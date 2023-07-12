Кассетные боеприпасы США навредили самому Байдену

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Американская экономика вызывает беспокойство

Американская экономика трещит по швам Maksim Konstantinov/Global Look Press
В отличие от российского банковского сектора, в США набирает обороты крупнейший с 2008 года банковский кризис и уже распространяется на Европу, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пока экономика США растет, но даже крупные западные банки предупреждают, что обольщаться этим не стоит. Какие поводы для беспокойства существуют в американской экономике?  Подробности...
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Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

Simon Dawson/Simon Dawson/Global Look Press
Украине так и не предложили конкретных сроков и условий для вступления в НАТО, Владимир Зеленский разочарован. Члены организации готовы продолжать поставки оружия ВСУ, но не желают обострять ситуацию до прямого конфликта с Россией. Так западные СМИ оценивают итоги первого дня саммита альянса в Вильнюсе. Подробности...
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Подвиг советских танкистов стал одной из тайн сражения под Прохоровкой

Экипажи «тридцатьчетверок» стали главными героями битвы под Прохоровкой Иван Шагин/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, произошло крупнейшее танковое сражение в мировой истории – битва при Прохоровке. Одним из легендарных эпизодов той грандиозной битвы стал танковый таран, совершенный экипажем советского Т-34. Почему же сведения об этом подвиге оказались настолько противоречивы, а сам экипаж – почти забыт? Подробности...
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Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

Эрдоган стал ключевой фигурой на саммите НАТО REUTERS
Первый день саммита НАТО в Вильнюсе завершился скандалом. Владимир Зеленский хотел стать главной звездой встречи в верхах, однако гостю с Украины не повезло – эта роль досталась лидеру Турции. Почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО и что это означает для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Боятся ли русские западных наемников

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Telegram стал рынком дутых «инсайдов»

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Игорь Караулов, поэт, публицист
Роскомнадзор занимается поиском экстремистских материалов. Но нужно же что-то делать и с обычным враньем. Скажем, если Telegram-канал три раза попался на публикации сведений, которые не подтвердились, можно было бы вносить его в реестр «распространителей недостоверных слухов» (РНС). Подробности...

Во что превращается Украина без России

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
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Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

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Обсуждение: 8 комментариев
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

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    Кассетные боеприпасы США навредили самому Байдену

    В данном случае Белому дому можно верить: Байдену решение по кассетным боеприпасам далось непросто
    		  
    12 июля 2023, 17:00
    Фото: Chris Kleponis/Pool/ABACA/Reuters
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Вопреки всем стараниям Белого дома и Госдепа США, передача Украине американских кассетных боеприпасов вызвала грандиозный скандал. Он стал ударом как по международному положению Америки, так и по позициям самого Байдена, который теряет шансы на переизбрание. А основная заслуга в этом принадлежит российской армии.

    Администрация президента США из кожи вон лезет, чтобы показать: решение о снабжении ВСУ заведомо антигуманными кассетными боеприпасами далось главе государства с большим трудом, можно сказать – мучительно. И это, скорее всего, даже не ложь – команде Джо Байдена было, о чем скрипеть сердцем. Киев уговорил ее сделать весьма рискованную ставку.

    Дело совсем не муках совести за будущие гражданские жертвы. США активно применяли кассетные боеприпасы в Ираке и Афганистане, а Байден на протяжении большей части своей очень длинной карьеры был циничным и жестким политиком – «ястребом» в вопросах обороны и внешних дел, смыкаясь в этом смысле с республиканцами. Для большей части из них вообще не существует такой проблемы, как рынок кассетных боеприпасов: производим все, что хотим, и поставляем это, кому хотим.

    Другое дело, что сорок лет назад Байден высказывался против поставок таких вооружений Израилю как раз из-за их «антигуманности». Но это проблема решаемая, по крайней мере, проблемы такого рода имиджмейкеры Байдена решают регулярно: их шеф часто «гнулся вместе с линией партии». Не в том смысле, что чутко менял свою позицию, а в том, что гнул ее до тех пор, пока было можно, но «отгинал назад», когда его оппоненты превращались в большинство.

    К примеру, в 1980-х и 1990-х годах «старина Джо» был совсем не ласков с чернокожими и геями, не говоря уже о трансгендерах, а теперь жизнь заставила.

    В случае с кассетными бомбами жизнь тоже заставила. «Если Киеву их не передадут, то у Украины не хватит артиллерии не только для контрнаступления, но и для обороны», – оправдывается советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Другими словами, президент не мог поступить иначе, ведь инвестиция в военную победу Украины стала главной в его политической карьере, ее финал прямо от нее зависит. Это все понимают. Но правящая элита США понимает еще и то, что эти кассетные боеприпасы ей аукнутся уже в скором будущем – на президентских выборах.

