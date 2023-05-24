Казахстан отказался от украинского посла-националиста

Казахстан отклонил кандидатуру нового посла Украины. Отказ выдать агреман иностранному послу – это всегда скандал, поскольку в мировой дипломатии он расценивается как грубый, оскорбительный жест. Впрочем, Украина сама виновата – в Астану она решила направить бывшего главу «луганской администрации» Сергея Гайдая, известного своим национализмом.

Вечером во вторник казахский МИД выпустил комментарий, в котором отказался подтвердить или опровергнуть сообщение киевской печати о том, что ранее ведомство отклонило кандидатуру Сергея Гайдая на пост посла Украины. «Учитывая конфиденциальный характер указанной процедуры, мы не вправе комментировать информацию, которая была опубликована со ссылкой на неназванные источники», – сообщил МИД.

Однако сухим сообщением Астана решила не ограничиваться и добавила устами пресс-секретаря МИД Айбека Смадиярова, что в международной практике такое решение, как отказ выдать агреман, «нельзя расценивать как недружественный акт». По его словам, Казахстан сохраняет приверженность развитию «многоплановых дружественных» отношений с Украиной.

В понедельник украинская газета «Зеркало недели» сообщила, что Астана отказалась утвердить бывшего главу подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на посту посла Украины. «Как утверждают наши собеседники, казахская сторона мягко, но решительно дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата», – говорится в публикации.

Как напоминает РБК, Гайдай и впрямь не имеет никакого дипломатического опыта. Образование он получал в области финансов и кредита, публичного управления и администрирования. Занимал руководящие должности на частных предприятиях Киева, работал помощником депутата горсовета Алексея Резникова, ныне – министра обороны Украины. Был также депутатом Мукачевского райсовета в Закарпатской области (кстати, это район компактного проживания венгерского меньшинства).

Луганской областной администрацией на подконтрольной Украине частью области Гайдай руководил с осени 2019 года. Он прославился летом прошлого года, когда в эфире украинского ТВ почти ежедневно комментировал ход боев за луганские города Лисичанск и Северодвинск. Президент Владимир Зеленский уволил Гайдая в марте – спустя более чем полгода после того, как Гайдаю стало нечем руководить. В середине лета войска РФ и ЛНР взяли под контроль практически всю Луганщину.

На эту тему

Что касается такой процедуры, как отказ выдачи агремана (предварительного разрешения на назначение послом), то она применяется в мировой дипломатии крайне редко и обычно символизирует высокий уровень враждебности между государствами. Так, в 2016 году Украина отклонила кандидатуру бывшего полпреда президента в Поволжье Михаила Бабича, которого Россия хотела назначить главой своей миссии в Киеве.

Как считает Максим Крамаренко, руководитель Института Евразийской политики (Казахстан), скандал с Гайдаем, судя по всему, вызван исключительно его персональной проблемой. Астана по-прежнему декларирует принцип «прагматичной многовекторности» и хотела бы сохранить деловые отношения как с Москвой, так и с Киевом, однако вступление Сергея Гайдая в должность чрезвычайного и полномочного посла Украины могло бы вызвать вполне адекватную и негативную реакцию – причем не только России, но и Венгрии. По некоторым сообщениям, Гайдай проявил себя как украинский националист не только по отношению к русским на Украине, но и к венграм в Закарпатье, рассказывает Крамаренко.

«Кстати, Венгрия сейчас является наблюдателем в организации тюркских государств, и у Астаны с Будапештом есть двустороннее соглашение, включающее в себя также раздел по защите национальных меньшинств, которых Гайдай фактически запугивал на Украине, заставляя говорить только на украинской мове», – отметил в интервью газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог. Скорее всего, именно поэтому казахстанский МИД, судя по данным из источников, попросил Киев прислать профессионального дипломата – такого человека, который «не замазался бы» национализмом, полагает Крамаренко.

«Но, по-видимому, для Украины сейчас большая проблема найти «чистых чиновников» даже среди дипломатов», – подытоживает он.

Как напоминает РИА «Новости», предыдущим украинским послом в Казахстане был Петр Врублевский, устроивший в августе громкий и безобразный международный скандал: он заявил в одном из интервью, что «Киев старается убить как можно больше русских». Это возмутило общественность не только в России, но и в самом Казахстане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после таких слов Астана хоть и неохотно, но пообещала выдворить Врублевского. Под сильным давлением Москвы, не сразу, но это обещание было исполнено, Врублевский уехал, а Казахстан с тех пор продолжал свою «многовекторную политику».

Предыдущий посол себя «отлично» зарекомендовал, создав множество проблем даже не себе, а Астане, напоминает руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. «Что касается нового кандидата, то и не будучи специалистом в дипломатии, можно было на 99% быть уверенным – Гайдай создаст проблем еще больше своими русофобскими выпадами. Человек особенно запомнился своим обещанием люстрировать всех жителей Луганской области, за которую формально отвечал», – сказал Грозин.

«Такой человек создал бы еще больше головной боли для Астаны. Зачем он нужен? Здесь не стоит искать слишком глубокую подоплеку. Это просто желание не создавать себе проблем на пустом месте. Даже в сегодняшнем Киеве при желании можно еще найти человека, менее склонного к необдуманным заявлениям. Захотят – найдут», – полагает эксперт.

«Так что такое решение – в большей степени подстраховка, чем жест пророссийской политики. Но при этом, разумеется, вручение агремана такой фигуре в Москве однозначно восприняли бы как антироссийский шаг, даже если бы Гайдай в первое время хранил бы молчание. В Астане понимали, что реакция Москвы будет однозначной. Так что зачем заранее нарываться на ссору?» – добавляет Грозин.

«В наших отношениях и без того хватает раздражителей, – добавляет он. – Регулярно возникают мелкие неприятности вроде той, что недавно была с депутатом Госдумы Константином Затулиным, которого не пропускали через границу. Но главное – это препоны, которые Астана создает на пути «вторичного экспорта». Да, они носят имитационный характер и не создают России видимых проблем. Но это пока. Пока наш товарооборот демонстрирует неплохие показатели. Если ничего не изменится, то по итогам года мы получим цифры лучше, чем были по итогам прошлого».

Пока Астана старается блюсти баланс в отношениях с Россией и Западом, отмечает политолог. «Но если нажим с Запада усилится, то Астана, возможно, превратит имитационные во вполне себе реальные механизмы торможения нашего сотрудничества. Хотя на самом деле ни казахам, ни нам они не нужны», – говорит Грозин. Нажим Запада усиливается, а значит, довольно скоро вынудит Астану сделать выбор, прогнозирует эксперт.

«Думаю, до конца года Казахстан так или иначе определится, остается ли он в рамках Евразийского союза

либо он начинает эксперимент типа того, что пытается реализовать Армения», – подытожил российский политолог.

Между тем Сергей Гайдай не теряет надежды все же занять кресло чрезвычайного и полномочного посла. «Эта информация не соответствует действительности – относительно несогласования моей кандидатуры. Это кто-то выдумал. Никакого официального отказа нет. Документы мои лежат в Казахстане, все нормально. Я готовлюсь», – сказал Гайдай во вторник вечером агентству «УНН».

Информацию мог запустить либо источник в Казахстане, который настроен назначить «не такую одиозную» кандидатуру, либо кто-то из конкурентов в самом украинском МИДе, подозревает экс-губернатор. «Возможно, хочет занять должность посла и поэтому попытался «сбить» мою кандидатуру, но это все предположение», – заверил Гайдай.