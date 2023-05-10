Стало известно об увеличении стоимости бытовой техники из-за логистики

«Коммерсант»: Бытовая техника в России дорожает из-за логистических трудностей

В результате ужесточения Казахстаном контроля параллельного импорта в Россию дистрибуторы начали менять страны ввоза на Китай, Киргизию и ОАЭ, из-за этого конечная стоимость продукции выросла на 10-12%, сообщили в логистических компаниях.

«Пока еще есть возможности провозить продукцию через Казахстан, но ужесточение контроля таможни привело к удорожанию поставок», – сообщил «Коммерсанту» гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

Между тем решение казахстанского правительства усложняет также поставки из Узбекистана, поскольку груз необходимо провезти через Казахстан, отметил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

Магазин уже снизил закупки бытовой техники от брендов LG, Samsung, Bosch, Electrolux и других из-за увеличения закупочной цены.

Погудалов пояснил, что продукция этих марок шла в основном как раз из Казахстана и Узбекистана. «Скорее всего, эти бренды исчезнут с полок магазинов», – считает он.

Это объясняется тем, что спрос потребителей уже сместился в сторону китайских производителей, поэтому более дорогая продукция от фирм LG, Samsung, Bosch и др. может оказаться просто неликвидной.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта.

Напомним, замглавы МИД Казахстана Роман Василенко заявил о том, что Казахстан «не позволит использовать его юрисдикцию для обхода антироссийских санкций». С 1 апреля в Казахстане заработала система мониторинга импортируемых в Россию товаров.