    Наиболее вероятный противник Байдена Дональд Трамп считает, что кассетные поставки в ВСУ приблизили третью мировую войну. Скорее да, чем нет, но в этой ситуации не важно, что говорит Трамп. Трамп всегда и везде скажет то, что Байден провалился, и что его политика гибельна для страны.

    Гораздо важнее, что думает «левое крыло» Демократической партии США, для которых кассетные боеприпасы – это вопрос не того, что Байдену очень надо, и не того, что провалившим свой «контрнаступ» ВСУ без них теперь никак. Это вопрос принципа, где нет пространства для компромиссов. Что-то вроде «есть людей нельзя – и точка».

    Два десятка левых конгрессменов еще на стадии дискуссий о кассетных боеприпасах выступили за присоединение США к конвенции, запрещающей их применение, производство и передачу. А когда в Белом доме сказали «все-таки дадим», это породило уже широкую волну возмущения на уровне самых разных политических, общественных и гуманитарных организаций.

    В Пентагоне пытались успокоить всех заявлением, что поставят Киеву «особо надежные» снаряды, в которых объем несдетонировавшей начинки не превышает 3%. Журналисты быстро выяснили, что таких боеприпасов у Пентагона в нужном количестве нет, поскольку производство кассетных бомб при демократических администрациях считалось моветоном.

    У Байдена пытались заглушить скандал, переводя разговор на другую тему, но через сутки после его начала взяли ту линию, что мера не просто «вынужденная», но и «временная». Когда американский «военпром» сможет утолить острый голод украинской артиллерии в обычных боеприпасах (а он очень спешит и старается), поставки «кассетных» тут же прекратятся.

    Но скандал свое дело сделал – углубил внутренний раскол между властью и «левыми» демократами, к которым присоединились несколько ненавидящих лично Байдена «умеренных» с пацифистской позицией. Теперь идет к тому, что «старина Джо» получит сразу несколько «спойлеров» на выборах, в результате чего победа достанется республиканцу. Скорее всего, Трампу.

    Собственно, на этом внутрипартийная дискуссия сейчас и строится. Это же невозможно терпеть! – как бы кричат одни. – Ведь Байден же типичный (фашист, капиталист, империалист, старая развалина – нужное подчеркнуть), а нужен прогрессивный кандидат или хотя бы вменяемый.

    Одумайтесь! – заклинают их другие. – Ведь этим вы помогаете Трампу, а не может быть ничего, что хуже Трампа!

    В том, что Трампу это на руку, эти другие правы. И их заклинание пока еще работает. Но работает все хуже и хуже – не на всех. А подавляющее большинство избирателей, согласно соцопросам, вообще не хотят выбирать между Байденом и Трампом, что грозит сделать отток голосов в пользу спойлеров катастрофичным для действующего президента и сделает его шансы на переизбрание чисто теоретическими.

    В этом смысле не столь важно, кто будет спойлером – какой-нибудь «левак» типа профессора из «Матрицы», или, наоборот, «умеренный» вроде тех, кто принадлежит к политической группе «Без ярлыков», где ненавидят команду Байдена, либо и те и другие. Республиканский избиратель более консервативен, устойчив и дисциплинирован – предпочитает голосовать за утвержденных партией кандидатов. Поэтому корабль «Кандидат Джо Байден» ускорил свое движение ко дну: последствия от информационной детонации «кассетных боеприпасов» гораздо сильнее, чем могло бы показаться со стороны.

    Вторая линия разлома пролегла теперь между Байденом и его ключевыми союзниками в мире. По большому счету, почти всеми союзниками, вплоть до Канады, которую многие воспринимают как приложение к США.

    И она, и Великобритания, и все страны Западной Европы, и Австралия с Японией упомянутую выше конвенцию, табуирующую кассетные боеприпасы, подписывали и теперь категорично подчеркнули, что будут ее соблюдать, что бы ни говорили американцы.    

    Невиданное дело: решение Байдена осудила даже германская «ястребица» Анналена Бербок, которая в вопросах помощи Украине Белому дому никогда не перечит (канцлер Шольц еще пытается, она – никогда). Даже премьер Британии подчеркнул, что не имеет и не будет иметь с этим ничего общего.

    Поэтому – да, в данном случае Белому дому можно верить: Байдену решение по кассетным боеприпасам далось непросто. Надо думать, не врут в США и в том, что ВСУ испытывают фатальный дефицит снарядов вместо того, чтобы «триумфально контрнаступать».

    Причины такого положения дел нам известны – это работа военных структур Российской Федерации. Которым, кстати говоря, не нужно выпрашивать у кого-либо кассетные боеприпасы, поскольку они у России есть.

    Таким образом, со стороны Байдена его «вынужденный шаг» – эталонный пример обострения вооруженного конфликта в сторону большей кровавости, хоть ставь его в знаменитую Палату мер и весов. Быть может, сразу в двух «номинациях» – еще и как пример фатальной ошибки, которые стоили президентам США переизбрания на их пост.

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