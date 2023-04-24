Судьба парада Победы в Казахстане зависит от успехов СВО

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24 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:53  |  vz.ru
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Чем Россия заменит батарейки Duracell

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Производитель батареек Duracell уходит из России. Пришедшая накануне новость стала причиной небольшого потребительского ажиотажа: некоторые стали покупать дополнительный объем источников питания «на всякий случай». Звучал вопрос: справится ли Россия своими силами? Но оказывается, в стране уже имеются собственные производители батареек. И уход американского бренда лишь расчистит им дорогу. Подробности...
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Украина имитирует весеннее наступление

В Херсонской области опровергли создание плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сообщения о занятии ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра опровергнуты российскими властями. Тем не менее подготовка украинской армии к атакам на российские позиции очевидна. Параллельно с предприятий Запорожья вывозят ценное промышленное оборудование. Означает ли это, что пообещавший Западу военные успехи Киев сам в них не верит? Подробности...
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Как Россия прорывает водную блокаду Донбасса

В ДНР запускают новый водовод для снабжения жителей республики vskmo.ru
К началу мая планируется запуск водовода, который свяжет реку Дон с агломерацией Донбасса. Тем самым, как считают эксперты, России удастся прорвать водную блокаду региона, устроенную Украиной. В чем заключается суть этого проекта, почему сложность его возведения сопоставима с крупнейшими стройками времен СССР и как его реализация изменит жизнь дончан?  Подробности...
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В Эстонии создают ударную силу по развалу России

Так выглядел «Эрзянский национальный съезд», прошедший с Эстонии в прошлом году Syres Bolaen/YouTube
«Россия больше не должна быть такой большой и могущественной». Так звучит заявление высокопоставленного эстонского военного, командующего Силами обороны страны Мартина Херема. Эти слова – вовсе не случайная оговорка. Как свидетельствуют последние события, именно в Эстонии прежде всего готовятся люди и движения, желающие развала нашей страны. О чем идет речь? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Особые отношения России и Германии не закончатся никогда

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас в отношениях России и Германии главное чувство – это разочарование. Мы разочарованы, насколько бесхребетными оказались немцы по отношению к американскому влиянию на европейские дела. В Германии разочарованы, что Россия невольно вбила последний гвоздь в крышку гроба мирного доминирования Берлина над остальной Западной Европой. Подробности...
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Вайкуле занялась гробокопательством

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Добивая свой седьмой десяток, провинциальная звезда Вайкуле может нести что угодно. Старость не радость. Особенно если и в молодости большим умом не отличалась. Подробности...
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Объективная реальность существует, просто доступна не каждому

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Наша главная данность сегодня – СВО. Но чтобы понять ее смысл, следует размышлять. Причем размышлять не формально, а в исторической перспективе. Подробности...
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Что происходит в Судане

Турция отрекается от США и Европы

Неопознанный объект рухнул на Киев

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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
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    Судьба парада Победы в Казахстане зависит от успехов СВО

    Эксперты объяснили отказ Казахстана проводить парад Победы
    Казахстан отказывается от парада Победы не первый раз
    		  
    24 апреля 2023, 17:45
    Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press
    Текст: Олег Исайченко

    Казахстан пять лет подряд отказывается проводить парад Победы. И если в предыдущие годы отказ был продиктован пандемией, то в последние годы власти объясняют свое решение необходимостью экономить средства. Насколько достоверной выглядит такая версия и какую роль в этом вопросе играет спецоперации России на Украине?

    Казахстан не будет проводить парад Победы в этом году. В сообщении Минобороны республики говорится, что такое решение принято «из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач». «В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений ВС Казахстана», – приводит «Sputnik. Казахстан» сообщение ведомства.

    При этом там отметили, что в стране уже начались военно-патриотические мероприятия, чествование военнослужащих, работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в Великой Отечественной войне, и освещение их подвигов в СМИ. Мероприятия посвящены как Дню Победы, так и Дню вооруженных сил республики, который празднуется 7 мая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 мая проведет всеармейское совещание в качестве Верховного главнокомандующего, а 9 мая в столице почтит память погибших в ВОВ.

