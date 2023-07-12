Кассетные боеприпасы США навредили самому Байдену

Вопреки всем стараниям Белого дома и Госдепа США, передача Украине американских кассетных боеприпасов вызвала грандиозный скандал. Он стал ударом как по международному положению Америки, так и по позициям самого Байдена, который теряет шансы на переизбрание. А основная заслуга в этом принадлежит российской армии.

Администрация президента США из кожи вон лезет, чтобы показать: решение о снабжении ВСУ заведомо антигуманными кассетными боеприпасами далось главе государства с большим трудом, можно сказать – мучительно. И это, скорее всего, даже не ложь – команде Джо Байдена было, о чем скрипеть сердцем. Киев уговорил ее сделать весьма рискованную ставку.



Дело совсем не муках совести за будущие гражданские жертвы. США активно применяли кассетные боеприпасы в Ираке и Афганистане, а Байден на протяжении большей части своей очень длинной карьеры был циничным и жестким политиком – «ястребом» в вопросах обороны и внешних дел, смыкаясь в этом смысле с республиканцами. Для большей части из них вообще не существует такой проблемы, как рынок кассетных боеприпасов: производим все, что хотим, и поставляем это, кому хотим.

Другое дело, что сорок лет назад Байден высказывался против поставок таких вооружений Израилю как раз из-за их «антигуманности». Но это проблема решаемая, по крайней мере, проблемы такого рода имиджмейкеры Байдена решают регулярно: их шеф часто «гнулся вместе с линией партии». Не в том смысле, что чутко менял свою позицию, а в том, что гнул ее до тех пор, пока было можно, но «отгинал назад», когда его оппоненты превращались в большинство.

К примеру, в 1980-х и 1990-х годах «старина Джо» был совсем не ласков с чернокожими и геями, не говоря уже о трансгендерах, а теперь жизнь заставила.

В случае с кассетными бомбами жизнь тоже заставила. «Если Киеву их не передадут, то у Украины не хватит артиллерии не только для контрнаступления, но и для обороны», – оправдывается советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Другими словами, президент не мог поступить иначе, ведь инвестиция в военную победу Украины стала главной в его политической карьере, ее финал прямо от нее зависит. Это все понимают. Но правящая элита США понимает еще и то, что эти кассетные боеприпасы ей аукнутся уже в скором будущем – на президентских выборах.

Наиболее вероятный противник Байдена Дональд Трамп считает, что кассетные поставки в ВСУ приблизили третью мировую войну. Скорее да, чем нет, но в этой ситуации не важно, что говорит Трамп. Трамп всегда и везде скажет то, что Байден провалился, и что его политика гибельна для страны.

Гораздо важнее, что думает «левое крыло» Демократической партии США, для которых кассетные боеприпасы – это вопрос не того, что Байдену очень надо, и не того, что провалившим свой «контрнаступ» ВСУ без них теперь никак. Это вопрос принципа, где нет пространства для компромиссов. Что-то вроде «есть людей нельзя – и точка».

Два десятка левых конгрессменов еще на стадии дискуссий о кассетных боеприпасах выступили за присоединение США к конвенции, запрещающей их применение, производство и передачу. А когда в Белом доме сказали «все-таки дадим», это породило уже широкую волну возмущения на уровне самых разных политических, общественных и гуманитарных организаций.

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В Пентагоне пытались успокоить всех заявлением, что поставят Киеву «особо надежные» снаряды, в которых объем несдетонировавшей начинки не превышает 3%. Журналисты быстро выяснили, что таких боеприпасов у Пентагона в нужном количестве нет, поскольку производство кассетных бомб при демократических администрациях считалось моветоном.

У Байдена пытались заглушить скандал, переводя разговор на другую тему, но через сутки после его начала взяли ту линию, что мера не просто «вынужденная», но и «временная». Когда американский «военпром» сможет утолить острый голод украинской артиллерии в обычных боеприпасах (а он очень спешит и старается), поставки «кассетных» тут же прекратятся.

Но скандал свое дело сделал – углубил внутренний раскол между властью и «левыми» демократами, к которым присоединились несколько ненавидящих лично Байдена «умеренных» с пацифистской позицией. Теперь идет к тому, что «старина Джо» получит сразу несколько «спойлеров» на выборах, в результате чего победа достанется республиканцу. Скорее всего, Трампу.

Собственно, на этом внутрипартийная дискуссия сейчас и строится. Это же невозможно терпеть! – как бы кричат одни. – Ведь Байден же типичный (фашист, капиталист, империалист, старая развалина – нужное подчеркнуть), а нужен прогрессивный кандидат или хотя бы вменяемый.

Одумайтесь! – заклинают их другие. – Ведь этим вы помогаете Трампу, а не может быть ничего, что хуже Трампа!

В том, что Трампу это на руку, эти другие правы. И их заклинание пока еще работает. Но работает все хуже и хуже – не на всех. А подавляющее большинство избирателей, согласно соцопросам, вообще не хотят выбирать между Байденом и Трампом, что грозит сделать отток голосов в пользу спойлеров катастрофичным для действующего президента и сделает его шансы на переизбрание чисто теоретическими.

В этом смысле не столь важно, кто будет спойлером – какой-нибудь «левак» типа профессора из «Матрицы», или, наоборот, «умеренный» вроде тех, кто принадлежит к политической группе «Без ярлыков», где ненавидят команду Байдена, либо и те и другие. Республиканский избиратель более консервативен, устойчив и дисциплинирован – предпочитает голосовать за утвержденных партией кандидатов. Поэтому корабль «Кандидат Джо Байден» ускорил свое движение ко дну: последствия от информационной детонации «кассетных боеприпасов» гораздо сильнее, чем могло бы показаться со стороны.

Вторая линия разлома пролегла теперь между Байденом и его ключевыми союзниками в мире. По большому счету, почти всеми союзниками, вплоть до Канады, которую многие воспринимают как приложение к США.

И она, и Великобритания, и все страны Западной Европы, и Австралия с Японией упомянутую выше конвенцию, табуирующую кассетные боеприпасы, подписывали и теперь категорично подчеркнули, что будут ее соблюдать, что бы ни говорили американцы.

Невиданное дело: решение Байдена осудила даже германская «ястребица» Анналена Бербок, которая в вопросах помощи Украине Белому дому никогда не перечит (канцлер Шольц еще пытается, она – никогда). Даже премьер Британии подчеркнул, что не имеет и не будет иметь с этим ничего общего.

Поэтому – да, в данном случае Белому дому можно верить: Байдену решение по кассетным боеприпасам далось непросто. Надо думать, не врут в США и в том, что ВСУ испытывают фатальный дефицит снарядов вместо того, чтобы «триумфально контрнаступать».

Причины такого положения дел нам известны – это работа военных структур Российской Федерации. Которым, кстати говоря, не нужно выпрашивать у кого-либо кассетные боеприпасы, поскольку они у России есть.

Таким образом, со стороны Байдена его «вынужденный шаг» – эталонный пример обострения вооруженного конфликта в сторону большей кровавости, хоть ставь его в знаменитую Палату мер и весов. Быть может, сразу в двух «номинациях» – еще и как пример фатальной ошибки, которые стоили президентам США переизбрания на их пост.

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