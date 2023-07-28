Украине обрубают последние возможности спасти зерновой экспорт

Польша становится препятствием для зерновых доходов киевского режима

Tекст: Станислав Лещенко

Украина, как известно, после разрушения зерновой сделки лишилась возможности экспортировать свое зерно Черным морем. И вот теперь Литва и ряд других стран Прибалтики рассчитывают нагреть на этом руки. Вильнюс выступил с предложением наладить перевозку украинского зерна через море Балтийское, с помощью портов стран Прибалтики – по сути, кружным путем, через Польшу и в обход Белоруссии.

Без Белоруссии не обойтись

Тут стоит вспомнить прежде всего, что идея эта далеко не новая. Еще весной прошлого года украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский провел соответствующие переговоры с прибалтийскими чиновниками. Эстонский министр экономики Таави Аас заявил, что часть украинского зерна могли бы принять под перевалку эстонские порты. А до этих портов зерно с Украины должно было бы доставляться железной дорогой.

Однако сразу обнаружились и проблемы. В отличие от Украины и Прибалтики, унаследовавших со времен СССР «широкую» российскую колею, в Польше на железной дороге колея европейская, «узкая» – а это означает двойную перегрузку зерна из вагона в вагон по пути в Эстонию. По словам председателя правления эстонской железнодорожной компании Eesti Raudtee Кайдо Циммермана, транспортные расходы при таком способе доставки будут высокими.

Несмотря на это, украинский министр выразил сдержанный энтузиазм. «Мы видим весь потенциал, чтобы сделать это на отлично», – отметил Сольский.

И вот 27 апреля 2022 года литовский железнодорожный перевозчик LTG Cargo организовал первый пробный рейс. Поезд отправился с терминала в Каунасе до польско-украинской границы. Потом он совершил обратный путь – c Украины через Польшу на литовскую железнодорожную станцию Шештокай. Это был первый в истории маршрут, когда грузы с Украины доставили в Литву в обход Белоруссии.

Однако опыт оказался не слишком удачным. Сотрудники литовского порта в Клайпеде заявили, что эффективная логистика возможна в данном случае только более коротким маршрутом, не требующим перегрузки зерна – через белорусскую территорию. В таком случае порт смог бы отгружать около 10 млн тонн зерновых, а при перевозках через Польшу – только около один миллион.

На проблему обратили внимание за океаном. И вот издание The Wall Street Journal написало о том, что если Белоруссия согласится пропустить зерно с Украины через свою территорию, США смогут частично снять с нее санкции и позволить ей экспортировать калийные удобрения. В случае реализации идеи Запад получил бы не только хороший канал для вывоза украинского зерна, но и доступ к большому количеству удобрений.

«Не может быть никаких разговоров о смягчении санкций»

Интересно, что ни Белоруссия, ни Россия в то время вовсе не возражали против такого варианта. Александр Лукашенко дал понять, что его страна готова предоставить свою территорию под зерновой транзит – если это поможет избежать голода в третьем и даже в так называемом первом мире.

Свое слово высказало и руководство России. И там тоже дали понять, что Москва не будет возражать относительно вывоза зерна белорусским маршрутом. Идею обеими руками поддержал и президент литовской ассоциации бизнеса Сигитас Бесакирскас. «Откроем белорусам порты Балтийского моря и Литвы – и таким образом дадим возможность украинцам вывезти зерно. Я думаю, это сделать надо обязательно», – заявил Бесакирскас.

Казалось бы, все налаживается, но тут внезапно возмутился президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что эта идея несовместима с санкционной политикой Евросоюза. «Мы должны сохранить принципиальную позицию. Не может быть никаких разговоров о смягчении санкций в отношении Беларуси. Это государство, которое заодно с Россией», – сказал Науседа.

