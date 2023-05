Параллельный импорт пришел в Россию надолго Александр Костров

генеральный директор компании «Российско-Турецкое торговое партнерство» В январе 2023 года глава Федеральной таможенной службы В. Булавин заявил, что объем параллельного импорта в Россию в 2022 году превысил 20 млрд долларов. Так как публикация таможенной статистики по импорту закрыта, воспользуемся зеркальной статистикой стран – торговых партнеров и попробуем разобраться, откуда поступает эта продукция на российский рынок. Китай По данным Главного таможенного управления КНР, в 2022 году импорт из Китая в Россию увеличился на 8,6 млрд долларов до 76,1 млрд долларов, что на 12,8% выше аналогичного показателя 2021 года. Для России Китай – главный торговый партнер. Общий торговый оборот между нашими странами составил 190,3 млрд долларов в 2022 году. Однако для самого Китая основными торговыми партнерами являются Европейский союз с 847,3 млрд долларов взаимной торговли, США – 759,4 млрд, Южная Корея – 362,2 млрд и Япония – 357,4 млрд соответственно. Поэтому, несмотря на то что Китай не присоединился к антироссийским санкциям, китайские компании опасаются последствий вторичных санкций, предпочитая поставлять в Россию собственные аналоги взамен ушедших брендов. В качестве примера можно привести автомобильный сектор. В 2022 году продажи новых легковых автомобилей в России рухнули в среднем на 58,7%. При этом марки Chery и Haval сохранили продажи на уровне 2021 года, а Geely смогла улучшить показатель реализации на 8,1%. Самый большой рывок показал бренд EXEED c ростом продаж +353,5%. В сегменте тяжелых грузовиков китайские бренды заполняют свободные ниши еще более стремительно. Если в 2021 году их рыночная доля составляла всего 10,2%, то уже в 2022 году она достигла 36,5%, где ключевые бренды – SHACMAN, FAW, HOWO и SITRAK. Вместе с отечественными брендами КАМАЗ, МАЗ, «Урал» их суммарная доля продаж закрепилась на отметке 90%. И даже поставляя аналоги, будучи одним из крупнейших в мире производителей промышленного оборудования, запчастей, техники и электроники (в т.ч. чипов, смарт-карт, светодиодов, полупроводников), Китай является крайне важным экономическим партнером для России. Сдерживающим фактором для импорта из Китая остается транспортная инфраструктура. С начала военной операции на Украине с Россией прекратили работать Maersk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM – ведущие морские контейнерные линии, которые обслуживают более трети мирового рынка. В результате порт Владивосток не справляется с возросшими объемами, а порты Новороссийск и Санкт-Петербург остаются незагруженными. Значительно выросла нагрузка на железнодорожный транспорт. В 2022 году РЖД перевезли максимальный за всю свою историю объем грузов в сообщении с Китаем – 123 млн тонн (+28% к 2021 году). Безусловно, параллельный импорт подсанкционных товаров из Китая также поступает в Россию, как напрямую, так и транзитом через Казахстан и Киргизию наземным транспортом, а через Арабские Эмираты – морским. Белоруссия По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 2022 году импорт из Белоруссии в Россию увеличился на 6,4 млрд долларов до 22,0 млрд, что на 41,2% выше аналогичного показателя 2021 года. Через территорию Белоруссии проходят кратчайшие транспортные магистрали в Западную, Центральную и Восточную Европу. Как и раньше, большая часть грузоперевозок из Европы в РФ осуществляется из Польши автомобильным транспортом. Другая часть грузов перевозится из ЕС по железной дороге контейнерными поездами. Антироссийские санкции ЕС практически не коснулись Белоруссии. И хотя Прибалтийские страны и Польша настаивают на введении против нее санкций, аналогичных антироссийским, данный вопрос не находит поддержки у основной части стран Западной Европы. В частности, Германия выступает против. Максимум, что ЕС предпринял в отношении Беларуси в десятом пакете санкций, – это продлить на один год, до 28 февраля 2024 года, введенные ранее ограничения в отношении 243 физических и 32 юридических лиц. В начале 2023 года белорусское правительство разрешило параллельный импорт (в 2022 году официально параллельный импорт в РБ не был разрешен), а это значит, что теперь импортировать продукцию брендов может любая компания, а не только правообладатели и официальные дилеры, зарегистрированные в ТРОИС. Безусловно, в отсутствие симметричных российским санкций ЕС такой закон открывает новые перспективы поставок запрещенной продукции через Белоруссию на российский рынок. Однако Польша и Литва пытаются всячески ограничить товарные потоки: за счет снижения