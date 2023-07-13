Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО

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13 июля, четверг  |  Последнее обновление — 21:28  |  vz.ru
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Китайский автопром целится в мировые лидеры

Россию покоряет почти 20 автомобильных брендов из Поднебесной Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия стала для Китая крупнейшим рынком сбыта автомобилей. За пять месяцев этого года китайцы продали россиянам почти вдвое больше машин, чем за весь прошлый год. Число китайских брендов, пришедших покорять российский рынок, достигает уже почти 20, и они продолжают расти. Китайцы строят очень амбициозные планы по завоеванию не только российского, но и всего мирового авторынка.  Подробности...
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Финскому министру простят «турецких обезьян»

Финскому МИД пришлось извиняться за слова министра финансов страны о «турецких обезьянах» Heikki Saukkomaa/Global Look Press
Глава МИД Финляндии извинилась перед Анкарой за слова министра финансов и главы ультраправой партии Риикки Пурры о «турецких обезьянах». При этом руководитель экономического ведомства ранее была уличена в целой серии расистских комментариев, из-за чего оппозиционные партии собираются проголосовать за вотум доверия к Пурре. Чем закончится политический скандал в Финляндии и готова ли Турция принять извинения Хельсинки? Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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История с ЧВК «Вагнер» обманула ожидания элиты Франции

Бойцы ЧВК «Вагнер» изумляют французскую разведку Сергей Пивоваров/РИА Новости
«Нам остается только разорвать все исторические труды – такого не было еще никогда». Такими словами французские военные и политические аналитики выражают свое потрясение, от которого они не могут оправиться до сих пор. В Париже ожидали, что мятеж ЧВК «Вагнер» погрузит Россию в хаос гражданской войны и развяжет Франции руки в Африке. Теперь они жестоко разочарованы – вместо этого «вагнеровцы» мирно и организованно сдали оружие. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Как Россия может спутать карты Варшаве

Кирилл Аверьянов
Кирилл Аверьянов, политолог
Вы знаете приказ Бандеры «убейте каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет»? Если не знаете, то вы не являетесь украинистами. А если знаете, то вы согласны с ним или нет? Если согласны, то наша дискуссия закончена. Подробности...
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Диалог власти с обществом – основа нашего будущего

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Дело не в генерале Попове. У нас за последние полтора года изменилось очень многое. В первую очередь изменилось общество. Которое, я напомню, взяло на себя ответственность за будущее страны. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Эрдоган – не предатель, а торговец

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Эрдогана о выдаче «азовцев» и согласие на включение Швеции в НАТО ряд российских экспертов оценили как самое настоящее предательство и признак слабости. Однако турецкий лидер лишь играет по правилам. Подробности...
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Киев требует от Запада ядерную бомбу

Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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    Эксперты предположили последствия словесной перепалки Зеленского и Уоллеса
    Министр обороны Британии Бен Уоллес дважды пострадал из-за Украины
    		  
    13 июля 2023, 21:00
    Фото: PA Images/Reuters
    Текст: Евгений Поздняков

    Министр обороны Британии Бен Уоллес рекомендовал украинскому правительству быть более признательным западным странам. Владимир Зеленский язвительно ответил, что может благодарить главу военного ведомства каждый день, а после записал видео, где говорит спасибо 47 раз. Каковы истинные причины этой перепалки и к каким последствиям она может привести как самого Зеленского, так и страны НАТО?

    Министр обороны Британии Бен Уоллес возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. Об этом пишет The Guardian. В ответ на просьбу прокомментировать недовольство Владимира Зеленского итогами саммита НАТО глава военного ведомства отметил, что президенту стоило бы почаще выражать признательность западным странам за оказанную помощь.

    Уоллес подчеркнул, что власти Украины настолько торопились получить всевозможную поддержку, что порою забывали сказать спасибо. «Хотим мы этого или нет, но людям естественно желать получить толику благодарности», – подчеркнул министр. Он также рассказал, что в прошлом году приезжал в Киев лишь для того, чтобы ему передали список требуемого вооружения.

    «Знаете, я напомнил им: мы не Amazon. Я провел в дороге 11 часов лишь для того, чтобы получить всего лишь одну бумажку», – выразил возмущение Уоллес. Жалобы главы британского ведомства не остались незамеченными Зеленским. Президент Украины сыронизировал: «Как еще нам надо поблагодарить? Еще можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, я так и поблагодарю».

    После этого Владимир Зеленский выложил в Сеть видеоролик, в котором обратился к лидерам стран НАТО. В восьмиминутной записи глава Украины, видимо, решил вспомнить будни юмориста: он в язвительной и саркастичной манере 47 раз (каждые десять секунд) произнес слово «дякую» (спасибо), поблагодарив каждого присутствовавшего на саммите.

    Наглости Зеленского удивился даже посол Украины в Британии Вадим Пристайко. В эфире телеканала Sky News он назвал реакцию президента «нездоровым сарказмом», добавив, что «россиянам не следует показывать напряжение» между НАТО и Украиной. Он отметил, что демонстрация совместной работы сейчас крайне важна.

