Судьба парада Победы в Казахстане зависит от успехов СВО

Эксперты объяснили отказ Казахстана проводить парад Победы

Казахстан пять лет подряд отказывается проводить парад Победы. И если в предыдущие годы отказ был продиктован пандемией, то в последние годы власти объясняют свое решение необходимостью экономить средства. Насколько достоверной выглядит такая версия и какую роль в этом вопросе играет спецоперации России на Украине?

Казахстан не будет проводить парад Победы в этом году. В сообщении Минобороны республики говорится, что такое решение принято «из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач». «В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений ВС Казахстана», – приводит «Sputnik. Казахстан» сообщение ведомства.

При этом там отметили, что в стране уже начались военно-патриотические мероприятия, чествование военнослужащих, работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в Великой Отечественной войне, и освещение их подвигов в СМИ. Мероприятия посвящены как Дню Победы, так и Дню вооруженных сил республики, который празднуется 7 мая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 мая проведет всеармейское совещание в качестве Верховного главнокомандующего, а 9 мая в столице почтит память погибших в ВОВ.

Примечательно, что Казахстан отменяет парад Победы уже пятый раз подряд. Последнее празднование в таком формате прошло в 2018 году. Тогда боевой парад состоялся на главном полигоне 40-й военной базы, расположенной в поселке Отар Жамбылской области. А уже в 2019 году парад заменили проведением активной фазы стратегических командно-штабных учений «Айбалта 2019».

При этом пресс-секретарь Минобороны Казахстана Серик Боранбаев пояснял: «Как таковой причины отказа от проведения парада нет. У нас не существует регламента ежегодного проведения парадов войск». Затем два раза причиной называли пандемию. При этом Токаев приезжал на парад в Москву в 2020 году. Тогда на праздновании, которое было перенесено с привычного 9 мая на 24 июня, также были представлены ВС Казахстана. По Красной площади прошел парадный расчет 36-й десантно-штурмовой бригады с командиром Уланом Нургазиевым.

В прошлом году, как и в этом, официальной причиной отмены празднования стала необходимость экономии средств. Тогда министр обороны республики Руслан Жаксылыков напомнил, что один парад в среднем обходится бюджету больше чем в 4 млрд тенге (около 700 млн рублей), сообщало Tengrinews.

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Вместе с тем газета ВЗГЛЯД обращала внимание, что решение об отказе от парада тогда совпало с визитом в Казахстан заместителя госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зея. Среди прочего, она заявила, что Вашингтон приветствует поддержку Астаной «территориальной целостности Украины и понимание антироссийских санкций».

Что касается нынешнего года, то «заявленная позиция властей соответствует реальности – тем самым Казахстан экономит деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов. По его словам, «общество относится к этому спокойно, равнодушно». «Кроме того, на 1 мая в ряде городов страны назначены митинги, связанные с трудовыми спорами в городе Жанаозен. Несистемная оппозиция пытается воспользоваться этим и провести свою повестку, добавив к ней политические лозунги о выходе из ОДКБ и ЕАЭС. Поэтому, вполне вероятно, власти, опасаясь новых волнений, перестраховываются и не проводят парад», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель ИАЦ «Институт евразийской политики» Максим Крамаренко.

«Но я думаю, другие мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, состоятся. В прошлом году, в частности, проходило шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Поэтому я бы не связывал отмену парада с попытками предать забвению память и подвиг советского солдата», – считает собеседник.

В Госдуме, впрочем, спокойно отреагировали на решение Астаны.

«Искать здесь какие-либо подводные камни я бы не стал. Жители республики внесли колоссальный вклад в разгром нацистской Германии. Так что и население страны, и местная политическая элита ощущают себя наследниками поколения героев», – сказал Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ.

«Астана свято чтит жертвы, которые принесли народы Советского Союза в Великой Отечественной войне. И в настоящий момент я не вижу, чтобы эта позиция каким-либо образом менялась. Вполне возможно, что государство действительно имеет какие-либо финансовые сложности. Вспомним события 2022 года – был нанесен колоссальный ущерб экономике. Ну и не стоит забывать, что СССР также иногда приходилось отказываться от проведения парада в День Победы», – резюмирует Калашников.

Схожей точки зрения придерживается и политолог Евгений Минченко. «Великая Отечественная война для казахов, конечно, важное событие, но это не такая глубокая скрепа как для россиян. Я думаю, проводить парад или нет – их внутреннее дело», – пояснил эксперт в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

«Сейчас, по моему мнению, пока нет оснований говорить о том, что Казахстан идет по пути Украины. Вместе с тем, конечно, в республике нарастают националистические настроения. Мы видим, что некая часть элит сознательно в это играет. Но будут ли в дальнейшем распространяться подобные настроения – нам еще предстоит увидеть», – полагает собеседник.

«Казахстан, как и в целом Восток, ценит силу – как физическую, так и экономическую. В связи с этим отношение властей Казахстана к России во многом будет зависеть от двух факторов. Во-первых, это успехи наших военных на фронте в рамках спецоперации. Во-вторых, казахи будут внимательно следить за тем, насколько результативно Москва противостоит санкционному давлению со стороны США и Европы», – заключил Минченко.

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