Таким образом Вильнюс – против своих же экономических интересов! – отверг «белорусский вариант». Вместо этого Сейм Литвы принял резолюцию о необходимости привлечения военных флотов стран НАТО для обеспечения транзитного коридора в Черном море.

Одним словом, как это уже неоднократно было в новейшей истории Литвы, возможности заработка были принесены в жертву возможности лишний раз покрасоваться на трибуне с трескучей политической риторикой. Тем более, что вывозить зерно белорусским маршрутом отказался в то время и президент Украины Владимир Зеленский – по его словам, Киев «пока не готов идти за этим форматом». На целый год идея «прибалтийского маршрута» заглохла – тем более, что он не очень требовался, пока Россия состояла в зерновой сделке. Украинское зерно благополучно шло на экспорт через Черное море.

Реанимация старой идеи

Однако теперь выход России из зерновой сделки и закрытие для Украины транспортного маршрута через Черное море актуализировали поиск альтернативных путей. Отсюда и возникла литовская инициатива. Генеральный директор порта Клайпеды Альгис Латакас сообщил о готовности ежегодно принимать 10–15 млн тонн украинского зерна. Однако, опять же, гендиректор признает, что доставка зерна в Клайпеду проблематична, и все по той же причине. «На пути в порт находятся разные государства с разной системой регулирования грузоперевозок, со своими собственными интересами», – отметил Латакас.

Однако представители руководства Литвы отправили письмо в Еврокомиссию, в котором утверждают, что транспортный маршрут между Украиной и странами Прибалтики может стать «перспективной и долгосрочной альтернативой» для экспорта украинского зерна. «После применения упрощенных административных процедур на польско-украинской границе, введения «зеленых коридоров» и переноса таможенных процедур в порты стран Балтии можно будет перевозить даже в несколько раз больше сельхозпродукции – как автомобильным, так и железнодорожным транспортом», – уверяют литовские министры.

В Еврокомиссии это письмо пообещали изучить. А «Литовские железные дороги» (ЛЖД) изготовились строить терминал по смене подвижного состава возле границы с Польшей.

В свою очередь в Москве дали понять, что не имеют ничего против транзита украинской сельхозпродукции через Литву – в случае, если этот транспортный канал не станет использоваться для перевозок оружия. «Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях и в целях осуществления террористических нападений на нашу территорию. С этим мы будем продолжать бороться», – сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако эксперты полагают, что вряд ли предложения Вильнюса будут реализованы. «Попасть в порт Клайпеды украинское зерно может либо через Белоруссию, либо через Польшу. Через Белоруссию, учитывая отношения Киева и Минска, это затруднительно. А если через Польшу, то неясно, какой резон полякам отдавать это зерно в Клайпеду. Если оно поедет через Польшу, то понятно, что и экспортироваться оно будет через польский Гданьск», – говорит политолог, специалист по прибалтийским странам Александр Носович. По его мнению, появление в Прибалтике больших масс украинского зерна – это больше мечты, а не реальные планы. Тем более, что дополнительным препятствием на пути воплощения этой идеи стало нежелание Польши допустить риск попадания украинского зерна на свой рынок.

«Украинское зерно до Прибалтики не доедет, Польша же его не пускает на свою территорию.

По поводу транзита через польскую территорию Варшава уже заявила, что вопрос нуждается в проработке, инфраструктура не развита, и этим вопросом должны озаботиться западные партнеры. Так что появление в Прибалтике украинского зерна – это мечтания и прожекты, а не реальные планы с близким горизонтом планирования», – резюмирует Александр Носович.

Таким образом, Украина расплачивается и за нежелание честно исполнять зерновую сделку, и за подрывы ключевого для исполнения этой сделки аммиакопровода, и за нежелание в целом договариваться с Россией. Украинский зерновой экспорт, приносивший Украине миллиарды долларов, несмотря на все потуги и киевского режима, и его прибалтийских союзников, практически уничтожен. Не последнюю роль в этом сыграли и технические сложности, и позиция Польши.