пропуска транспортных средств через свои КПП на границе. Главная цель – блокировать торговлю Белоруссии и России с европейскими компаниями. Но получается эффект бумеранга: одновременно с этим блокируются транзитные потоки не только между Белоруссией и Евросоюзом, но и между Китаем и ЕС. Таким образом, транспортные пути являются фактором повышения цен и в самой Европе, так как логистика играет значительную роль в формировании конечной стоимости любого товара. Турция По данным Института статистики Турции, в 2022 году импорт из Турции в Россию увеличился на 3,5 млрд долл. до 9,3 млрд долл., что на 60,3% выше аналогичного показателя 2021 года. Турция входит в топ-20 крупнейших экономик мира. Как и Китай, она является производственным центром для международных компаний в автомобильной, химической и легкой промышленности, станкостроении и производстве электроники. Благодаря этому она импортирует многие важные технологические ресурсы из стран ЕС, США и Японии. Также Турция является связующим звеном между Европой и Россией, она удобна с точки зрения складской инфраструктуры и логистики, также имеет релевантный опыт экспорта запрещенных товаров из Европы в Иран. Широко доступно авиасообщение, морские перевозки и автомобильные перевозки транзитом через Грузию. Так, доставка авиатранспортом занимает один день, паромом по морю – до четырех дней, а наземным транспортом 7–14 дней без учета времени на регистрацию и таможенное оформление. Параллельный импорт из Турции следует разделять на две группы: 1. Многие компании и их бренды, ушедшие из РФ, не подпадают под ограничения ЕС, США, Великобритании и Японии. Закупка и реализация такой продукции не вызывает сложностей. К ней относятся товары потребительского сегмента: одежда, косметика, приставки, бытовая техника и средства личной гигиены. 2. Санкционная продукция – это товары двойного назначения, промышленное оборудование, автомобили, запчасти, комплектующие и технологический импорт. Импорт такой продукции из Турции частично возможен, но находится под пристальным контролем Турецкой таможенной службы, которая пока нейтральна. Конкурентным преимуществом поставок через Турцию является возможность транзита продукции без уплаты налогов. По этой схеме товар следует из Евросоюза на турецкий транзитный таможенный склад, а там уже продается покупателю из России. Особенность заключается в том, что при такой модели поставок турецкие компании не платят НДС и таможенные пошлины, что делает цену на товар максимально привлекательной. В целом режим таможенного склада позволяет Турции быть региональным транзитным хабом и удобной площадкой для торговли с соседними странами. Тем не менее в марте 2023 года такой транзит в сторону России был на время приостановлен. В настоящее время поставки возобновились, но неизвестно, как долго это продлится. Так как Турция входит в Таможенный союз ЕС и вынуждена выполнять требования Евросоюза в части торговых стандартов, очень велика вероятность, что подсанкционные товары транзитом отправлять будет нельзя. В таком случае придется полностью растаможивать товары в Турции, оплачивать там налоги и уже отправлять в Россию, как турецкий экспорт. Это приведет к повышению соответствующих издержек минимум на 15–20%, что отразится на цене этих товаров уже в России. Важно также помнить, что пока внешняя политика Турции независима от западных стран, но она может измениться в случае победы на президентских и парламентских выборах представителей оппозиции. Экономический кризис, усиленный в том числе значительным ущербом от землетрясения, является серьезным вызовом для нынешнего президента Эрдогана. Казахстан По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в 2022 году импорт из Казахстана в Россию увеличился на 1,7 млрд долларов до 8,7 млрд долларов, что на 25,1% выше аналогичного показателя 2021 года. Страна входит в Евразийский Таможенный Союз, основная часть расчетов происходит в российских рублях, по большинству групп товаров таможенные тарифы приведены к единым. Товары, попадающие на территорию Казахстана из любой страны, включая страны ЕАЭС (Белоруссия, Киргизия, Армения), проходят таможенное оформление, а после выпуска с таможни и получения необходимых сертификатов беспрепятственно попадают на территорию России. Казахстан занимает важное географическое положение между Россией и Китаем. Китай для Казахстана – второй торговый партнер после России. Поэтому неудивительно, что большая часть параллельного импорта поступает в Казахстан из Китая. Основные группы товаров: легковые автомобили, автозапчасти, смартфоны, процессоры, контроллеры, смарт-карты и компьютерная техника. В настоящее время США оказывают значительное давление на Казахстан. Со 2 апреля 2023 года там заработала онлайн-система учета ввозимой и вывозимой из страны продукции с целью отслеживания всей цепочки перемещения товаров от границы к границе, которая теоретически не допускает обхода санкций. Но заработает ли эта система на практике и смирится ли с этим казахский бизнес – вопрос. Армения По данным Статистического комитета Республики Армения, в 2022 году импорт из Армении в Россию увеличился на 1,6 млрд долларов до 2,4 млрд долларов, что на 185,7% выше аналогичного показателя 2021 года. На фоне относительно спокойного роста товарооборот 2021–2022 годов со вторым по величине после России торговым партнером Армении – Китаем (+39%) следует отметить стремительное увеличение объемов торговли с ОАЭ (+ 431%), Германией (+83%) и США (+124). Объяснением является реэкспорт. Так, газета New York Times провела свое расследование и опубликовала данные, что импорт чипов и процессоров из США в Армению увеличился на 515%, а из ЕС на 212% (в сравнении с 2021 годом), из которых 97% затем были реэкспортированы в Россию. В начале 2023 года Минфин США представил рекомендации по борьбе с обходом санкций. В ведомстве уверены, что подозрительными стоит считать сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете или отказываются от обучения, установки и техобслуживания приобретенных товаров. Помимо этого, США обещают вознаграждение осведомителям в размере от 10% до 30% от штрафа, который власти взимают за нарушение санкций. Узбекистан По данным Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, в 2022 году импорт из Узбекистана в Россию увеличился на 0,98 млрд долларов до 3,1 млрд долларов, что на 46,8% выше аналогичного показателя 2021 года. Через Узбекистан в Россию по параллельному импорту в основном завозится электроника и автомобили из Китая. Но так как эта страна состоит только в статусе наблюдателя ЕАЭС и не является государством – членом организации, налоговая нагрузка и, соответственно, стоимость импорта для покупателей из России выше, чем у стран, состоящих в этом экономическом союзе. Киргизия По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в 2022 году импорт из Киргизии в Россию увеличился на 0,55 млрд долларов до 0,96 млрд долларов, что на 134,2% выше аналогичного показателя 2021 года. Основным поставщиком импортной продукции через эту страну в Россию также выступает Китай. В Киргизии мало международных компаний, так как их патентные права в силу неразвитости рынка абсолютно не защищены. Здесь очень распространены магазины, которые торгуют «репликами» – вещами, сшитыми на малоизвестных фабриках, но под брендами популярных марок. По данным финтех-компании «Точка», в 2022 г. Киргизия вошла в топ-5 поставщиков для российских маркетплейсов, где на ее долю пришлось 11% реализованной в российском сегменте e-commerce продукции. Объединенные Арабские Эмираты Арабские Эмираты также считаются важным каналом поставки параллельного импорта. По информации Financial Times, Эмираты увеличили экспорт в Россию электроники до 300 млн долл. (смартфоны, планшеты, ноутбуки), что в 7 раз выше показателя за 2021 г. Основными странами, откуда ОАЭ импортируют эту продукцию, являются Китай, США и Япония. На эту тему

По данным Минпромторга РФ, в 2022 г. торговый оборот России с ОАЭ увеличился на 68% до 9 млрд долларов, из которых экспорт в ОАЭ составил 8,5 млн долларов, а импорт в РФ – 0,5 млрд долларов. В январе Минфин США предупредил Эмираты о последствиях ведения бизнеса с Россией вплоть до потери доступа к американскому рынку. Параллельный импорт с нами надолго

Параллельный импорт в России продлен на весь 2023 год. Что касается 2024 года, то, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, механизм такого импорта будет зависеть от ситуации на рынке. Тем не менее, в настоящее время трудно говорить о каком-то потеплении или даже стабилизации отношений с США и ЕС, конфликт с которыми может затянутся на многие годы. Поэтому приходится проводить аналогии с Ираном. Несмотря на то, что эта страна находится под международными санкциями с 1979 г., там можно без проблем купить продукты, бытовую химию, одежду и косметику иностранного производства. Обходные пути им помогли наладить соседние страны – Турция, ОАЭ, Пакистан. Потенциально параллельный импорт в Россию в 2023 году может заменить до 30-40% традиционного. Остальное частично будет перекрываться аналогами из Китая и Турции, а также через импортозамещение. Вероятно, что до 20-25% прежних поставок останется в дефиците. Поэтому, несмотря на осторожные заявления официальных лиц, потребности российского рынка очевидны, а значит и параллельный импорт останется с нами надолго.