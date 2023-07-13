СМИ подсчитали, сколько раз Зеленский сказал спасибо в обращении по итогам саммита НАТО

Зеленский сказал спасибо 47 раз за восемь минут в обращении по итогам саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сказал слово «спасибо» 47 раз за восемь минут своего обращения после саммита НАТО.

В среднем за короткое видео Зеленский говорил «дякую» (спасибо) каждые 10 секунд, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

В речи главы Украины стало больше слов «спасибо» после того, как глава Минобороны Британии Бен Уоллес по итогам саммита НАТО отметил, что Украине стоит чаще выражать благодарность западным странам за оказанную помощь.

Ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко осудил ответ Зеленского на замечание от Уоллеса, назвав его «нездоровым сарказмом».