Песков объяснил невозможность возвращения к зерновой сделке

Песков: Вернуться к зерновой сделке сейчас невозможно из-за невыполнения ее условий

Вернуться к зерновой сделке сейчас невозможно из-за невыполнения ее условий, касающихся России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, касающийся предложений генсека ООН Антониу Гутерриша по продлению черноморской инициативы, Песков сообщил, что в письме президенту России Владимиру Путину излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей, передает ТАСС.

«К сожалению, в настоящий момент вернуться к сделке невозможно, потому что она не выполняется», – констатировал представитель Кремля, обратив внимание, что сделка де-факто так и не была исполнена.

«Вместе с тем президент четко дал понять, что Россия готова незамедлительно возобновить сделку, как только она будет исполнена», – подчеркнул Песков.

Комментируя публикации о предложении Литвы использовать прибалтийские порты, он предупредил, что Россия будет бороться с попытками Киева использовать любые каналы поставок украинского зерна в военных целях и для терактов против России.

«Это суверенное право этих государств, здесь вряд ли что-то мы должны оценивать», – сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают эту инициативу. «Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях, в целях осуществления террористических нападений на нашу территорию и т. д. С этим мы будем продолжать бороться», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин на полях саммита ООН по продовольствию в Риме исключил возможность восстановления зерновой сделки без России. В прошлую субботу Россия в Совбезе ООН выдвинула семь условий возвращения в зерновую сделку.