    При этом на саммите альянса от выходок Зеленского настрадался не только Бен Уоллес. Западные СМИ наперебой писали о том, что президент в течение всего мероприятия вел себя нагло и грубо. «Капризная примадонна», «типичный стиль морального давления», «вспышки гнева», «дипломатия еврейской бабушки» – вот лишь некоторые метафоры, которые европейские и американские журналисты сумели подобрать.

    В экспертном сообществе такую ситуацию назвали предсказуемой. Дипломатия Зеленского давно скатилась к оскорблениям и ругательствам. Однако готовность украинского президента столь глупо «пилить сук, на котором он сидел» полтора года, вызывает недоумение, особенно если учесть неформальный статус министра обороны.

    По внутрибританским меркам Уоллес является одной из самых авторитетных фигур в правительстве. Он оставался на своем посту при Терезе Мей и Борисе Джонсоне. Он вполне способен «пересидеть» и действующего премьера Риши Сунака. Более того, по мнению ряда аналитиков, именно Уоллес вместе с главой МИ-6 Ричардом Муром являются архитекторами той военно-политической позиции офиса Зеленского, которую все наблюдают в последние несколько лет (не без согласия США, конечно же).

    В этой связи эксперты не исключают, что обида Уоллеса может иметь долгосрочные последствия для отдельных персон в офисе Зеленского.

    «Уоллес – очень важный человек для Украины. Не так давно его лоббировали на пост генсека НАТО именно за вклад в оснащение ВСУ вооружениями. Таким образом, когда Зеленский по-хамски отвечает своему покровителю, он кусает руку, которая его кормит», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Местные СМИ шокированы не столько неблагодарностью Зеленского, сколько его хамским ответом Уоллесу. Даже посол Пристайко называет реакцию своего президента нездоровой, что тоже является признаком раскола», – подчеркивает собеседник.

    «Наглое поведение украинской элиты начало проявляться не сегодня. Достаточно вспомнить экс-посла страны в ФРГ Андрея Мельника, который оскорблял немецкого канцлера. Причем за этот поступок его не осудили, а наоборот – наградили, сделав заместителем министра иностранных дел. Правда, позже его отправили послом в Бразилию. Тем не менее хамство и грубость стали неотъемлемой частью внешней политики офиса Зеленского», – акцентирует он.

    «Я думаю, нам следует ожидать дальнейшего обострения отношений между западными странами и Зеленским. Нельзя сказать точно, когда у «покровителей» кончится терпение. Однако столь дерзкое поведение главы Украины непременно приведет нахала к печальным для него последствиям. Уже сейчас оппозиция в стране принялась обвинять его в хамском отношении к партнерам и провале саммита НАТО», – отмечает эксперт.

    «В целом сегодня между Украиной и НАТО имеются серьезные противоречия, которые начали выходить в публичную плоскость. В частности, офис Зеленского хочет вступления в альянс и более активного вмешательства НАТО в конфликт. Между тем западные страны стремятся максимально вооружить ВСУ, но не хотят подводить ситуацию к прямой войне с Россией. В дальнейшем эти расхождения могут привести к серьезным организационным проблемам», – подчеркивает Корнилов.

    «Уоллес – человек, который дважды пострадал из-за Украины. Сначала он рассчитывал на пост генерального секретаря НАТО, из-за чего стал главным лоббистом поставок вооружений для ВСУ. Однако подобный энтузиазм не понравился Соединенным Штатам: с их точки зрения главой альянса должен быть тихий и спокойный функционер», – сказал киевский политолог Владимир Скачко.

    «Так Бен Уоллес лишился возможности карьерного роста. Теперь же главный виновник его проблем – Владимир Зеленский – фактически унижает британского министра обороны, забывая о той роли, которую он сыграл в поддержке ВСУ. Президент Украины нахально пилит сук, на котором сидел последние полтора года», – подчеркивает эксперт.

    «Столь радикальные заявления были произнесены по двум причинам. Во-первых, в последнее время общий уровень украинской дипломатии существенно снизился. Во-вторых, Владимир Зеленский лично возлагал на саммит большие надежды. Он представлял себя победителем, триумфально въезжающим в Европу, но западные лидеры остудили его пыл», – акцентирует собеседник.

    «В этой истории много личного.

    Сыграли ожидания конкретного человека – актера, комика и хама. Профессиональные политики задели его амбиции, из-за чего у Зеленского и случилась неконтролируемая вспышка гнева. Такой подход, конечно, мешает дипломатии, но тут ничего не поделать – какой человек у руля, такой и диалог с партнерами», – считает Скачко.

    «Конечно, подобное отношение к людям, находящимся на высших руководящих постах, британцам непонятно. Однако не думаю, что текущий дипломатический конфликт сильно изменит позицию Лондона. Британия после выхода из ЕС пытается найти новое место на международной арене, и без Украины им этого не сделать», – уточняет собеседник.

    «Лондон специально взял на себя роль главного помощника ВСУ. Эта позиция делает внешнюю политику Британии в Европе более осмысленной. Фактически особые отношения с офисом Зеленского приподнимают страну над другими европейскими государствами. Поэтому Британия в определенной мере тоже зависима от Украины, а Зеленским они могут пренебречь», – отмечает эксперт.
     
     
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