    Примечательно, что Казахстан отменяет парад Победы уже пятый раз подряд. Последнее празднование в таком формате прошло в 2018 году. Тогда боевой парад состоялся на главном полигоне 40-й военной базы, расположенной в поселке Отар Жамбылской области. А уже в 2019 году парад заменили проведением активной фазы стратегических командно-штабных учений «Айбалта 2019».

    При этом пресс-секретарь Минобороны Казахстана Серик Боранбаев пояснял: «Как таковой причины отказа от проведения парада нет. У нас не существует регламента ежегодного проведения парадов войск». Затем два раза причиной называли пандемию. При этом Токаев приезжал на парад в Москву в 2020 году. Тогда на праздновании, которое было перенесено с привычного 9 мая на 24 июня, также были представлены ВС Казахстана. По Красной площади прошел парадный расчет 36-й десантно-штурмовой бригады с командиром Уланом Нургазиевым.

    В прошлом году, как и в этом, официальной причиной отмены празднования стала необходимость экономии средств. Тогда министр обороны республики Руслан Жаксылыков напомнил, что один парад в среднем обходится бюджету больше чем в 4 млрд тенге (около 700 млн рублей), сообщало Tengrinews.

    Вместе с тем газета ВЗГЛЯД обращала внимание, что решение об отказе от парада тогда совпало с визитом в Казахстан заместителя госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зея. Среди прочего, она заявила, что Вашингтон приветствует поддержку Астаной «территориальной целостности Украины и понимание антироссийских санкций».

    Что касается нынешнего года, то «заявленная позиция властей соответствует реальности – тем самым Казахстан экономит деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов. По его словам, «общество относится к этому спокойно, равнодушно». «Кроме того, на 1 мая в ряде городов страны назначены митинги, связанные с трудовыми спорами в городе Жанаозен. Несистемная оппозиция пытается воспользоваться этим и провести свою повестку, добавив к ней политические лозунги о выходе из ОДКБ и ЕАЭС. Поэтому, вполне вероятно, власти, опасаясь новых волнений, перестраховываются и не проводят парад», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель ИАЦ «Институт евразийской политики» Максим Крамаренко.

    «Но я думаю, другие мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, состоятся. В прошлом году, в частности, проходило шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Поэтому я бы не связывал отмену парада с попытками предать забвению память и подвиг советского солдата», – считает собеседник.

    В Госдуме, впрочем, спокойно отреагировали на решение Астаны.

    «Искать здесь какие-либо подводные камни я бы не стал. Жители республики внесли колоссальный вклад в разгром нацистской Германии. Так что и население страны, и местная политическая элита ощущают себя наследниками поколения героев», – сказал Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ.

    «Астана свято чтит жертвы, которые принесли народы Советского Союза в Великой Отечественной войне. И в настоящий момент я не вижу, чтобы эта позиция каким-либо образом менялась. Вполне возможно, что государство действительно имеет какие-либо финансовые сложности. Вспомним события 2022 года – был нанесен колоссальный ущерб экономике. Ну и не стоит забывать, что СССР также иногда приходилось отказываться от проведения парада в День Победы», – резюмирует Калашников.

    Схожей точки зрения придерживается и политолог Евгений Минченко. «Великая Отечественная война для казахов, конечно, важное событие, но это не такая глубокая скрепа как для россиян. Я думаю, проводить парад или нет – их внутреннее дело», – пояснил эксперт в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

    «Сейчас, по моему мнению, пока нет оснований говорить о том, что Казахстан идет по пути Украины. Вместе с тем, конечно, в республике нарастают националистические настроения. Мы видим, что некая часть элит сознательно в это играет. Но будут ли в дальнейшем распространяться подобные настроения – нам еще предстоит увидеть», – полагает собеседник.

    «Казахстан, как и в целом Восток, ценит силу – как физическую, так и экономическую. В связи с этим отношение властей Казахстана к России во многом будет зависеть от двух факторов. Во-первых, это успехи наших военных на фронте в рамках спецоперации. Во-вторых, казахи будут внимательно следить за тем, насколько результативно Москва противостоит санкционному давлению со стороны США и Европы», – заключил Минченко.

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