника Залужного на посту главкома ВСУ.

    «Залужный для США и Британии – персонаж, который необходим для того, чтобы войска Украины продолжали функционировать в привычном режиме. Если подтвердится информация о тяжелом состоянии главкома, то Уоллес может прямо на месте подобрать нового человека на этот пост», – отмечает собеседник.

    «Сейчас именно британцы являются наиболее приближенными к системе управления ВСУ. И на фоне разочарования от недавнего поражения под Артемовском, а также общих экономических проблем, вызванных поддержкой Украины, западные страны не могут допустить разрозненных действий украинской армии», – полагает эксперт.

    «Для России же ранение Залужного означает хорошую возможность воспользоваться неразберихой в рядах ВСУ. Пока не назначат нового человека, Украина не сможет в полной мере координировать свои войска, что открывает нам неплохие возможности для маневра», – допускает Мирошник.

    «В целом, Залужный – одна из наиболее значимых фигур на Украине. Долгое время Залужным запугивали самого Зеленского, потому что на Западе многие рассматривают главкома ВСУ как вероятного кандидата на пост президента Украины. И его пропажа существенно влияет на весь политический ландшафт в стране», – сказал киевский политолог Владимир Скачко.

    «По сути, Залужный являлся ставленником США, а не Британии. И его исчезновение в известном смысле ослабляет позиции Вашингтона на Украине. На этом фоне по-новому раскрывается роль Лондона и его протеже в лице генерала Александра Сырского, который командовал обороной Артемовска. При этом Сырский, в отличие от Залужного, в противоречия с Зеленским не вступал», – добавил эксперт.

    «Кроме того, на Лондон ориентированы глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов и еще одна значимая фигура – глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Исчезновение Залужного, похоже, отвечает их интересам, потому что оно продлевает нахождение самого Зеленского у власти. Но для нас возможные политические перестановки в Киеве особой роли не сыграют», – считает Скачко. Несколько иной точки зрения придерживается политолог Лариса Шеслер. Она согласна с тем, что

    «США используют Залужного как запасной вариант для сдерживания Зеленского,

    что совершенно не устраивает президента Украины», «кроме того, сам Залужный – профессиональный управленец, который достойно выглядит на фоне клоунады «Квартала-95», в то время как Зеленский может утратить доверие западных стран».

    «Интересно, что потенциальной заменой Залужного может стать Сырский, который ориентирован на Лондон. Тем не менее, у США гораздо больше рычагов влияния на Украину. Вашингтон – главный поставщик вооружений ВСУ, и здесь Лондон не сможет конкурировать с кузенами. Также стоит рассмотреть роль и другой важной фигуры – Андрея Ермака. Он, фактически, является основным выгодополучателем от власти Зеленского», – акцентирует эксперт.

    «В связи с этим Ермак крайне заинтересован в устранении основного конкурента действующего президента. Глава офиса президента расценивает укрепление Залужного как собственное поражение, поэтому он желает видеть на вакантной должности посредственного Сырского, несмотря на его поражение в Артемовске», – резюмирует Шеслер.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •