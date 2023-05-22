Депутат Затулин после вмешательства посольства России попал на Байконур

Депутат Затулин сообщил, что находится на Байконуре, ситуацию с пропуском в Казахстан разрешило посольство России

Депутат Госдумы Константин Затулин рассказал, что в настоящее время находится на Байконуре. Ситуация с пропуском в Казахстан разрешилась после вмешательства посольства России.

Затулин сообщил РИА «Новости», что его пытались не пустить на границе, однако благодаря вмешательству посольства России все это «недоразумение или провокация» прекратилось.

Депутат рассказал, что сейчас там проводится теннисный турнир «ракетка Байконура». Парламентарий добавил, что планируется также встретиться с учащимися и молодежью.

На пропускном пункте депутату не объяснили причину заминки, никаких претензий не предъявлялось. «Сослались на некое решение вышестоящих инстанций», – сказал он.

Затулин сообщил «Газете.Ru», что российская делегация своим присутствием на Байконуре не ставит никаких политических целей.

«Судя по тому, что появилось в разных изданиях – это, видимо, была целенаправленная акция, попытка, которая должна была нанести ущерб развитию наших отношений», – заявил политик.

Накануне сообщалось, что Затулина не пустили в Казахстан из-за ранее высказанной им критики в адрес властей страны. Как пишет Forbes Kazakhstan, в июне 2022 года политик сделал замечание насчет слов главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прозвучавших в ходе ПМЭФ, о непризнании «квазигосударственных территорий» ДНР и ЛНР.